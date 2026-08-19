Không có thí sinh đạt điểm 10 môn Toán tại kỳ thi lại tốt nghiệp THPT Chuyên Tuyên Quang

Sáng 19/8, Bộ GD&ĐT công bố kết quả kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 của 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Đây là kỳ thi được tổ chức riêng sau khi kết quả thi tại điểm thi này trong đợt 1 bị hủy do phát hiện những bất thường.

Trên Báo điện tử Chính phủ, Bộ GD&ĐT cho biết kỳ thi lại diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8 với 326 thí sinh dự thi. Các em làm bài hai môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và hai môn tự chọn. Kỳ thi được tổ chức theo phương án riêng, với lực lượng cán bộ coi thi không tham gia kỳ thi trước tại điểm thi này.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: TL

Theo kết quả công bố cho thấy, mặt bằng điểm thi đã có sự thay đổi đáng kể so với kết quả đợt 1. Riêng môn Toán, cả 326 thí sinh dự thi có điểm trung bình 6,24; có 42 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên và 58 thí sinh đạt dưới 5 điểm. Không có thí sinh đạt điểm 10 môn Toán.

Ở tất cả các môn thi lại, không có điểm 10. Điểm cao nhất môn Toán và Ngữ văn là 9,5; môn Vật lý và Hóa học có điểm cao nhất 9,75.

Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, kết quả tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có những bất thường lớn, trong đó 299/328 thí sinh đạt từ 9 điểm Toán trở lên. Bộ GD&ĐT sau đó quyết định hủy kết quả thi tại điểm thi này và tổ chức thi lại nhằm bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

Sau khi có kết quả thi lại, thí sinh có thể sử dụng điểm thi theo quy định để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo được nộp đơn đến ngày 23/8; giấy chứng nhận kết quả thi được cấp từ ngày 21/8. Các cơ sở giáo dục đại học căn cứ nguyện vọng thí sinh đã đăng ký trên hệ thống tuyển sinh cùng điểm chuẩn đã công bố để thực hiện xét tuyển bổ sung theo quy định.

Kết quả thi lại tốt nghiệp THPT của 326 thí sinh Chuyên Tuyên Quang:

Nguồn: Báo Chính phủ

Hôm nay hoàn thành chấm thi lại tại Chuyên Tuyên Quang, ngày mai công bố điểm Công tác chấm thi, đối sánh kết quả kỳ thi lại tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang hoàn thành hôm nay, trước khi công bố điểm ngày 19/8.