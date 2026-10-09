Chồng ngoại tình, đều đặn chuyển 8 triệu đồng cho giúp việc để che giấu một bí mật còn đau đớn hơn

Suốt nhiều ngày, đầu óc Nghi trở nên mụ mị vì chuyện của chồng, cô gần như không thể tập trung vào công việc. Nửa năm gần đây, Toàn bắt đầu đưa ít tiền cho vợ hơn trước. Mỗi tháng, khoản tiền sinh hoạt vốn đều đặn bỗng giảm xuống đáng kể.

Khi Nghi hỏi, anh chỉ cau mày giải thích rằng công ty đang khó khăn, thu nhập bị giảm, trong khi các mối quan hệ bên ngoài lại ngày càng có nhiều khoản phải chi.

Nghi không muốn nghi ngờ chồng, nhưng linh cảm của một người vợ khiến cô không thể hoàn toàn bỏ qua những bất thường ấy. Một lần tình cờ nhìn thấy tin nhắn báo lương từ công ty gửi vào điện thoại Toàn, Nghi sững người khi nhận ra số tiền anh thực nhận chẳng những không giảm mà còn cao hơn trước. Vậy số tiền còn lại đã đi đâu?

Tối hôm đó, đợi Toàn ngủ say, Nghi lặng lẽ cầm điện thoại của chồng kiểm tra. Khi xem lịch sử giao dịch, cô nhanh chóng phát hiện một khoản tiền được chuyển đều đặn vào đúng ngày mùng 5 hằng tháng, số tiền lên tới 8 triệu đồng.

Điều khiến Nghi lạnh người là tên người nhận và số tài khoản đều trùng khớp với cô giúp việc đang làm trong nhà.

Cô giúp việc tái mặt rồi bật khóc, thú nhận rằng Nghi đã hiểu lầm một chuyện rất lớn:"Tôi nhận tiền của anh Toàn để giữ im lặng, nhưng người anh ấy ngoại tình không phải tôi." Ảnh minh họa

Chồng ngoại tình, đưa 8 triệu đồng mỗi tháng để mua sự im lặng

Nghi ngồi bất động rất lâu, trong đầu liên tục xuất hiện những suy đoán khiến cô không khỏi hoang mang. Cô không hiểu tại sao chồng lại phải chuyển một khoản tiền lớn như vậy cho người giúp việc, trừ khi giữa hai người có một mối quan hệ đặc biệt mà cô không hề biết.

Càng nghĩ, Nghi càng cảm thấy những biểu hiện khác thường của cô giúp việc và Toàn trong thời gian qua trở nên đáng ngờ.

Một ngày Toàn đi công tác, Nghi quyết định gọi cô giúp việc vào nói chuyện thẳng thắn. Ban đầu, người phụ nữ này nhất quyết phủ nhận chuyện nhận tiền từ Toàn và liên tục khẳng định mình không làm gì sai.

Nhưng khi Nghi đặt điện thoại lên bàn, mở đúng chụp màn hình giao dịch chuyển 8 triệu đồng cùng tên và số tài khoản của cô ta, thái độ của người giúp việc lập tức thay đổi.

"Cô còn định nói gì nữa? Tiền được chuyển đều đặn mỗi tháng, chẳng lẽ tôi tự bịa ra những giao dịch này?" Nghi lạnh giọng hỏi, đồng thời cảnh báo nếu cô ta tiếp tục giấu giếm, mọi chuyện sẽ được đưa ra ánh sáng.

Bị dồn đến đường cùng, cô giúp việc tái mặt rồi bật khóc, thú nhận rằng Nghi đã hiểu lầm một chuyện rất lớn:"Tôi nhận tiền của anh Toàn để giữ im lặng, nhưng người anh ấy ngoại tình không phải tôi."

Nghi chết lặng trước câu nói ấy. Cô nhìn người phụ nữ đối diện, vừa kinh ngạc vừa không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy.

Bí mật ngoại tình

Cô giúp việc kể rằng gần một năm trước, Nghi từng đi công tác dài ngày. Trong khoảng thời gian đó, một nữ đồng nghiệp của Toàn thường xuyên tới nhà với lý do hai người cần trao đổi công việc.

Ban đầu cô không để ý, bởi Toàn vẫn tỏ ra bình thường và người phụ nữ kia cũng luôn viện những lý do rất hợp lý cho những lần xuất hiện tại nhà.

