Chọn tuổi xông đất 2024 (1): 4 cách chọn tuổi xông đất, xông nhà giúp gia chủ đón may mắn, tài lộc

Không chỉ cúng giao thừa, cuối năm các gia đình nên thực hiện lễ cúng này để năm mới tài lộc GĐXH – Năm cũ sắp qua, năm mới sắp, ngoài cúng giao thừa, có một nghi lễ cúng khác mà các gia đình nên thực hiện để năm mới tài lộc.

Theo quan niệm dân gian, đầu năm lựa chọn được người xông đất, xông nhà 'tốt vía' sẽ giúp gia chủ đón may mắn, tài lộc. Chính bởi vậy, mỗi dịp đầu xuân mới, mọi người thường sẽ tìm các tuổi tốt để xông đất, xông nhà. Để lựa chọn tuổi xông đất, xông nhà có nhiều cách và đây là 4 cách lựa chọn:

1. Chọn tuổi xông đất 2024 có quan hệ Tam Hợp, Lục Hợp với chủ nhà, tránh tuổi Tứ hành xung, Tương Hại, Tương Phá



Đây có lẽ là cách chọn người tới xông đất đầu năm đơn giản nhất, không quá câu nệ vào tiểu tiết. Với cách này, bạn chỉ cần tìm các tuổi tương ứng với nội dung bên dưới là được, không cần đắn đo quá nhiều về cơ sở xem xét khác. Cụ thể như sau:

• Chủ nhà tuổi Tý: Nên chọn người tuổi Thân, Thìn, Sửu để xông đất là tốt nhất.

• Chủ nhà tuổi Sửu: Nên chọn người tuổi Tỵ, Dậu, Tý xông đất là tốt nhất.

• Chủ nhà tuổi Dần: Nên chọn người tuổi Ngọ, Tuất, Hợi xông đất là tốt nhất.

• Chủ nhà tuổi Mão: Nên chọn người tuổi Mùi, Tuất, Hợi xông đất là tốt nhất.

• Chủ nhà tuổi Thìn: Nên chọn người tuổi Tý, Thân, Dậu xông đất là tốt nhất.

• Chủ nhà tuổi Tỵ: Nên chọn người tuổi Sửu, Thân, Dậu xông đất là tốt nhất.

• Chủ nhà tuổi Ngọ: Nên chọn người tuổi Dần, Tuất, Mùi xông đất là tốt nhất.

• Chủ nhà tuổi Mùi: Nên chọn người tuổi Mão, Hợi, Ngọ xông đất là tốt nhất.

• Chủ nhà tuổi Thân: Nên chọn người tuổi Tý, Thìn, Tỵ xông đất là tốt nhất.

• Chủ nhà tuổi Dậu: Nên chọn người tuổi Sửu, Tỵ, Thìn xông đất là tốt nhất.

• Chủ nhà tuổi Tuất: Nên chọn người tuổi Ngọ, Mão, Dần xông đất là tốt nhất.

• Chủ nhà tuổi Hợi: Nên chọn người tuổi Mão, Mùi, Dần xông đất là tốt nhất.

2. Chọn tuổi xông đất 2024 thông qua yếu tố mệnh ngũ hành

Căn cứ vào ngũ hành tương sinh, tương khắc mà lựa chọn người tới xông đất đầu năm phù hợp. Cụ thể:

• Chủ nhà mệnh Kim: Nên chọn người xông đất thuộc mệnh Thủy, Thổ, Kim.

• Chủ nhà mệnh Mộc: Nên chọn người xông đất thuộc mệnh Thủy, Mộc, Hỏa.

• Chủ nhà mệnh Thủy: Nên chọn người xông đất thuộc mệnh Kim, Thủy, Mộc.

• Chủ nhà mệnh Hỏa: Nên chọn người xông đất thuộc mệnh Thổ, Hỏa, Mộc.

• Chủ nhà mệnh Thổ: Nên chọn người xông đất thuộc mệnh Kim, Hỏa, Thổ.

