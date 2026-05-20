Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc chế tạo cỗ máy hồi sinh công nghệ cách đây hơn 100 năm, làm rung chuyển ngành năng lượng toàn cầu

Thứ tư, 20:33 20/05/2026 | Tiêu điểm

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã thành công hồi sinh công nghệ cách đây cả thế kỷ.

Trung Quốc đã phát triển một thiết bị bù đồng bộ cao áp đầu tiên trên thế giới, đánh dấu sự hồi sinh công nghệ ổn định lưới điện có tuổi đời hàng thế kỷ để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Mới đây, hãng tin Electric Power News (Trung Quốc) đưa tin rằng một quay kết nối trực tiếp ở mức điện áp 35 kilovolt do công ty Dongfang Electric Machinery phát triển đã vượt qua thử nghiệm.

Theo thông báo của doanh nghiệp, máy biến áp đồng bộ 35kV có thể cung cấp công suất ngắn mạch tương đương với 2 tổ máy thông thường, trong khi chỉ tiêu thụ 45% điện năng so với các máy biến áp hiện có cùng công suất ngắn mạch.

Két quả này đã đưa máy phát điện đồng bộ của Dongfang trở thành thiết bị đầu tiên trên thế giới đạt được điện áp cao như vậy. Công nghệ này có thể giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng máy biến áp tăng áp trung gian để kết nối trực tiếp với lưới điện.

Thành tựu này đạt được vào thời điểm Trung Quốc đang trải qua quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo chưa từng có, được thúc đẩy bởi mục tiêu kép là đạt đỉnh phát thải carbon vào năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060.

Theo nhà sản xuất thiết bị năng lượng GE Vernova, máy bù đồng bộ lần đầu tiên được sử dụng vào những năm 1920 để xử lý công suất phản kháng dư thừa dao động giữa nguồn và tải trong quá trình sản xuất thủy điện.

Về cơ bản, các máy bù đồng bộ là những cỗ máy quay lớn được sử dụng để ổn định điện áp dao động, nhưng chúng đã dần bị loại bỏ khi công nghệ phát triển và công suất phản kháng được xử lý đa phần bởi các hệ thống dựa trên chất bán dẫn.

Tuy nhiên, sự mở rộng nhanh chóng của các nguồn năng lượng tái tạo gồm gió và năng lượng mặt trời đang đặt ra những thách thức đối với các lưới điện được xây dựng để xử lý các nguồn năng lượng tập trung hơn.

Theo công ty công nghệ năng lượng Baker Hughes, ngành công nghiệp điện lực đã quay trở lại sử dụng máy biến áp đồng bộ vì khả năng xử lý đồng thời công suất phản kháng, quán tính và ngắn mạch.

Y Vân (Tham khảo: SCMP)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Nga tìm ra kỳ tích, lần đầu tiên mở ra một chương mới vươn xa, vượt ra khỏi phạm vi Trái đất

Nga tìm ra kỳ tích, lần đầu tiên mở ra một chương mới vươn xa, vượt ra khỏi phạm vi Trái đất

Tiêu điểm - 8 giờ trước

Các hợp chất trước đây chỉ được tìm thấy trong tiểu hành tinh sẽ giúp con người rất nhiều trong việc chinh phục vũ trụ.

Nhân loại vừa phát hiện ra một màu sắc mới nhưng chỉ những người sinh sau năm 2015 mới nhìn thấy

Nhân loại vừa phát hiện ra một màu sắc mới nhưng chỉ những người sinh sau năm 2015 mới nhìn thấy

Tiêu điểm - 14 giờ trước

Đó là màu gì?

Sinh vật đơn bào Stentor coeruleus chứng minh rằng học hỏi có thể không cần dùng tới não

Sinh vật đơn bào Stentor coeruleus chứng minh rằng học hỏi có thể không cần dùng tới não

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Nghiên cứu mới về động vật nguyên sinh Stentor coeruleus đã phá vỡ quan điểm khoa học lâu nay. Dù hoàn toàn không có bộ não, sinh vật này vẫn thể hiện khả năng học tập liên tưởng, mở ra cái nhìn mới mẻ về lịch sử tiến hóa chung.

