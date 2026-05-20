Nga tìm ra kỳ tích, lần đầu tiên mở ra một chương mới vươn xa, vượt ra khỏi phạm vi Trái đất
Các hợp chất trước đây chỉ được tìm thấy trong tiểu hành tinh sẽ giúp con người rất nhiều trong việc chinh phục vũ trụ.
Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã phát hiện ra hai loại khoáng chất trên Trái đất mà trước đây được cho là đặc trưng của các thiên thạch rơi xuống bề mặt hành tinh chúng ta.
Việc phát hiện ra các hợp chất không chứa oxy như haxonite và uakitite tại vùng quặng Norilsk (Nga) và lưu vực Biển Chết không chỉ là một kỳ tích địa chất. Nó còn mở ra một chương mới cho ngành khoa học vật liệu, hứa hẹn tạo nên những bước ngoặt trong việc xây dựng các trạm trú ngụ ngoài không gian và chế tạo thiết bị công nghệ siêu bền.
Khi "vị khách vũ trụ" lộ diện dưới lòng đất
Từ trước đến nay, giới khoa học luôn tin rằng các khoáng vật như cacbua, photphua và nitrua (những hợp chất không chứa oxy) chỉ có thể hình thành trong điều kiện khắc nghiệt của không gian hoặc lõi của các hành tinh đang hình thành. Trên Trái Đất, do sự bao phủ của oxy, sắt thường tồn tại dưới dạng oxit, cacbonat hoặc nitrat. Do đó, bất kỳ mẫu vật nào chứa các khoáng vật “vũ trụ” này thường được mặc định là có nguồn gốc ngoại lai từ các vụ va chạm thiên thạch.
Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất từ Đại học Tổng hợp Saint Petersburg phối hợp cùng các viện nghiên cứu tại Yakutsk và Israel đã lật ngược giả thuyết này. Họ đã tìm thấy haxonite (cacbua sắt và niken) và uakitite dưới dạng các tinh thể siêu nhỏ trong đá nội địa.
Phát hiện này chứng minh rằng các điều kiện hình thành khoáng vật tương tự như trên các tiểu hành tinh giàu sắt hoàn toàn có thể xảy ra ngay trong lớp vỏ Trái Đất. Đây là bằng chứng quan trọng giúp con người hiểu rõ hơn về cách thức các tiểu hành tinh và lõi hành tinh được tôi luyện trong "lò luyện" của vũ trụ.
Ứng dụng đột phá: Từ nhà máy dưới lòng đất đến trạm dừng trên sao Hỏa
Tại sao việc tìm thấy vài hạt khoáng chất siêu nhỏ lại khiến giới công nghệ phấn khích? Câu trả lời nằm ở đặc tính vật lý phi thường của chúng. Sắt có nguồn gốc từ tiểu hành tinh (asteroid iron) sở hữu độ tinh khiết cực cao và khả năng chống ăn mòn vượt trội so với sắt thông thường.
Theo các chuyên gia từ Trung tâm Khoa học Vật liệu Kỹ thuật số NTI (Nga), mặc dù trữ lượng của các khoáng vật này trên Trái Đất rất nhỏ, nhưng việc nghiên cứu cơ chế hình thành của chúng là cực kỳ triển vọng:
Xây dựng căn cứ vũ trụ: Thay vì vận chuyển vật liệu từ Trái Đất với chi phí đắt đỏ, con người có thể học cách "nuôi cấy" hoặc sản xuất các vật liệu này ngay tại các trạm lưu trú ngoài hành tinh bằng cách tái tạo lại các điều kiện địa chất tương ứng.
Thiết bị chịu cực hạn: Khoáng vật uakitite và các hợp chất tương tự có độ cứng và khả năng chịu nhiệt đáng kinh ngạc. Chúng là nguyên liệu lý tưởng để chế tạo các lò phản ứng hóa học trong môi trường xâm thực mạnh hoặc các công cụ máy móc thế hệ mới có độ bền vĩnh cửu.
Công nghệ phủ chân không: Hiện nay, một số hợp chất như vanadi nitrua (có tính chất tương đồng với khoáng vật vũ trụ) đã được ứng dụng để phun phủ bề mặt các chi tiết quan trọng, giúp tăng độ bền và ngăn chặn sự biến đổi cấu trúc ở nhiệt độ cao.