3. Chọn tuổi xông đất 2024 thông qua Thiên can và Địa chi

* Chọn tuổi xông đất công nhà theo Thiên Can

Lấy Thiên Can của tuổi mình so sánh với Thiên Can của người tốt có ý định chọn, nếu được Can Hợp là tốt, ngược lại gặp Can Phá là bớt tốt.

Từ năm sinh âm lịch chúng ta xác định được mình là thiên can nào trong 10 Thiên can như sau:

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 0 – CANH

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 1 – TÂN

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 2 – NHÂM

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 3 – QUÝ

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 4 – GIÁP

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 5 – ẤT

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 6 – BÍNH

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 7 – ĐINH

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 8 – MẬU

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 9 – KỶ

Sau đó xem bảng tính sẵn sau đây :

Tuổi Giáp hợp với Kỷ và Ất mà kỵ với Canh – Mậu. Canh phá Giáp – Giáp phá Mậu

Tuổi Ất hợp với Canh và Giáp mà kỵ với Tân – Kỷ. Tân phá Ất - Ất phá Kỷ

Tuổi Bính hợp với Tân và Đinh mà kỵ với Nhâm – Canh. Nhâm phá Bính – Bính phá Canh

Tuổi Đinh hợp với Nhâm và Bính mà kỵ với Quý – Tân. Quý phá Đinh – Đinh phá Tân

Tuổi Mậu hợp với Quý và Kỷ mà kỵ với Giáp – Nhâm. Giáp phá Mậu – Mậu phá Nhâm

Tuổi Kỷ hợp với Giáp và Mậu mà kỵ với Ất – Quý. Ất phá Kỷ - Kỷ phá Quý

Tuổi Canh hợp với Ất và Tân mà kỵ với Bính – Giáp. Bính phá Canh – Canh phá Giáp.

Tuổi Tân hợp với Bính và Canh mà kỵ với Đinh – Ất. Đinh phá Tân – Tân phá Ất

Tuổi Nhâm hợp với Đinh và Quý mà kỵ với Mậu – Bính. Mậu phá Nhâm – Nhâm phá Bính

Tuổi Quý hợp với Mậu và Nhâm mà kỵ với Kỷ – Đinh. Kỷ phá Quý – Quý phá Đinh

* Chọn tuổi xông đất xông nhà theo Địa chi:

Có 6 cặp chính xung là:

Tý – Ngọ; Sửu – Mùi; Dần – Thân; Mão – Dậu; Thìn – Tuất ; Tị - Hợi

4. Chọn tuổi xông đất 2024 thông qua cung phi và sao hạn

* Tránh 4 cặp cung phi tuyệt mệnh

Có 4 cặp cung phi phối kết sẽ phạm Tuyệt Mệnh:

Càn – Ly

Khôn – Khảm

Đoài – Chấn

Cấn – Tốn

Người gia chủ cung Càn không nhờ người cung Ly

Người gia chủ cung Ly không nhờ người cung Càn

Người gia chủ cung Khôn không nhờ người cung Khảm

Người gia chủ cung Khảm không nhờ người cung Khôn

Người gia chủ cung Đoài không nhờ người cung Chấn

Người gia chủ cung Chấn không nhờ người cung Đoài

Người gia chủ cung Cấn không nhờ người cung Tốn

Người gia chủ cung Tốn không nhờ người cung Cấn

* Chọn người xông đất xông nhà dựa trên bảng sao hạn

Ngoài chọn người hợp với gia chủ, người xông đất cũng phải là người không chịu hạn nặng trong năm Giáp Thìn, bị các hệ tinh đồ - La Hầu – Kế Đô – Thái Bạch đóng chiếu

