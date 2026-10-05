Chồng ngoại tình nhiều năm vẫn không chịu ly hôn, còn đề nghị 1 điều khiến vợ chết lặng

Thủy và Hoan kết hôn được 5 năm, có một cuộc sống mà bạn bè thường nói là "đúng chuẩn hạnh phúc". Hoan có công việc tốt, ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp khéo léo. Thủy làm công việc văn phòng, thu nhập không bằng chồng nhưng luôn cố gắng vun vén gia đình.

Suốt những năm đầu hôn nhân, Hoan chưa từng khiến Thủy có lý do để nghi ngờ. Vì thế, khi Hoan đi công tác Đà Lạt đúng lúc Thủy phát hiện mình mang thai, cô háo hức gọi điện báo tin.

Cuộc gọi đầu tiên không được nghe máy, cuộc gọi thứ hai cũng vậy. Đến cuộc gọi thứ ba, điện thoại của Thủy hiện lên một tin nhắn ngắn ngủi: "Anh đang bận."

Thủy nhìn dòng chữ ấy rất lâu rồi mỉm cười. Cô không trách chồng, chỉ nhắn lại: "Em có chuyện quan trọng muốn nói. Khi nào anh về, em sẽ kể." Trong đầu Thủy khi ấy đã hình dung cảnh Hoan vui mừng thế nào khi biết mình sắp được làm bố.

Nhưng hai tuần sau, người trở về nhà lại giống như một người xa lạ.

Chuyến công tác đầy "khác lạ"

Hoan về nhà lúc gần nửa đêm. Vừa mở cửa, Thủy đã nhận ra trên áo chồng có một mùi nước hoa mà cô chưa từng dùng, cũng chưa từng ngửi thấy trên người Hoan. Anh nhìn thấy vợ đứng chờ thì khựng lại vài giây rồi hỏi: "Em chưa ngủ à?"

Thủy định chạy tới ôm chồng nhưng rồi dừng lại. Cô nói có chuyện muốn kể, nhưng Hoan chỉ đáp: "Để mai được không? Anh mệt." Đó là lần đầu tiên Thủy cảm thấy giữa hai vợ chồng xuất hiện một khoảng cách khó gọi tên.

Sau chuyến công tác ấy, Hoan bắt đầu thay đổi. Anh thường úp điện thoại xuống bàn, những cuộc gọi đến vào buổi tối khiến anh bước ra ban công nghe. Có lần Thủy vừa đi ngang qua, Hoan lập tức tắt máy.

Thủy hỏi ai gọi, Hoan chỉ đáp: "Đồng nghiệp." Nhưng thái độ của anh khiến câu trả lời ấy càng trở nên đáng ngờ. Dù vậy, Thủy vẫn không hỏi thêm bởi lúc ấy cô đang mang thai đứa con đầu lòng và tự nhủ có lẽ mình quá nhạy cảm.

Cho đến ngày một người phụ nữ lạ chủ động liên lạc với Thủy.

Hoan không muốn ly hôn, cũng không muốn chấm dứt mối quan hệ với người yêu cũ. Điều anh muốn là Thủy tiếp tục giữ hình ảnh một gia đình hạnh phúc để mọi thứ bên ngoài không bị ảnh hưởng. Ảnh minh họa

Chồng lộ chuyện ngoại tình

Bốn tháng sau khi mang thai, Thủy nhận được một tin nhắn từ một người phụ nữ từng làm việc cùng Hoan. Người này đã nghỉ việc từ lâu nhưng vẫn giữ liên lạc với một số đồng nghiệp cũ. Cô hẹn gặp Thủy và nói rằng có một chuyện liên quan đến Hoan mà Thủy nhất định phải biết.

Trước mặt Thủy, người phụ nữ ấy không vòng vo. Cô nói mình từng là người yêu cũ của Hoan và cũng từng có quan hệ tình cảm với anh sau khi Hoan kết hôn.

Theo lời cô, Hoan không phải người chồng chung thủy như vẻ ngoài vẫn thể hiện. Hai người đã qua lại trong một thời gian dài. Hoan vừa về nhà đóng vai người chồng mẫu mực, vừa lén lút duy trì mối quan hệ bên ngoài.

Điều cay đắng hơn là người phụ nữ này từng tin Hoan sẽ có ngày lựa chọn mình. Cô chấp nhận ở bên một người đàn ông đã có gia đình vì những lời hứa mà Hoan nhiều lần nói ra. Nhưng rồi tất cả thay đổi sau chuyến công tác Đà Lạt.

