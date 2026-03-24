Chồng trốn trong cốp xe bắt quả tang ngoại tình, lại bị vợ bỏ rơi không thương tiếc

Nghi ngờ ngoại tình, chồng liều lĩnh trốn trong cốp xe

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông họ Vương (Hà Nam, Trung Quốc) đã sống chung với bạn đời 5 năm và có một con chung 4 tuổi, dù chưa đăng ký kết hôn hợp pháp.

Gần đây, vợ anh bất ngờ đề nghị được lái xe đi thư giãn một mình. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đó, khiến anh nảy sinh nghi ngờ.

Ba ngày sau, người phụ nữ tiếp tục nói sẽ đi Khai Phong, nhưng cảm giác bất an về khả năng ngoại tình khiến anh Vương không thể yên tâm.

Khi vợ chuẩn bị rời đi, anh đã quyết định trốn vào cốp xe để bí mật theo dõi hành trình.

Anh Vương và vợ con. Ảnh: 163

Lộ dấu hiệu ngoại tình khi hành trình bị "lệch hướng"

Trong lúc ở trong cốp xe, anh Vương mở bản đồ điện thoại và phát hiện vợ không đi theo hướng Khai Phong như đã nói, mà lại di chuyển đến Trịnh Châu.

Không lâu sau, anh nghe thấy vợ gọi điện cho một người khác, nói rằng chỉ còn cách điểm hẹn khoảng 5km.

Những dấu hiệu này càng củng cố nghi ngờ ngoại tình trong anh.

Không kiềm chế được, anh lập tức chui ra từ ghế sau để đối chất. Sự xuất hiện bất ngờ khiến người vợ hoảng hốt.

Sau đó, cô cho xe dừng lại bên đường và yêu cầu chồng xuống xe để nói chuyện.

Cái kết đắng: Bị bỏ lại giữa đường, mất liên lạc với vợ

Tuy nhiên, khi anh Vương vừa bước xuống xe, người vợ lập tức lái xe rời đi. Anh cố gắng liên lạc nhưng phát hiện mình đã bị chặn số.

Gia đình bên vợ cũng không phản hồi bất kỳ cuộc gọi nào.

Kể từ thời điểm đó, người phụ nữ hoàn toàn "biến mất". Suốt hơn một tháng, anh Vương không nhận được bất kỳ tin tức nào, khiến câu chuyện từ nghi vấn ngoại tình chuyển sang tình huống mất liên lạc đầy bí ẩn.

Anh Vương bị bỏ lại giữa đường sau khi trốn trong cốp xe theo dõi vợ ngoại tình. Ảnh: 163

Vướng mắc pháp lý: Không thể nhờ công an tìm kiếm

Sau nhiều nỗ lực bất thành, anh Vương đã tìm đến cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ.

Tuy nhiên, do hai người chưa đăng ký kết hôn nên về mặt pháp lý, họ không được công nhận là vợ chồng.

Điều này khiến cơ quan chức năng không thể xử lý theo diện tìm người mất tích theo yêu cầu của anh, dù mối quan hệ thực tế đã kéo dài nhiều năm và có con chung.

Không còn lựa chọn nào khác, anh Vương đã xuất hiện trên truyền hình địa phương để cầu cứu.

Trong tình trạng mệt mỏi, anh chia sẻ rằng bản thân làm việc chăm chỉ, thu nhập ổn định hơn 10.000 NDT mỗi tháng và phần lớn đều đưa cho vợ để lo cho gia đình.

Anh cũng công khai các đoạn tin nhắn được cho là bằng chứng ngoại tình, trong đó vợ anh và một người đàn ông khác xưng hô thân mật, thậm chí bàn đến việc sống chung.

Dù vậy, anh vẫn bày tỏ mong muốn vợ quay về và sẵn sàng tha thứ vì con.

Dư luận tranh cãi gay gắt

Câu chuyện nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng người chồng quá nhu nhược, thiếu lòng tự trọng khi vẫn muốn níu kéo một người đã ngoại tình.

Ngược lại, nhiều người bày tỏ sự cảm thông, cho rằng anh là người cha sẵn sàng hy sinh, chịu đựng vì con cái.

Một số ý kiến thậm chí còn khuyên anh nên kiểm tra ADN của con, do nghi vấn ngoại tình trở nên quá rõ ràng.

