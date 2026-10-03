Lấy chồng góa vợ hơn 15 tuổi, Lan bật khóc ngay đêm tân hôn vì một yêu cầu

Lan từng nghĩ, ở tuổi 38, chỉ cần tìm được một người đàn ông tử tế, có công việc ổn định và sẵn lòng cùng mình đi hết quãng đời còn lại thì đã là may mắn. Nhưng ngay trong đêm tân hôn, một câu nói của chồng khiến cô nhận ra cuộc hôn nhân này có thể không giống những gì mình từng tưởng tượng.

38 tuổi mới tìm chồng, Lan chọn người đàn ông hơn mình 15 tuổi

Ngày còn trẻ, Lan có không ít người theo đuổi. Cô xinh xắn, tính tình vui vẻ nên chẳng thiếu những lời tỏ tình, nhưng khi ấy Lan chỉ thích tụ tập, đi chơi, tận hưởng cuộc sống và luôn nghĩ chuyện chồng con còn rất xa.

Đến lúc bạn bè lần lượt lập gia đình, sinh con, Lan mới bắt đầu thấy trống trải. Những người từng kiên trì theo đuổi cô năm nào giờ đều đã có gia đình riêng, có người thậm chí đã lên chức ông bà.

Lan bắt đầu nghiêm túc tìm chồng. Một năm sau, cô gặp Hùng, người đàn ông hơn cô 15 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân và đã góa vợ. Các con anh đều trưởng thành, đã lập gia đình và có cuộc sống riêng.

Hùng có công việc ổn định, mức lương khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, tính cách điềm đạm và được mọi người nhận xét là sống có trách nhiệm.

Lan nghĩ đây chính là người đàn ông mình đang tìm kiếm. Hùng cũng không giấu việc anh muốn kết hôn một lần nữa. Anh nói mình không còn trẻ, chỉ mong những năm tháng sau này có một người cùng ăn cơm, trò chuyện, chăm sóc nhau lúc đau ốm.

Lan nghe vậy, trong lòng có chút xúc động và nghĩ rằng có lẽ tình yêu ở tuổi này không cần quá nhiều lời ngọt ngào, chỉ cần hai người biết thương nhau là đủ.

Hùng giải thích rằng anh đã lớn tuổi, con cái đã trưởng thành, bản thân cũng đã có cháu nên không muốn bắt đầu lại cuộc sống nuôi con từ đầu. Ảnh minh họa

Đêm tân hôn, chồng đưa vợ viên thuốc và tiết lộ điều bất ngờ

Đám cưới diễn ra đơn giản nhưng ấm cúng. Lan bước vào cuộc hôn nhân với rất nhiều kỳ vọng, thậm chí còn âm thầm nghĩ đến chuyện sinh một đứa con. Dù kết hôn muộn, cô vẫn luôn mong một ngày được làm mẹ và tin rằng sau khi có gia đình riêng, ước mơ ấy cuối cùng cũng có thể trở thành hiện thực.

Nhưng đêm tân hôn, mọi thứ bất ngờ rẽ sang hướng khác. Sau những phút giây gần gũi, Hùng lấy từ trong túi ra một viên thuốc tránh thai khẩn cấp rồi đưa cho Lan. Cô sững người, nhìn viên thuốc trong tay chồng mà ngỡ mình nghe nhầm.

"Em uống đi."

Lan nhìn Hùng, giọng đầy nghi hoặc: "Vì sao?"

Hùng im lặng vài giây rồi nói rất thẳng: "Anh không muốn có con nữa."

Câu nói khiến Lan chết lặng. Hùng giải thích rằng anh đã lớn tuổi, con cái đã trưởng thành, bản thân cũng đã có cháu nên không muốn bắt đầu lại cuộc sống nuôi con từ đầu. Anh nói mình lấy Lan không phải vì muốn có thêm con, mà chỉ muốn tìm một người phụ nữ có thể cùng anh sống những năm tháng về già.

Lan cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cô đặt viên thuốc xuống bàn rồi hỏi: "Vậy còn em thì sao?"

Hùng ngạc nhiên khi nghe câu hỏi ấy, còn Lan nghẹn ngào nói rằng cô vẫn muốn sinh con. Nhưng Hùng chỉ bình tĩnh đáp rằng anh không muốn, bởi với anh, việc có thêm một đứa trẻ lúc này là điều không cần thiết.

