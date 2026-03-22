Tận mắt thấy 'cảnh nóng' của người vợ ngoại tình trong xe ô tô, chồng làm điều dại dột rồi ân hận

Vụ bắt quả tang ngoại tình xảy ra tại bãi đỗ xe nhiều tầng thuộc tòa nhà 278 Compassvale Bow, khu Sengkang, Singapore.

Nhân vật chính, anh Wu Yongsheng, cho biết hôm đó anh không thể liên lạc được với vợ trong thời gian dài nên bắt đầu cảm thấy bất an.

Linh cảm có chuyện không ổn, anh quyết định xuống bãi đỗ xe gần nhà để tìm kiếm.

Tại đây, anh phát hiện chiếc xe quen thuộc của một người đàn ông tên Chia, người từng nhiều lần chở vợ anh về nhà trước đó.

Sự nghi ngờ dâng cao, anh tiến lại gần chiếc xe và bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng không thể chấp nhận, vợ anh và người đàn ông kia đang ở trong xe trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Ảnh: Asia1

Không giữ được bình tĩnh, anh Wu lập tức yêu cầu hai người bước ra ngoài để đối chất. Tuy nhiên, cả hai đều từ chối mở cửa.

Khi nhận thấy người đàn ông định lái xe rời đi, anh Wu đã liều lĩnh leo lên nắp capo nhằm ngăn cản.

Thế nhưng, thay vì dừng lại, chiếc xe bất ngờ tăng tốc. Hành động này khiến anh Wu mất thăng bằng và ngã xuống đất trong đau đớn.

Cú ngã khiến anh bị trầy xước nghiêm trọng ở mặt, tay, đầu gối và ngực, đặc biệt là phía bên trái cơ thể. Máu chảy nhiều khiến anh phải gọi cấp cứu ngay sau đó.

Anh được đưa tới bệnh viện để phẫu thuật và điều trị. Sau khi tình trạng ổn định, anh mới trình báo vụ việc với cảnh sát.

Lý giải về việc không báo ngay từ đầu, anh cho biết bản thân ưu tiên tính mạng và việc chữa trị trước do vết thương quá nặng.

Trong quá trình hồi phục, anh gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc đi lại. Những cơn đau kéo dài khiến anh không thể tham gia các hoạt động thể chất như trước.

Sau sự việc, người đàn ông tên Chia Hiok Seah (50 tuổi), nhân tình của vợ anh Wu, đã bị đưa ra tòa. Ông này đang đối mặt với cáo buộc lái xe liều lĩnh gây thương tích.

Tuy nhiên, phía bị cáo phủ nhận hành vi nguy hiểm này. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xét xử.

Câu chuyện không chỉ gây xôn xao dư luận mà còn là lời cảnh tỉnh về cách hành xử trong những tình huống nhạy cảm. Sự nóng giận nhất thời đôi khi có thể khiến người trong cuộc phải trả giá đắt, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Những dấu hiệu cho thấy phụ nữ có thể đang ngoại tình

Trong đời sống hôn nhân, sự thay đổi bất thường của một người đôi khi là tín hiệu cảnh báo mà đối phương không nên bỏ qua. Đặc biệt, khi người vợ có những biểu hiện khác lạ kéo dài, người chồng cần tỉnh táo để nhìn nhận.

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy là việc người vợ đột nhiên chăm chút ngoại hình hơn mức bình thường.

Khi cuộc sống gia đình vốn bận rộn, việc dành nhiều thời gian cho bản thân như trang điểm kỹ lưỡng, mua sắm quần áo mới, tập gym đều đặn… có thể là tín hiệu của sự thay đổi trong tâm lý.

Đi kèm với đó là sự "lột xác" rõ rệt về diện mạo. Không chỉ ăn mặc đẹp hơn, họ còn đầu tư vào chăm sóc da, kiểu tóc và vóc dáng.

Dù điều này đôi khi xuất phát từ mong muốn làm mới bản thân, nhưng cũng không loại trừ khả năng nhằm gây ấn tượng với một người khác.

Ngoài ra, lịch trình sinh hoạt thay đổi bất thường cũng là điều đáng lưu ý. Việc thường xuyên về muộn, đột ngột có nhiều chuyến công tác hoặc lý do ra ngoài không rõ ràng có thể là dấu hiệu của một mối quan hệ ngoài luồng.

Song song đó, việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội với tần suất dày đặc, kèm theo sự kín đáo bất thường, cũng là biểu hiện đáng nghi.

Những tin nhắn được che giấu, thái độ vui buồn thất thường khi sử dụng điện thoại thường phản ánh trạng thái cảm xúc của một người đang có mối quan hệ tình cảm khác.

Đáng chú ý, nhiều người trong trạng thái này thường có xu hướng "chưa hỏi đã khai". Họ liên tục tự giải thích hành động của mình một cách không cần thiết, như một cách để che giấu cảm giác tội lỗi.

Cuối cùng, sự thay đổi trong đời sống vợ chồng cũng là dấu hiệu rõ ràng. Việc né tránh gần gũi, thường xuyên viện lý do mệt mỏi hoặc không còn hứng thú có thể cho thấy sự rạn nứt về tình cảm.