Bảng kê các tinh đồ gì đối với Nam giới

Các Sao Các Số Tuổi Nam Giới

1 -La Hầu 10 – 19 – 28 – 37 – 46 – 55 – 64 – 73- 82

2 -Thổ Tú 11 – 20 – 29 – 38 – 47 – 56 – 65 – 74- 83

3 – Thủy Diệu 12 – 21 – 30 – 39 – 48 – 57 – 66 – 75- 84

4 – Thái Bạch 13 – 22 – 31 – 40 – 49 – 58 – 67 – 76- 85

5 – Thái Dương 14 – 23 – 32 – 41 – 50 – 59 – 68 – 77- 86

6 – Vân Hán 15 – 24 – 33 – 42 – 51 – 60 – 69 – 78 – 87

7 – Kế Đô 16 – 25 – 34 – 43 – 52 – 61 – 70 – 79- 88

8 – Thái Âm 17 – 26 – 35 – 44 – 53 – 62 – 71 – 80 – 89

9 – Mộc Đức 18 – 27 – 36 – 45 – 54 – 63 – 72 – 81 – 90

Bảng kê các tinh đồ đối với Nữ giới. Các Sao Các Số Tuổi Nữ Giới

1 – Kế Đô 10 – 19 – 28 – 37 – 46 – 55 – 64 – 73- 82

2 – Vân Hán 11 – 20 – 29 – 38 – 47 – 56 – 65 – 74- 83

3 – Mộc Đức 12 – 21 – 30 – 39 – 48 – 57 – 66 – 75- 84

4 – Thái Âm 13 – 22 – 31 – 40 – 49 – 58 – 67 – 76- 85

5 – Thổ Tú 14 – 23 – 32 – 41 – 50 – 59 – 68 – 77- 86

6 – La Hầu 15 – 24 – 33 – 42 – 51 – 60 – 69 – 78 – 87

7 – Thái Dương 16 – 25 – 34 – 43 – 52 – 61 – 70 – 79- 88

8 – Thái Bạch 17 – 26 – 35 – 44 – 53 – 62 – 71 – 80 – 89

9 – Thủy Diệu 18 – 27 – 36 – 45 – 54 – 63 – 72 – 81 – 90

* Chọn tuổi xông đất 2024 thông qua Tam Cát Lộc Mã Quý Nhân

Chọn người tuổi xông nhà, xông đất, xông công ty, mở hàng, khai trương dựa trên sự hợp hóa của các cát Thần Tài Lộc, Thiên Mã, Quý Nhân:

* Cầu về Tài Lộc sẽ chọn các tuổi mang đến Tài Lộc

Tài Lộc của các tuổi tính theo Thiên can:

- Người tuổi Thiên can Giáp lộc ở Dần

- Người tuổi Thiên can Ất lộc ở Mão

- Người tuổi Thiên can Bính lộc ở Tỵ

- Người tuổi Thiên can Đinh lộc ở Ngọ

-Người tuổi Thiên can Mậu lộc ở Tỵ

-Người tuổi Thiên can Kỷ lộc ở Ngọ

-Người tuổi Thiên can Canh lộc ở Thân

-Người tuổi Thiên can Tân lộc ở Dậu

-Người tuổi Thiên can Nhâm lộc ở Hợi

-Người tuổi Thiên can Quý lộc ở Tí

* Cầu về việc có nhiều quý nhân giúp đỡ sẽ chọn các tuổi mang đến Quý Nhân

Tuổi trạch chủ có thiên can Giáp, Mậu, Canh: Quý Nhân tuổi Sửu, tuổi Mùi

Tuổi trạch chủ có thiên can Ất , Kỷ: Quý Nhân tuổi Tý, tuổi Thân

Tuổi trạch chủ có thiên can Bính, Đinh: Quý Nhân tuổi Hợi, tuổi Dậu

Tuổi trạch chủ có thiên can Nhâm, Quý: Quý Nhân tuổi Tỵ, tuổi Mão

Tuổi trạch chủ có thiên can Tân: Quý Nhân tuổi Ngọ,tuổi Dần

c. Gia chủ cầu về việc đi xa, việc du học hoặc làm công việc có sự di chuyển nhiều sẽ chọn các tuổi mang đến Thiên Mã

-Thiên Mã của các tuổi tính theo Tam Hợp địa chi:

- Dần, Ngọ, Tuất Mã ở Thân

- Thân, Tí, Thìn Mã ở Dần

- Hợi, Mão, Mùi Mã ở Tị

- Tị, Dậu, Sửu Mã ở Hợi

Tuy nhiên ta không nên chọn người có địa chi chính xung như Dần xung Thân, Tị xung Hợi.

*Mọi thông tin trong bài mang tính tham khảo !