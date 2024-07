Chủ quán tạp hóa tổ chức cá độ EURO 2024

Ngày 3/7, Công an TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Cao Văn Nam (SN 1975) và Đổ Trọng Nhân (SN 1999, cùng ngụ xã Long Đức, TP Trà Vinh) để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc.



Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 0h30’ ngày 2/7, Công an TP Trà Vinh phối hợp Công an xã Long Đức kiểm tra, phát hiện tại quán tạp hóa "Chị Dung” do ông Nam làm chủ có 12 người nghi vấn đánh bạc trái phép bằng hình thức cá độ bóng đá.

Cao Văn Nam thừa nhận cùng với người khác tham gia cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền.

Cơ quan Công an tiến hành lập biên bản tạm giữ trên người các đương sự 9 điện thoại di động, gần 30 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật liên quan.

Quá trình làm việc, Nam và Nhân khai nhận tham gia cá cược trực tiếp và qua mạng Zalo trong các trận Pháp - Bỉ, Bồ Đào Nha – Slovenia thuộc vòng 1/8 EURO 2024, với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi vi phạm của Nam, Nhân và những người có liên quan.