Một cuộc hôn nhân đáng mơ ước khi về già: Vợ chồng cùng giữ được 3 điều

Về già, vợ chồng vẫn giữ được nền tài chính ổn định

Khi còn trẻ, tiền bạc có thể là phương tiện để theo đuổi nhiều mục tiêu. Nhưng khi về già, tài chính lại trở thành một phần quan trọng tạo nên cảm giác an toàn.

Ở tuổi này, vợ chồng nên biết rõ mình đang có bao nhiêu tiền tiết kiệm, lương hưu mỗi tháng là bao nhiêu, tài sản có thực sự an toàn hay không và khoản tiền hiện tại có đủ đáp ứng những năm tháng phía trước.

Đừng vì muốn kiếm thêm mà mạo hiểm với những khoản đầu tư bản thân không hiểu rõ. Cũng đừng dễ dàng tin vào lời rủ rê của người khác, nhất là những lời hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Chi tiêu vừa phải, ưu tiên những nhu cầu thực sự cần thiết cũng là cách bảo vệ cuộc sống về già. Bởi càng lớn tuổi, con người càng dễ phải đối mặt với các khoản chi liên quan đến sức khỏe, thuốc men, khám chữa bệnh hoặc chăm sóc dài hạn.

Có một khoản tài chính đủ vững, vợ chồng sẽ bớt phụ thuộc vào con cái và chủ động hơn trước những thay đổi bất ngờ của cuộc sống.

Tuổi tác có thể làm mái tóc bạc đi, sức khỏe không còn như trước, nhưng sự quan tâm giữa hai người hoàn toàn có thể được vun đắp mỗi ngày. Ảnh minh họa

Về già, đừng để hai vợ chồng sống cạnh nhau mà không trò chuyện

Nhiều người vẫn nghĩ rằng vợ chồng ở bên nhau vài chục năm thì chẳng cần nói quá nhiều. Chỉ cần nhìn nhau cũng hiểu đối phương muốn gì, nhưng thực tế không hẳn như vậy.

Khi về già, cuộc sống của hai người có thể thay đổi rất nhiều. Công việc kết thúc, con cái trưởng thành và rời khỏi nhà, những mối quan hệ xã hội cũng dần thu hẹp. Căn nhà từng đông vui có thể trở nên yên ắng chỉ sau vài năm.

Nếu cả hai lại dành phần lớn thời gian cho điện thoại, tivi hoặc những công việc riêng mà hiếm khi trò chuyện, sự cô đơn rất dễ xuất hiện ngay cả khi đang sống cùng một mái nhà.

Vì thế, giao tiếp giữa vợ chồng lúc này càng đáng được coi trọng. Không nhất thiết phải là những câu chuyện lớn lao. Một bữa cơm cùng nhau, vài phút hỏi han, kể chuyện hàng xóm hay chia sẻ một tin tức vừa đọc cũng đủ để hai người cảm nhận rằng mình vẫn được quan tâm.

Thay vì đặt toàn bộ kỳ vọng vào con cái, vợ chồng nên trở thành người đồng hành gần gũi nhất của nhau. Sự lắng nghe, động viên và tôn trọng có thể giúp những năm tháng tuổi già bớt trống trải hơn.

Về già, hãy giữ cho tình cảm luôn có sự mới mẻ

Ở bên nhau quá lâu đôi khi khiến vợ chồng trở nên quen thuộc đến mức xem sự quan tâm của đối phương là điều hiển nhiên. Đây cũng là lúc tình yêu dễ chuyển thành thói quen.

Muốn nửa đời còn lại vẫn có niềm vui, hai người không cần làm những điều quá đặc biệt. Đôi khi chỉ một lời khen, một cái nắm tay, một cái ôm hay lời hỏi han đúng lúc cũng đủ khiến đối phương cảm thấy mình được yêu thương.

Vợ chồng có thể cùng nhau đi bộ, tập thể dục, nấu một bữa ăn, uống trà, xem một chương trình yêu thích hoặc đơn giản là ngồi trò chuyện về những chuyện xảy ra trong ngày.

Điều quan trọng là cả hai vẫn dành thời gian cho nhau thay vì mặc định rằng "sống với nhau cả đời rồi thì cần gì thể hiện".

Tuổi tác có thể làm mái tóc bạc đi, sức khỏe không còn như trước, nhưng sự quan tâm giữa hai người hoàn toàn có thể được vun đắp mỗi ngày.

Hạnh phúc về già đôi khi chỉ là còn người bên cạnh

Đi đến tuổi 65 mà vẫn có một người cùng chia sẻ cơm áo, sức khỏe, niềm vui và những nỗi lo trong cuộc sống đã là một điều đáng trân trọng.

Tiền bạc giúp tuổi già có thêm sự chủ động. Giao tiếp giúp hai người tránh xa cảm giác cô độc. Còn sự mới mẻ trong tình cảm khiến cuộc hôn nhân không biến thành những ngày tháng chỉ lặp lại theo thói quen.

Nếu vợ chồng vẫn cùng nhau làm được 3 điều ấy, có lẽ họ đã sở hữu một trong những thành quả đáng giá nhất của cuộc đời: về già không chỉ có tuổi tác, mà còn có một người đồng hành và một mái nhà đủ bình yên để trở về.