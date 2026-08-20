Tiếng Anh có thể là môn học bắt buộc từ lớp 1

Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ này vừa đăng tải Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT.

Việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông nhằm thống nhất, phù hợp với định hướng giáo dục ngoại ngữ trong bối cảnh mới đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, đồng thời tăng cường việc dạy, học và bình đẳng các ngoại ngữ trong nhà trường.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung nội dung giáo dục ở cấp tiểu học trong giai đoạn giáo dục cơ bản. Cụ thể:

Dự thảo quy định các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Ngoại ngữ 1 (nếu chọn Tiếng Anh: ở lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5; nếu chọn ngoại ngữ khác ngoài Tiếng Anh: ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Tự nhiên và Xã hội (ở lớp 1, lớp 2, lớp 3); Lịch sử và Địa lí (ở lớp 4, lớp 5); Khoa học (ở lớp 4, lớp 5); Tin học và Công nghệ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật); Hoạt động trải nghiệm.

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 1 (nếu chọn ngoại ngữ khác ngoài Tiếng Anh: ở lớp 1, lớp 2).

Bộ GD&ĐT đề xuất Tiếng Anh là môn học bắt buộc từ lớp 1. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Với quy định này, việc chọn tiếng Anh là Ngoại ngữ 1 trong các nhà trường vừa đáp ứng định hướng "đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong nhà trường", vừa không làm ảnh hưởng đến việc triển khai dạy học các ngoại ngữ khác trong Chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm không gây xáo trộn đối với học sinh và các cơ sở giáo dục, tránh cách hiểu chỉ còn học một ngoại ngữ là tiếng Anh.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung nội dung môn Ngoại ngữ trong phần định hướng về nội dung giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông. Cụ thể:

Môn Ngoại ngữ (gồm các ngoại ngữ có chương trình đã được phê duyệt) giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực ngôn ngữ (ngoại ngữ) để sử dụng một cách tự tin, hiệu quả, phục vụ cho học tập và giao tiếp, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước.

Môn Ngoại ngữ phát triển toàn diện 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Nội dung giáo dục ngoại ngữ được xây dựng liền mạch từ giai đoạn giáo dục cơ bản đến giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp trên cơ sở tham chiếu các khung trình độ ngoại ngữ quốc tế và Việt Nam.

Học sinh phổ thông bắt buộc phải học một ngoại ngữ (gọi là Ngoại ngữ 1). Học sinh có thể làm quen với ngoại ngữ khác ở cấp tiểu học. Từ lớp 6, học sinh phổ thông được tự chọn thêm ngoại ngữ khác (gọi là Ngoại ngữ 2) theo nguyện vọng và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.

Cũng theo Dự thảo Thông tư, cơ sở giáo dục lựa chọn (các) ngoại ngữ (trong đó có tiếng Anh) phù hợp với khả năng đáp ứng để tổ chức dạy học môn Ngoại ngữ 1.

Ngoài ra, dự thảo đề xuất môn Ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn, có thể tổ chức dạy học bắt đầu từ lớp 6 và kết thúc ở bất kì lớp nào tuỳ theo nhu cầu của học sinh và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.