Người có nhiều tài lộc thường tránh 3 điều

Tài lộc không chỉ phụ thuộc vào mức lương hay may mắn. Cách một người sử dụng tiền, đầu tư cho bản thân và nhìn nhận thế giới cũng quyết định rất lớn đến khả năng cải thiện cuộc sống.

Có những người kiếm được bao nhiêu cũng hết bấy nhiêu. Có người thu nhập không thấp nhưng nhiều năm vẫn không tiến bộ. Cũng có người luôn cho rằng mình đã đủ hiểu biết nên không cần học thêm.

Nếu muốn thay đổi tình hình tài chính, trước hết hãy xem mình có đang mắc phải 3 điểm dưới đây hay không.

Tiêu tiền thiếu kiểm soát, tài lộc khó tích tụ

Có người thu nhập 20-30 triệu đồng mỗi tháng nhưng cuối tháng vẫn rơi vào cảnh chờ lương. Không phải vì họ kiếm quá ít mà bởi tiền vừa vào tài khoản đã nhanh chóng tìm được chỗ để đi.

Một chiếc điện thoại mới, vài bộ quần áo, những bữa ăn đắt tiền hay những món đồ mua chỉ vì thích nhất thời đều có thể khiến khoản tiết kiệm ngày càng mỏng đi.

Điều đáng nói là nhiều người không nhận ra mình đang tiêu tiền quá mức. Họ luôn nghĩ mỗi khoản mua sắm riêng lẻ không đáng bao nhiêu, nhưng cộng lại sau một năm có thể trở thành một khoản rất lớn.

Xã hội hiện đại cũng khiến việc tiêu tiền trở nên dễ dàng hơn. Chỉ vài thao tác trên điện thoại, một món đồ đã được đặt mua. Những chương trình giảm giá, quảng cáo và tâm lý sợ bỏ lỡ càng khiến con người dễ chi tiêu theo cảm xúc.

Kiếm tiền khó, nhưng giữ được tiền đôi khi còn khó hơn. Một người muốn tích lũy tài sản cần hiểu rằng tận hưởng cuộc sống và tiêu tiền vô tội vạ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Chi tiền cho những điều thực sự cần thiết là cách nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhưng nếu mua sắm để thỏa mãn cảm xúc nhất thời, bạn rất dễ đánh đổi sự ổn định của tương lai.

Tài lộc chỉ có cơ hội tích tụ khi thu nhập không bị tiêu sạch mỗi tháng.

Muốn tài lộc thay đổi, trước hết khả năng tạo ra thu nhập cũng phải thay đổi. Ảnh minh họa

Không muốn đầu tư cho bản thân, rất khó tăng thu nhập

Có một kiểu nghèo không nằm ở số tiền trong tài khoản mà nằm ở việc một người không chịu nâng cao năng lực của chính mình.

Họ có thể sẵn sàng bỏ vài triệu đồng cho một bữa ăn, một món đồ thời trang hay một cuộc vui nhưng lại đắn đo rất lâu khi phải bỏ tiền học thêm một kỹ năng mới.

Thói quen này nếu kéo dài sẽ khiến khoảng cách giữa họ và những người không ngừng tiến bộ ngày càng lớn.

Trong công việc, năng lực quyết định rất lớn đến mức thu nhập. Nếu kiến thức và kỹ năng không thay đổi, bạn rất khó yêu cầu một mức lương cao hơn trong thời gian dài.

Ngược lại, một người liên tục học hỏi, trau dồi chuyên môn, cải thiện kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, công nghệ hoặc khả năng quản lý sẽ có thêm nhiều lựa chọn nghề nghiệp.

Đầu tư cho bản thân không nhất thiết phải là những khóa học đắt tiền. Đó có thể là một cuốn sách, một kỹ năng mới, một chứng chỉ chuyên môn hoặc đơn giản là dành thời gian tìm hiểu lĩnh vực mình đang làm.

Tiền tiêu vào những món đồ rồi sẽ mất giá hoặc bị bỏ quên. Nhưng kiến thức và năng lực có thể trở thành thứ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn trong nhiều năm sau đó.

Muốn tài lộc thay đổi, trước hết khả năng tạo ra thu nhập cũng phải thay đổi.

Từ chối nâng cao nhận thức, dễ bỏ lỡ cơ hội

Một người có thể rất chăm chỉ nhưng vẫn khó thành công nếu tư duy luôn bị giới hạn bởi những điều quen thuộc.

Nếu chỉ tiếp xúc với những người giống mình, chỉ đọc những điều mình vốn đã tin và luôn cho rằng quan điểm của bản thân là đúng, tầm nhìn sẽ ngày càng thu hẹp.

Ngược lại, giao tiếp với nhiều người, đọc sách, tìm hiểu những lĩnh vực mới và thường xuyên đặt câu hỏi về chính suy nghĩ của mình có thể giúp một người nhìn thấy nhiều cơ hội hơn.

Có người nhìn một thay đổi của thị trường và chỉ thấy khó khăn. Người khác lại nhìn thấy nhu cầu mới và tìm cách biến nó thành cơ hội kiếm tiền. Sự khác biệt đôi khi không nằm ở may mắn mà nằm ở cách mỗi người nhìn nhận vấn đề.

Nhận thức càng rộng, khả năng lựa chọn càng nhiều. Khi hiểu thêm về tiền bạc, công việc, thị trường và con người, bạn sẽ ít đưa ra quyết định chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời.

Một người chịu học hỏi hôm nay có thể nhìn thấy cơ hội mà vài năm trước chính họ cũng không nhận ra.

Tài lộc muốn bền, phải bắt đầu từ chính mình

Nghèo ở một thời điểm không đáng sợ. Đáng sợ hơn là nhiều năm trôi qua nhưng cách kiếm tiền, tiêu tiền và suy nghĩ vẫn không thay đổi.

Ba thói quen dễ cản đường tài lộc nhất là tiêu tiền thiếu kiểm soát, không chịu đầu tư cho năng lực và từ chối mở rộng nhận thức.

Nếu không mắc cả ba điều này, bạn đã có nền tảng tốt hơn rất nhiều để cải thiện tài chính trong tương lai.

Không ai có thể đảm bảo một người chắc chắn sẽ giàu, bởi tài chính còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và rất nhiều yếu tố khác. Nhưng một người biết kiểm soát chi tiêu, liên tục nâng cao năng lực và mở rộng tư duy chắc chắn sẽ có nhiều khả năng tạo ra một tương lai tốt hơn.

Thay vì than phiền rằng mình không có tài lộc, hãy bắt đầu bằng việc thay đổi những thói quen đang khiến tiền bạc và cơ hội lặng lẽ rời xa mình.