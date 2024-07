Chồng thiếu gia của Midu cưng vợ ra mặt khi hẹn hò, lần đầu để lộ nhẫn cưới

Chồng thiếu gia của Midu khoe body vạm vỡ ở resort 6 sao trong kỳ trăng mật GĐXH - Midu và chồng thiếu gia Minh Đạt đang tận hưởng kỳ trăng mật ở resort 6 sao đắt giá bậc nhất ở Việt Nam. Nhưng điều khiến cộng đồng mạng chú ý lại là body vạm vỡ của thiếu gia ngành nhựa.

Hậu đám cưới hào môn, Midu và thiếu gia Minh Đạt cùng nhau đi du lịch ở một resort sang chảnh tại Ninh Thuận. Cặp đôi dính như sam, luôn nắm chặt tay, trao nhau ánh mắt tình tứ khiến netizen rần rần "thả tim". Không còn e ngại ống kính như trước, Minh Đạt nay rất thoải mái, vui vẻ xuất hiện cùng vợ trên mạng xã hội. Thậm chí, một số cư dân mạng còn "doạ" Midu rằng Minh Đạt sắp "giật spotlight" của cô.

Mới đây, Midu vừa đăng tải clip "flex" một buổi hẹn hò ăn tối chuẩn giới nhà giàu cùng với chồng thiếu gia. Cặp đôi tận hưởng bữa ăn trong một không gian riêng tư, view xịn xò và được trang trí với rất nhiều nến và hoa vô cùng lãng mạn. Nữ diễn viên khoe menu toàn những món ăn từ các nguyên liệu đắt đỏ như cua, cá, cừu, bò... Trong buổi hẹn hò này, Minh Đạt ra dáng "tổng tài", luôn có những cử chỉ ngọt ngào và ân cần dành cho vợ. Khuôn mặt của cô dâu mới Midu cũng toát ra niềm hạnh phúc khi được bên cạnh chồng. Đặc biệt, cặp đôi cũng khoe đôi nhẫn cưới đơn giản, trông rất sang trọng, tinh tế.

Clip: Midu và chồng ăn tối tình tứ trong chuyến hưởng tuần trăng mật

Midu và chồng thiếu gia chi tiền để tận hưởng buổi tối lãng mạn, riêng tư với rất nhiều nến và hoa

Nhẫn cưới của Midu và Minh Đạt có thiết kế khá đơn giản

Midu khoe cả hai ăn menu xịn xò khi hẹn hò trong tuần trăng mật

Midu và Minh Đạt cùng tận hưởng cuộc sống đúng giới hào môn sau đám cưới gây bão

Mới đây, cư dân mạng tìm ra bằng chứng Midu và Minh Đạt gặp nhau tại một buổi tiệc trên du thuyền vào cuối năm 2021. Đến tháng 3/2023, nam thiếu gia xuất hiện trong một sự kiện họp báo để ủng hộ Midu. Cả hai có nửa năm để chuẩn bị cho đám cưới hào môn. Về cuộc gặp gỡ trên du thuyền, thiếu gia Minh Đạt từng chia sẻ: "Lần đầu tiên gặp em trên chuyến du thuyền định mệnh. Anh bắt đầu tin vào sự sắp đặt của số phận. Những con người thuộc về nhau, một ngày nào đó sẽ vô tình gặp nhau, không bằng cách này cũng sẽ bằng một cách khác. Anh tặng bài hát My Heart Will Go On cho em, vì cuộc gặp gỡ tình cờ trên thuyền của Jack và Rose rất giống cuộc gặp gỡ định mệnh của chúng ta. Nhưng anh hi vọng, có thể nắm chặt tay em đi đến cuối cuộc đời. Vì với anh, một đời này vẫn chưa đủ để yêu em".

Trong bài phỏng vấn với chúng tôi, Midu cũng thể hiện rõ sự hạnh phúc khi chia sẻ về tình yêu với Minh Đạt: "Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã có cảm giác rất thân thuộc, mãi về sau này tôi mới biết đó chính là lúc nhận ra 'định mệnh'. Chúng tôi trải qua một hành trình cùng nhau vun đắp, tìm hiểu mới quyết định kết hôn. Tôi và anh như 2 người bạn đời, đồng hành, tôn trọng, ủng hộ và mang lại cảm giác thoải mái cho nhau. Chúng tôi ở bên nhau mỗi ngày. Anh ấy là người giỏi về tính toán, logic còn tôi thiêng về nghệ thuật, chúng tôi như 2 mảnh ghép phù hợp trong cuộc sống của nhau. Anh là người hướng nội, tôi cũng thế nên chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, cả hai thường dành thời gian ở nhà để chia sẻ cùng nhau, cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua".



Trước đó, Midu cũng được Minh Đạt cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh

Nói về cuộc sống hậu hôn lễ, Midu thổ lộ: "Tôi nghĩ đến khi thật sự bước vào hôn nhân thì tôi mới biết được mình sẽ phải làm gì. Hiện tại, tôi đang trong quá trình cố gắng học hỏi, tôi để ý những cặp vợ chồng hạnh phúc, gia đình mình, gia đình anh để xem cách ba mẹ yêu nhau, yêu thương con cái như thế nào, gia đình sẽ vận hành ra sao… Tôi quan sát mọi thứ để hoàn thiện bản thân mình hơn, tôi hy vọng mình sẽ tạo được nhiều niềm vui và tiếng cười cho gia đình mình".

"Phú bà" Midu chính thức gia nhập hội phu nhân hào môn, mỗi khi khoe cuộc sống đều khiến netizen thi nhau "xin vía"