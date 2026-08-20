Sát ngày tựu trường, phụ huynh chạy khắp nơi tìm sách giáo khoa

Phụ huynh, học sinh tìm mua sách giáo khoa tại một nhà sách ở khu vực TP Vinh trước đây. (Ảnh: Song Hoàng)

Đi nhiều nhà sách vẫn chưa đủ bộ

Chị Lê Thùy Dung (phường Trường Vinh, Nghệ An) có hai con, một em học lớp 6 và một em lớp 12. Năm nay, gia đình không mua trọn bộ sách qua nhà trường nên chị phải tự tìm mua bên ngoài.

Chị Dung nghĩ chỉ cần ghé vài nhà sách là có thể chuẩn bị đủ sách cho các con. Thế nhưng, 3 nhà sách lần lượt được tìm đến vẫn chưa đủ. Đến cửa hàng thứ 4, chị mới gom được trọn bộ sách cho con lớp 12. Riêng sách lớp 6, đến nay vẫn còn thiếu một số cuốn. "Đi nhiều nơi khá vất vả, nhất là khi năm học đã cận kề mà sách vẫn chưa đủ", chị Dung chia sẻ.

Sách giáo khoa lớp 10 được tìm mua nhiều nhưng một số đầu sách đang tạm hết hàng. (Ảnh: Song Hoàng)

Trưa 19/8, em Nguyễn Minh Thiên (phường Trường Vinh) cho biết, đã đi 3 nhà sách nhưng vẫn chưa mua đủ sách giáo khoa lớp 10. "Nóng ruột lắm, gần vào năm học rồi vẫn chưa đủ sách. Em còn thiếu Toán, Lịch sử và Vật lý", Thiên nói.

Nhà ở khu vực trung tâm, Thiên thừa nhận vì chủ quan nên đến gần ngày tựu trường mới bắt đầu mua sách. Từ nhà sách gần nhà đến hai cửa hàng lớn trên đường Lê Hồng Phong, em vẫn nhận được câu trả lời "hết hàng". Thiên cũng thử tìm mua trên mạng nhưng một số đầu sách đã hết. "Em không quá lo nếu thiếu sách ít ngày đầu năm học, nhưng phải đi nhiều nơi mà vẫn chưa đủ bộ thì khá bất tiện", Thiên nói.

Tại một số nhà sách ở khu vực TP Vinh (cũ), tình trạng khan hiếm cũng diễn ra khá rõ những ngày qua. Chị Nguyễn Thanh Hà, nhân viên bán hàng tại một nhà sách, cho biết lượng khách tìm mua sách tăng mạnh khi năm học mới cận kề, trong khi một số đầu sách chưa được bổ sung kịp. "Lớp 9 gần như không còn sách trên kệ. Những khối khác cũng chỉ còn vài cuốn. Nhiều phụ huynh gọi điện hỏi đặt nhưng chúng tôi chưa dám nhận vì đơn vị cung ứng cũng báo chưa có hàng", chị Hà cho biết.

Nhiều kệ sách giáo khoa tại một số nhà sách ở Nghệ An gần như trống trước thềm năm học mới. (Ảnh: Song Hoàng)

Tại nhà sách thuộc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An, chị Hoàng Mai (phường Thành Vinh), cũng gặp tình trạng tương tự. Nhiều ngăn kệ sách lớp 10 gần như trống. Các đầu sách Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học mà chị Mai cần mua cho con đều đã hết. Chị Mai cho biết, chỉ đến khi học sinh lớp 10 tập trung tại trường, đăng ký môn học và xác định tổ hợp, con chị mới biết chính xác những môn sẽ học. "Tôi nghĩ đến nhà sách là sẽ mua được đủ bộ. Không ngờ phải đi nhiều nơi vẫn chưa đủ", chị Mai nói.

Không chỉ phụ huynh, học sinh Nghệ An, những ngày này các cửa hàng sách lớn ở Vinh còn đón khách từ những địa phương lân cận. Chị Nguyễn Thùy Vân, ở Hà Tĩnh, có cửa hàng sách nhỏ và nhận đặt sách giáo khoa cho phụ huynh. Nguồn sách tại địa phương thiếu nên chị phải sang Nghệ An tìm mua thêm. "Tôi có nhiều phụ huynh đặt sách cho con nhưng một số đầu sách ở Hà Tĩnh cũng không có. Sang Nghệ An tìm thì nhiều nơi cũng hết", chị Vân nói.