Mark Zuckerberg muốn làm "siêu nhân": Tạo ra người song trùng AI kiểm soát 70.000 nhân viên Meta

Mark Zuckerberg muốn làm "siêu nhân": Tạo ra người song trùng AI kiểm soát 70.000 nhân viên Meta

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Với dự án "Người song trùng", những thực thể AI đang giúp các ông chủ có mặt ở mọi nơi, kiểm soát mọi chi tiết và truyền tải ý chí cá nhân tới từng ngóc ngách của doanh nghiệp.

Một "lỗ thủng" khổng lồ vừa xuất hiện trên Mặt Trăng

Một "lỗ thủng" khổng lồ vừa xuất hiện trên Mặt Trăng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Tàu vũ trụ NASA đã phát hiện một "vết sẹo" hoàn toàn mới trên bề mặt Mặt Trăng, đường kính lên đến 225 m.

Thái Lan có thể trở nên nóng như sa mạc Sahara

Thái Lan có thể trở nên nóng như sa mạc Sahara

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Nghiên cứu cho thấy sự gia tăng nhiệt độ có thể thách thức các giới hạn về khả năng sinh tồn của con người.

Cổ văn Nhật Bản 800 năm hé lộ hiện tượng vũ trụ nguy hiểm

Cổ văn Nhật Bản 800 năm hé lộ hiện tượng vũ trụ nguy hiểm

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Các nhà khoa học vừa giải mã thành công hiện tượng "ánh sáng đỏ ở bầu trời phương Bắc" mà quyển Minh Nguyệt Ký thế kỷ XIII của Nhật Bản ghi lại.

Cái kết đắng lòng của chủ ngôi nhà 3 tầng từ chối bồi thường, đòi đền bù gấp 4 lần mới chịu di dời

Cái kết đắng lòng của chủ ngôi nhà 3 tầng từ chối bồi thường, đòi đền bù gấp 4 lần mới chịu di dời

Tiêu điểm - 3 ngày trước

GĐXH - Chủ của 1 ngôi nhà 3 tầng ở Trung Quốc đã phải nhận kết cục đầy cay đắng do đòi mức đền bù không tưởng mới chịu dời đi.

Sinh viên cá biệt từng khiến thầy cô đau đầu bất ngờ quay lại trường cũ sau gần 40 năm làm điều khiến hàng nghìn người phải xúc động

Sinh viên cá biệt từng khiến thầy cô đau đầu bất ngờ quay lại trường cũ sau gần 40 năm làm điều khiến hàng nghìn người phải xúc động

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Một doanh nhân công nghệ Trung Quốc từng được coi là sinh viên cá biệt đã quay trở lại trường cũ trao khoản quyên góp 100 triệu nhân dân tệ và chia sẻ câu chuyện thời đi học khiến nhiều người xúc động.

Cây cầu ‘điên rồ’ nhất Nhật Bản gây tranh luận xôn xao trên mạng xã hội

Cây cầu ‘điên rồ’ nhất Nhật Bản gây tranh luận xôn xao trên mạng xã hội

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Một trong những cây cầu dốc nhất thế giới tại Nhật Bản đang gây ám ảnh cho nhiều tài xế, đến mức họ cho biết thường xuyên gặp ác mộng về nó.

Xem nhiều

Cái kết đắng lòng của chủ ngôi nhà 3 tầng từ chối bồi thường, đòi đền bù gấp 4 lần mới chịu di dời

Cái kết đắng lòng của chủ ngôi nhà 3 tầng từ chối bồi thường, đòi đền bù gấp 4 lần mới chịu di dời

Tiêu điểm

GĐXH - Chủ của 1 ngôi nhà 3 tầng ở Trung Quốc đã phải nhận kết cục đầy cay đắng do đòi mức đền bù không tưởng mới chịu dời đi.

Phi hành gia NASA nức nở khi thấy một vật thiêng liêng trong ngày trở về Trái Đất sau sứ mệnh Artemis II

Phi hành gia NASA nức nở khi thấy một vật thiêng liêng trong ngày trở về Trái Đất sau sứ mệnh Artemis II

Tiêu điểm
Cây cầu ‘điên rồ’ nhất Nhật Bản gây tranh luận xôn xao trên mạng xã hội

Cây cầu ‘điên rồ’ nhất Nhật Bản gây tranh luận xôn xao trên mạng xã hội

Tiêu điểm
Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét

Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét

Tiêu điểm
Trái đất sẽ vượt ngưỡng giới hạn vào năm 2027?

Trái đất sẽ vượt ngưỡng giới hạn vào năm 2027?

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top