Gần đây, anh Vương nhận được thông tin có người giống vợ xuất hiện tại một khu dân cư gần đó.

Tuy nhiên, phía ban quản lý từ chối cung cấp thông tin vì lý do bảo mật, nếu không có sự can thiệp từ cơ quan chức năng.

Cho đến nay, tung tích của người phụ nữ vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, anh Vương vẫn tiếp tục tìm kiếm và hy vọng vợ sẽ quay trở lại, khép lại câu chuyện ngoại tình đầy tranh cãi này.

Dấu hiệu nhận biết vợ ngoại tình

Không muốn chồng giặt quần áo

Không người vợ nào khó chịu khi được chồng giặt quần áo, trừ phi họ đang có bí mật muốn che giấu.

Thông thường yêu cầu này kỳ quặc này có liên quan đến sự không chung thủy, bởi những hóa đơn về bữa tối lãng mạn với nhân tình còn cất trong túi hay mùi nước hoa lạ vẫn còn vương trên quần áo.

Không thích đăng ảnh chung

Theo Bethany Ricciardi, chuyên gia về tình dục và mối quan hệ tại một trang web trực tuyến, nếu vợ bạn cố gắng xóa mọi bức hình chụp chung, hạn chế chia sẻ ảnh gia đình, đó có thể là dấu hiệu cho rằng cô ấy muốn không còn trân trọng tình cảm cũ và muốn người thứ ba cảm thấy thoải mái.

Thường xuyên tăng ca

Hãy cẩn thận nếu vợ dành nhiều thời gian ở văn phòng, đây có thể là lời nói dối để che đậy cho việc ngoại tình sau giờ làm.

Và ngay cả khi đối phương thực sự tăng ca, bạn vẫn có lý do để lo lắng, vì biết đâu cô ấy ở lại vì muốn gần gũi hơn với đồng nghiệp bản thân có cảm tình.

Đột nhiên thay đổi mật khẩu

Hầu hết các cặp vợ chồng đều chia sẻ mật khẩu cho các tài khoản cá nhân. Nhưng nếu một ngày, vợ bạn đột nhiên thay đổi mật khẩu không lý do, rất có thể có thứ gì đó trên tài khoản của cô ấy mà cô ấy không muốn bạn xem (chẳng hạn như những tin nhắn tình cảm cho người thứ ba).

Chăm sóc ngoại hình

Vợ bạn đột nhiên áp dụng chế độ tập luyện giảm cân chuyên sâu, cải thiện vóc dáng nhưng không phục vụ dịp đặc biệt, hãy cẩn thận. Bởi có thể cô ấy muốn xinh đẹp hơn, nhằm gây ấn tượng với một ai đó, không phải chồng.

Không thích nhắn tin bày tỏ tình cảm

Justin Lavelle , giám đốc truyền thông tại trang web tìm kiếm PeopleLooker.com, cho biết: "Nếu những tin nhắn của nữ giới mất đi sự yêu thương, sự chú ý của cô ấy có thể đang hướng về người khác".

Bởi hầu hết phụ nữ đều muốn làm cho người đàn ông của mình cảm thấy đặc biệt và được yêu thương.

Vì vậy nếu các cuộc trò chuyện không giống như khi bạn bắt đầu hẹn hò, chúng có thể là dấu hiệu cho thấy cô ấy không còn hứng thú với bạn.

Thường xuyên nói bản thân không vui

Nếu nữ giới hay khó chịu, nói bản thân không hạnh phúc, hãy cẩn trọng với dấu hiệu này. Theo cuộc thăm dò 544 người trưởng thành của Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Mỹ, những phụ nữ nói rằng họ "không quá hạnh phúc" trong cuộc hôn nhân có nguy cơ gian dối cao hơn gần 4 lần so với những phụ nữ tự cho mình là "rất hạnh phúc".

Đáng chú ý, gần một nửa số phụ nữ được hỏi tin rằng, việc ngoại tình có thể chấp nhận được nếu cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Thích đi chơi một mình

Nếu trước đây hai vợ chồng có thói quen mua sắm cùng nhau nhưng gần đây cô ấy luôn viện cớ đi một mình cho thoải mái, bạn cần cảnh giác. Trong trường hợp nghi ngờ về điểm đến của vợ, bạn có thể lén đi theo để xem đối phương có nói thật hay không.