Trong chuyến công tác đó, Hoan tình cờ gặp lại một người yêu cũ đang làm việc tại khách sạn nơi anh lưu trú.

Cuộc gặp vốn chỉ là tình cờ nhưng sau đó nhanh chóng trở thành một mối quan hệ sai trái. Hoan bắt đầu lạnh nhạt với nữ nhân viên từng là tình cũ của mình, không còn chủ động liên lạc và liên tục viện cớ bận rộn.

Cô ta càng hỏi, Hoan càng né tránh. Đến khi nhận ra Hoan đã quay lại với người yêu cũ, người phụ nữ ấy mới hiểu mình cũng chỉ là một phần trong những mối quan hệ mà Hoan cố tình giấu sau cuộc hôn nhân với Thủy.

Cô nói với Thủy rằng điều khiến cô đau đớn nhất không phải việc Hoan rời bỏ mình, mà là anh vẫn trở về nhà, vẫn đóng vai một người chồng yêu vợ trong khi bên ngoài liên tục tìm kiếm những mối quan hệ khác.

Chồng ngoại tình nhiều năm nhưng không chịu ly hôn

Tối hôm đó, Thủy hỏi thẳng Hoan về người phụ nữ trong khách sạn. Hoan im lặng rất lâu rồi thừa nhận, không phủ nhận chuyện đã gặp lại người yêu cũ cũng như mối quan hệ giữa hai người đã vượt quá giới hạn.

Thủy hỏi Hoan có định chấm dứt hay không. Hoan không trả lời ngay mà sau một hồi im lặng, anh nói một câu khiến Thủy lạnh người: "Anh chưa biết."

Thủy không thể tin nổi một người đàn ông đã có vợ, sắp có con lại nói rằng anh chưa biết có muốn chấm dứt chuyện ngoại tình hay không. Cô hỏi: "Vậy anh muốn thế nào?", Hoan đáp rằng anh không muốn ly hôn.

Hoan nói Thủy là vợ, là mẹ của con anh, là người phụ nữ mà gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đều biết đến. Anh không muốn mất mái nhà này, không muốn cha mẹ hai bên biết chuyện và càng không muốn hình ảnh gia đình hoàn hảo mà anh xây dựng suốt nhiều năm bị phá vỡ.

Nhưng khi Thủy hỏi có phải anh sẽ chấm dứt mối quan hệ với người yêu cũ hay không, Hoan lại im lặng. Sự im lặng ấy chính là câu trả lời.

Lựa chọn ở lại hay tự giải thoát

Những ngày sau đó, Hoan vẫn đi làm, vẫn trở về nhà, vẫn trò chuyện với cha mẹ hai bên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Thủy biết phía sau vẻ ngoài bình yên ấy là một cuộc hôn nhân đã hoàn toàn biến dạng.

Hoan không muốn ly hôn, cũng không muốn chấm dứt mối quan hệ với người yêu cũ. Điều anh muốn là Thủy tiếp tục giữ hình ảnh một gia đình hạnh phúc để mọi thứ bên ngoài không bị ảnh hưởng.

Thủy từng nghĩ điều đáng sợ nhất của ngoại tình là bị phản bội. Nhưng giờ đây, cô nhận ra có một điều còn đau đớn hơn: người phản bội không những không cảm thấy có lỗi mà còn muốn người bị tổn thương cùng mình che giấu sự thật.

Một bên là đứa con chưa chào đời, một bên là cuộc hôn nhân mà Thủy đã dành 5 năm để vun đắp. Nếu ở lại, cô sẽ phải sống với sự thật rằng Hoan vẫn tiếp tục ngoại tình. Nếu ra đi, cô phải đối mặt với những lời dị nghị và một cuộc sống hoàn toàn khác khi đứa trẻ sắp chào đời.

Còn nếu trả thù Hoan bằng một mối quan hệ khác, Thủy biết người tổn thương cuối cùng có thể vẫn là chính mình. Đêm ấy, Thủy nhìn Hoan đang ngủ và hiểu rằng cuộc hôn nhân này đã không còn là câu chuyện giữa hai người.

Hoan muốn giữ một người vợ để bảo vệ gia đình, giữ một người tình để thỏa mãn tình cảm riêng, còn Thủy phải đứng giữa hai lựa chọn: tiếp tục đóng vai người vợ hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân đầy dối trá, hay bước ra khỏi sân khấu mà Hoan đã dựng lên suốt nhiều năm.

Hà Phương