Bật khóc vì khát khao được làm mẹ

Lan bật khóc và trách chồng tại sao trước khi cưới không nói rõ chuyện này. Nếu biết Hùng tuyệt đối không muốn có con, có lẽ cô đã không bước chân vào cuộc hôn nhân này. Hùng lại bình tĩnh đáp: "Em cũng có hỏi anh đâu."

Một câu nói tưởng như rất bình thường nhưng khiến Lan càng đau lòng. Cô nhận ra, trong suốt thời gian tìm hiểu, cả hai nói với nhau rất nhiều chuyện nhưng lại né tránh câu hỏi quan trọng nhất: Họ thực sự muốn gì ở cuộc hôn nhân này?

Lan 38 tuổi, vẫn còn khát khao được làm mẹ, trong khi Hùng đã 53 tuổi và chỉ muốn những năm tháng phía trước là cuộc sống nghỉ hưu, đi du lịch và tận hưởng tuổi già bên người bạn đời. Hai người bước vào cùng một cuộc hôn nhân nhưng dường như đang hướng về hai tương lai hoàn toàn khác nhau.

Chồng đưa thẻ lương để bù đắp

Thấy vợ khóc, Hùng không nổi giận. Anh nói mình hiểu Lan thiệt thòi nên sẽ tìm cách bù đắp. Hùng đưa cho Lan chiếc thẻ nhận lương rồi nói: "Em giữ đi. Mỗi tháng anh chỉ cần vài triệu để đi lại, ăn sáng. Tiền còn lại em quản lý."

Lan không nói gì. Hùng tiếp tục giải thích rằng anh không muốn Lan phải chịu thiệt, chỉ cần cô đối tốt với các con anh thì sau này bọn trẻ cũng sẽ đối tốt với cô. Hai vợ chồng cố gắng thêm vài năm nữa, đến khi anh nghỉ hưu thì có thể cùng nhau đi du lịch trong nước, rồi nếu có điều kiện thì ra nước ngoài.

Những lời ấy nghe qua có vẻ rất hợp lý, nhưng Lan vẫn thấy lòng mình trống rỗng. Cô không muốn dùng tiền để đổi lấy ước mơ làm mẹ, càng không muốn một ngày nào đó phải tự hỏi liệu mình có đang trở thành người chăm sóc cho một gia đình đã có sẵn mọi thành viên, chỉ riêng cô là người mới bước vào.

Lan nói với Hùng: "Em không cần anh đưa thẻ lương. Em chỉ cần anh nói thật với em ngay từ đầu. Nếu anh nói trước rằng anh không muốn có con, em sẽ tự quyết định có cưới hay không."

Hùng im lặng. Lần đầu tiên anh không tìm được câu trả lời.

Cuộc hôn nhân đứng trước lựa chọn khó khăn

Đêm ấy, Lan nằm quay mặt vào tường. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vẫn sáng, tiếng xe thưa dần. Cô nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ, nhớ những người từng thật lòng theo đuổi mình nhưng cô đã bỏ qua vì nghĩ rằng hôn nhân có thể chờ đợi.

Lan tự hỏi nếu ngày ấy cô không mải chơi, nếu cô nghiêm túc hơn với những người từng yêu mình, liệu cuộc đời có khác? Nhưng rồi cô hiểu, hối tiếc cũng không thể quay lại thời gian. Điều duy nhất cô có thể làm là quyết định mình muốn sống thế nào từ hôm nay.

Sáng hôm sau, Hùng vẫn đặt chiếc thẻ lương trước mặt vợ rồi nói: "Em suy nghĩ thêm đi. Anh thật lòng muốn sống với em."

Lan nhìn chiếc thẻ rất lâu rồi đẩy trở lại. "Em cần thời gian."

Hùng ngẩng lên: "Để làm gì?"

Lan đáp, giọng bình tĩnh hơn rất nhiều: "Để nghĩ xem em lấy chồng là để có một người đồng hành, hay chỉ để tìm một chỗ dựa lúc về già."

Căn phòng im lặng. Cuộc hôn nhân của họ mới bắt đầu nhưng Lan đã hiểu một điều: Tiền bạc có thể khiến cuộc sống đủ đầy hơn, nhưng không thể thay thế những mong muốn sâu kín mà mỗi người mang theo khi bước vào hôn nhân.

Và đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải lấy một người lớn tuổi hơn mình, mà là cưới một người có những kỳ vọng hoàn toàn khác mà cả hai chưa từng đủ thẳng thắn để nói ra.