Chủ tiệm kim hoàn quét nhà thu được 1,7kg bột vàng trị giá gần 7 tỷ đồng trong một tháng
Khi thông tin lan truyền trên mạng, nhiều người tiêu dùng cũng bày tỏ sự lo ngại.
Một tiệm kim hoàn tại Hàng Châu, Trung Quốc gần đây tuyên bố rằng do khối lượng công việc gia công vàng tăng đột biến, họ đã thu gom được khoảng 1.700g bột vàng từ rác thải phát sinh trong quá trình làm việc chỉ trong vòng một tháng. Sau khi nung chảy, số vàng này có giá trị gần 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ VNĐ), gây ra sự chú ý và tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Trước thông tin này, chủ cửa hàng nhấn mạnh rằng số bột vàng này đến từ hao hụt tự nhiên trong quá trình cắt và đánh bóng, không phải cố ý chiếm đoạt vàng của khách hàng.
Theo báo cáo từ China Blue News, loại bột vàng này chủ yếu sinh ra khi cắt và mài giũa vàng, bụi vàng sẽ lẫn vào các kẽ hở của bàn làm việc, sàn nhà, thảm hoặc hệ thống thông gió. Đây được coi là mức hao hụt bình thường trong ngành công nghiệp chế tác. Chủ tiệm cho biết hầu hết vụn vàng rơi xuống thảm dưới chân thợ kim hoàn, sau đó được thu gom tập trung để tinh chế và đúc lại thành các thỏi vàng nguyên chất.
Giá trị của số bột vàng này trở thành tâm điểm chú ý do giá vàng quốc tế đang tăng phi mã. Vào đầu tháng 2 năm 2026, giá vàng quốc tế đã tăng 6,19% chỉ trong một ngày, có thời điểm vượt ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce, lập kỷ lục cao nhất kể từ năm 2009. Dưới sự thúc đẩy của giá vàng cao, mỗi gram vàng hiện có giá hơn 400 NDT (khoảng 1,4 triệu VNĐ). Với 1.700g vàng thô, giá trị thị trường rơi vào khoảng 1,9 triệu NDT(khoảng 6,650 tỷ đồng VNĐ), tuy nhiên lợi nhuận thực tế sau khi tinh chế có thể thấp hơn một chút.
Khi thông tin lan truyền trên mạng, nhiều người tiêu dùng cũng bày tỏ sự lo ngại. Một số cư dân mạng lo sợ rằng các tiệm kim hoàn có thể gian lận bằng cách khai khống mức độ hao hụt, sử dụng cân điện tử điều khiển từ xa hoặc dùng nước cường toan để đánh cắp vàng của khách, biến nó thành lợi nhuận từ rác thải. Thậm chí có người chia sẻ trải nghiệm cá nhân rằng khi mang 5g vàng đi gia công, kết quả chỉ còn lại 0,41g, khiến họ nghi ngờ về mức hao hụt quá cao.
Phản hồi về vấn đề này, chủ cửa hàng khẳng định quy trình gia công vàng hoàn toàn minh bạch, tỷ lệ hao hụt đều được giải thích rõ ràng với khách hàng trước khi thực hiện và có bồi thường theo thỏa thuận. Đại diện cửa hàng nhấn mạnh nếu có hành vi trộm cắp vàng thì tiệm đã bị khách hàng tố cáo từ lâu. Chủ tiệm cũng chỉ ra rằng việc thu hồi bột vàng là một công đoạn công khai và phổ biến trong ngành chế tác kim hoàn, không phải là bí mật và càng không đồng nghĩa với việc cố tình bóc lột người tiêu dùng.
Nguồn: ETtoday