Cho đến một buổi chiều, cô giúp việc vô tình bắt gặp Toàn và nữ đồng nghiệp bước vào phòng ngủ của vợ chồng Nghi. Ban đầu, cô chỉ nghĩ họ có việc cần trao đổi riêng, nhưng sau đó nhận ra chuyện giữa hai người hoàn toàn không đơn giản như vậy. Khi biết mình đã bị phát hiện, Toàn hoảng loạn cầu xin cô giữ kín bí mật.

Từ đó, mỗi tháng Toàn đều chuyển 8 triệu đồng vào tài khoản của cô giúp việc, coi như cái giá để đổi lấy sự im lặng. Người phụ nữ này nói cô không muốn dính líu đến chuyện gia đình của chủ nhà, nhưng Toàn liên tục van nài và dùng tiền để khiến cô không tiết lộ sự thật với Nghi.

Nghi nghe xong mà toàn thân lạnh buốt. Hóa ra suốt thời gian qua, cô vẫn nghĩ chồng đang phải thắt chặt chi tiêu vì công việc khó khăn, trong khi anh lại đều đặn lấy tiền để che giấu chuyện ngoại tình.

Đáng đau hơn, nơi anh phản bội cô lại chính là căn phòng ngủ mà hai người từng nghĩ sẽ là nơi bình yên nhất của gia đình.

Tha thứ một lần, phản bội thêm lần nữa

Khi Toàn trở về, Nghi đặt tất cả bằng chứng trước mặt chồng và yêu cầu anh nói rõ mọi chuyện. Không còn đường chối cãi, Toàn hoảng loạn cầu xin cô tha thứ, thừa nhận đã ngoại tình với nữ đồng nghiệp và hứa sẽ chấm dứt tất cả để quay về với gia đình.

Nghi từng nghĩ đến những năm tháng vợ chồng, nghĩ đến tình cảm hai bên gia đình nên quyết định cho Toàn một cơ hội. Cô cũng hy vọng sau cú sốc ấy, anh sẽ thực sự thay đổi để giữ gìn cuộc hôn nhân mà cả hai đã mất nhiều năm vun đắp.

Nhưng lòng tin một khi đã vỡ thì rất khó hàn gắn. Toàn chẳng những không biết trân trọng cơ hội mà còn tiếp tục ngoại tình. Nhiều lần Nghi phát hiện những dấu hiệu bất thường, lần nào cô cũng cảnh cáo chồng rằng nếu anh còn phản bội, gia đình này nhất định sẽ tan nát.

Toàn khi ấy luôn xin lỗi, hứa hẹn rồi tìm cách khiến vợ mềm lòng. Nhưng sau mỗi lần được tha thứ, anh lại đâu vào đó. Nghi dần nhận ra điều mình níu giữ không còn là một cuộc hôn nhân hạnh phúc mà chỉ là hy vọng một người đàn ông đã nhiều lần phản bội sẽ thay đổi.

Người phụ nữ không chấp nhận hạ thấp bản thân vì gã chồng ngoại tình

Cho đến một ngày, Nghi không còn chất vấn, không khóc lóc hay nổi giận nữa. Cô chỉ lặng lẽ lấy một tập hồ sơ đặt lên bàn rồi ký tên vào đơn ly hôn.

Toàn chết lặng khi nhìn thấy chữ ký của vợ. Anh không nghĩ Nghi lại thực sự quyết định kết thúc, bởi suốt thời gian qua cô vẫn cố gắng giữ gia đình và cho anh hết cơ hội này đến cơ hội khác.

"Em thật sự muốn kết thúc sao?" Toàn hỏi, giọng đầy hoảng loạn.

Nghi nhìn người đàn ông từng là chồng mình, bình tĩnh đáp: "Em đã cho anh quá nhiều cơ hội, nhưng anh không biết trân trọng. Em không thể tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân mà ngày nào cũng phải nghi ngờ người bên cạnh."

Nghi hiểu rằng mình không cần phải níu giữ một người đàn ông liên tục phản bội. Cô có công việc tốt, thu nhập ổn định, có cuộc sống và giá trị riêng, hơn hết cô đã hết lòng vì chồng và gia đình chồng trong suốt những năm qua. Vì vậy, cô không cho phép mình tiếp tục chấp nhận sự gian dối chỉ để giữ lại một cuộc hôn nhân đã không còn sự tôn trọng.

Lần này, Nghi bước ra khỏi căn nhà mà cô từng nghĩ sẽ là nơi mình sống đến cuối đời. Cô không khóc, bởi sau tất cả, cô hiểu rằng rời khỏi một người phản bội không phải là thất bại mà là cách một người phụ nữ giữ lại lòng tự trọng và tình yêu dành cho chính mình.