Dành trọn tuổi già chăm cháu, tôi cay đắng rời đi trong đêm khi thấy tên mình lưu trong danh bạ con dâu

8 năm tận tụy vì con cháu, không màng thiệt hơn ở tuổi già

Trước khi nghỉ hưu, tôi làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước. Sau nhiều năm cố gắng, tôi có được cuộc sống ổn định và bước vào tuổi già với tâm thế an nhàn.

Lương hưu ban đầu là 5.000 NDT mỗi tháng (khoảng 16 triệu đồng), sau đó tăng lên 6.000 NDT (tương đương 20 triệu đồng).

Chồng tôi cũng có mức tương tự, nên chúng tôi tin rằng tuổi già của mình sẽ đủ đầy, không phải phụ thuộc vào con cái.

Thế nhưng, 8 năm trước, con dâu gọi điện nhờ tôi lên chăm cháu vì công việc quá bận rộn. Nghĩ mình đang ở tuổi già rảnh rỗi, có thể giúp con là điều ý nghĩa, tôi quyết định lên ở cùng.

Từ đó, cuộc sống tuổi già của tôi gắn liền với căn bếp, với việc chăm cháu, dọn dẹp nhà cửa.

Mỗi ngày, tôi lo từ bữa ăn đến giấc ngủ của cháu, rồi đưa đón đi học khi cháu lớn hơn. Mọi việc trong nhà, tôi đều gánh vác để các con yên tâm làm việc.

Tuổi già, khi đã dành gần một thập kỷ chăm lo cho gia đình con trai, tôi chợt nhận ra mình chưa từng thực sự được xem là người nhà. Ảnh minh họa

Sự hy sinh bị xem là điều hiển nhiên

Thời gian trôi qua rất nhanh, cháu nội lớn dần, còn tôi thì bước sâu hơn vào tuổi già. Tôi từng nghĩ đến việc quay về chăm sóc chồng, nhưng các con liên tục giữ lại với lý do công việc bận rộn.

Vì thương con, tôi lại tiếp tục ở lại, tiếp tục hy sinh tuổi già của mình. Nhưng cũng từ đó, tôi bắt đầu nhận ra những thay đổi khiến lòng mình chùng xuống.

Các con thường xuyên mua quà, đưa ông bà bên ngoại đi du lịch. Trong khi đó, vợ chồng tôi chưa từng nhận được sự quan tâm tương tự.

Chồng tôi ở quê một mình, lặng lẽ xoay xở, còn tôi vẫn tất bật trong vai trò "người giữ nhà" nơi phố thị.

Tuổi già, tôi không cần vật chất, nhưng sự khác biệt trong cách đối xử khiến tôi nhận ra: có lẽ sự hy sinh của mình đang bị xem là điều hiển nhiên.

Cú sốc ở tuổi già từ một cái tên trong danh bạ

Mọi thứ chỉ thực sự vỡ ra trong một khoảnh khắc rất nhỏ.

Hôm đó, điện thoại tôi bị hỏng, tôi mượn máy của con dâu để gọi cho chồng. Sau cuộc gọi, khi trả điện thoại, tôi vô tình nhìn thấy lịch sử cuộc gọi.

Số của tôi hiện lên, nhưng cái tên được lưu khiến tôi chết lặng: "bảo mẫu Trương".

Không phải "mẹ". Không phải người thân. Chỉ là "bảo mẫu".

Tuổi già, khi đã dành gần một thập kỷ chăm lo cho gia đình con trai, tôi chợt nhận ra mình chưa từng thực sự được xem là người nhà.

Tôi không nói một lời nào. Không trách móc, không oán giận. Tôi chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà con trai ngay trong đêm.

Dòng chữ "bảo mẫu Trương" vẫn còn đó, như một lời giải thích đủ đầy cho quyết định của tôi.

Bước ra ngoài, tôi cảm nhận rõ sự cô đơn của tuổi già, nhưng cũng đồng thời là sự tỉnh táo. Tôi hiểu rằng, nếu tiếp tục ở lại, tôi sẽ đánh mất nốt phần giá trị cuối cùng của bản thân.

Bài học đắt giá: Tuổi già đừng sống thay cho con cái

Sau tất cả, tôi nhận ra một điều tuổi già không chỉ cần sự đủ đầy về vật chất, mà còn cần sự tôn trọng và vị trí đúng nghĩa trong gia đình.

Yêu thương con cái là điều tự nhiên, nhưng nếu đánh đổi toàn bộ tuổi già để phục vụ vô điều kiện, cha mẹ rất dễ bị xem nhẹ.

Khi sự cho đi không có giới hạn, người nhận sẽ coi đó là nghĩa vụ, không còn là sự hy sinh đáng trân trọng.

Tuổi già đáng lẽ phải là quãng thời gian sống cho bản thân, tận hưởng sự bình yên, chứ không phải tiếp tục gánh vác trách nhiệm thay con cái.

Và có lẽ, bài học lớn nhất tôi rút ra là tuổi già, hãy yêu con, nhưng đừng quên giữ lại giá trị và giới hạn của chính mình.

Câu chuyện của dì Trương, 63 tuổi, chia sẻ trên diễn đàn Toutiao, Trung Quốc khiến nhiều người chú ý.

Theo Toutiao