Sách về chưa đồng bộ?

Theo các đơn vị cung ứng, tình trạng khan sách hiện nay chủ yếu là thiếu cục bộ một số đầu sách, trong đó sách lớp 10 được phụ huynh tìm mua nhiều nhất. Nguyên nhân một phần đến từ đặc thù chương trình THPT. Sau khi tuyển sinh, học sinh lớp 10 mới hoàn thành việc lựa chọn tổ hợp và môn học tự chọn. Khi đó nhà sách mới có cơ sở xác định nhu cầu cụ thể để nhập từng loại sách.

Nhu cầu mua sách vì vậy dồn vào một khoảng thời gian ngắn, ngay trước năm học mới. Trong khi đó, một số đầu sách ở các khối khác cũng đang được bổ sung theo tiến độ của nhà xuất bản. Việc nhu cầu tăng cao cùng lúc khiến nguồn cung tại một số nhà sách chưa đáp ứng kịp.

Các trường ở Nghệ An dự kiến xây dựng tủ sách dùng chung, tận dụng sách giáo khoa đã qua sử dụng để hỗ trợ học sinh. (Ảnh: Song Hoàng)

Theo bà Nguyễn Lâm Anh, Phó phòng Sách và Truyền thông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An, những ngày qua đơn vị liên tục nhập sách về nhưng vẫn chưa đáp ứng được toàn bộ nhu cầu. "Việc thiếu sách hiện không chỉ xảy ra ở Nghệ An mà còn tại một số địa phương khác. Nhà xuất bản đang tiếp tục in và cung ứng bổ sung. Thời điểm sát năm học, lượng phụ huynh mua cùng lúc tăng mạnh nên có những đầu sách vừa nhập về đã hết", bà Anh nói.

Trao đổi với PV, ông Trần Xuân Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An cho biết, nguồn sách trên địa bàn tỉnh hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu, chỉ thiếu cục bộ một số đầu sách. Các đầu sách còn thiếu chủ yếu là một số sách tiếng Anh tự chọn ở cấp tiểu học và một vài đầu sách bổ trợ các môn Vật lý, Lịch sử, Địa lý.

Riêng sách lớp 10, ông Toàn cho rằng việc mua khó hơn do học sinh chỉ xác định đầy đủ môn học sau khi hoàn thành tuyển sinh và lựa chọn tổ hợp. "Sau khi nắm được nhu cầu thực tế, các đơn vị mới nhập số lượng tương ứng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết bổ sung để bảo đảm sách cho học sinh trước năm học mới", ông Toàn nói và cho biết, nếu chưa mua được sách có thể để lại số điện thoại tại nhà sách. Khi sách được bổ sung, nhân viên sẽ liên hệ để khách không phải đi lại nhiều lần.

Học sinh kiểm tra danh mục sách cần mua sau khi xác định tổ hợp và môn học. (Ảnh: Song Hoàng)

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, sau khi UBND tỉnh thống nhất kết quả rà soát nhu cầu sách giáo khoa, ngành giáo dục đã làm việc với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để chủ động nguồn cung. Theo ông Khoa, việc cung ứng hơn 216.000 bộ sách trong cùng một thời điểm là rất khó, do đó ngành đang tính toán thêm các phương án hỗ trợ học sinh. "Nhà xuất bản đã cam kết cung ứng sách cho các trường học ở Nghệ An. Trong thời gian tới, ngân sách tỉnh có thể được cấp về các xã để địa phương hỗ trợ kinh phí cho phụ huynh, học sinh mua sách", ông Khoa nói.

Bên cạnh phương án bổ sung nguồn kinh phí, ngành giáo dục Nghệ An cũng dự kiến xây dựng tủ sách dùng chung tại các trường.

Từ đầu tuần tới, các trường sẽ vận động học sinh những khóa trước trao tặng lại sách giáo khoa đã sử dụng. Những cuốn sách còn tốt sẽ được tập hợp, đưa vào tủ sách dùng chung để học sinh khóa sau có thể sử dụng. Đây cũng là giải pháp trước mắt trong lúc các đơn vị cung ứng tiếp tục bổ sung những đầu sách còn thiếu.

Với những học sinh chưa kịp mua đủ sách, việc có thêm những cuốn sách được trao lại từ khóa trước có thể giúp các em yên tâm bước vào năm học mới, thay vì phải tiếp tục chạy nhiều nhà sách để tìm từng cuốn còn thiếu.