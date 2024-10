Chưa kịp hoàn lương, gã thanh niên tiếp tục gây án rồi trốn truy nã

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, mới đây Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ thành công Phạm Minh Tân (SN 1992, trú tại xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) khi đang lẩn trốn tại tỉnh An Giang. Đây là đối tượng đang bị truy nã nguy hiểm theo quyết định của Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo tài liệu điều tra, năm 2018 đối tượng Phạm Minh Tân cùng đồng phạm đã bị khởi tố về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích" trong vụ án làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Chân dung đối tượng truy nã Phạm Minh Tân vừa bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ. Ảnh: Cơ quan Công an.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào đầu năm 2023, Phạm Minh Tân tiếp tục gây án và bỏ trốn. Qua nhiều ngày truy tìm và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại Campuchia.

Đến ngày 12/10/2024, khi Tân trở về và đang lẩn trốn tại phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng và áp giải về địa phương.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