Cuộc đua giải mã những "viên gạch" của vũ trụ
Sự quan tâm đến các khoáng vật giàu sắt đã tăng vọt trong những năm gần đây, đặc biệt là khi NASA triển khai sứ mệnh Psyche – chương trình thăm dò tiểu hành tinh kim loại cùng tên. Việc hiểu rõ các giai đoạn khoáng hóa và điều kiện cần thiết để hình thành các pha kim loại này trên Trái Đất sẽ cung cấp dữ liệu tham chiếu quý giá cho các thiết bị viễn thám trên tàu không gian.
Giáo sư Viktor Grokhovsky, một chuyên gia hàng đầu về thiên thạch, nhận định rằng thế giới hiện mới chỉ biết đến khoảng 500 loại khoáng vật trong thiên thạch, ít hơn 10 lần so với số lượng khoáng vật trên Trái Đất. Tuy nhiên, mỗi khoáng vật vũ trụ lại là một "gợi ý" từ thiên nhiên về những công nghệ vật liệu mà loài người chưa từng chạm tới. Chúng được hình thành dưới áp suất, nhiệt độ và bức xạ mà các phòng thí nghiệm hiện đại nhất vẫn đang nỗ lực mô phỏng.
Việc tìm thấy "vật liệu không gian" ngay trong lòng đất không chỉ xóa nhòa ranh giới giữa địa chất học và thiên văn học, mà còn khẳng định một tầm nhìn mới: Trái Đất chính là một thư viện khổng lồ lưu giữ những bí mật của vũ trụ.
Phát hiện về các khoáng vật "vũ trụ" tại vùng Norilsk và Biển Chết là một bước tiến quan trọng trong việc thấu hiểu hệ Mặt Trời. Dù con đường từ những hạt tinh thể siêu nhỏ đến việc xây dựng các trạm vũ trụ bằng vật liệu siêu bền vẫn còn xa, nhưng nghiên cứu này đã đặt những viên gạch đầu tiên cho một nền công nghiệp vật liệu tương lai – nơi con người không chỉ khai thác những gì sẵn có, mà còn học cách làm chủ những quy trình chế tạo tinh vi nhất của tạo hóa.
Nhân loại vừa phát hiện ra một màu sắc mới nhưng chỉ những người sinh sau năm 2015 mới nhìn thấyTiêu điểm - 8 giờ trước
Đó là màu gì?
Sinh vật đơn bào Stentor coeruleus chứng minh rằng học hỏi có thể không cần dùng tới nãoTiêu điểm - 1 ngày trước
Nghiên cứu mới về động vật nguyên sinh Stentor coeruleus đã phá vỡ quan điểm khoa học lâu nay. Dù hoàn toàn không có bộ não, sinh vật này vẫn thể hiện khả năng học tập liên tưởng, mở ra cái nhìn mới mẻ về lịch sử tiến hóa chung.
Mark Zuckerberg muốn làm "siêu nhân": Tạo ra người song trùng AI kiểm soát 70.000 nhân viên MetaTiêu điểm - 1 ngày trước
Với dự án "Người song trùng", những thực thể AI đang giúp các ông chủ có mặt ở mọi nơi, kiểm soát mọi chi tiết và truyền tải ý chí cá nhân tới từng ngóc ngách của doanh nghiệp.
Một "lỗ thủng" khổng lồ vừa xuất hiện trên Mặt TrăngTiêu điểm - 2 ngày trước
Tàu vũ trụ NASA đã phát hiện một "vết sẹo" hoàn toàn mới trên bề mặt Mặt Trăng, đường kính lên đến 225 m.
Thái Lan có thể trở nên nóng như sa mạc SaharaTiêu điểm - 2 ngày trước
Nghiên cứu cho thấy sự gia tăng nhiệt độ có thể thách thức các giới hạn về khả năng sinh tồn của con người.
Cổ văn Nhật Bản 800 năm hé lộ hiện tượng vũ trụ nguy hiểmTiêu điểm - 2 ngày trước
Các nhà khoa học vừa giải mã thành công hiện tượng "ánh sáng đỏ ở bầu trời phương Bắc" mà quyển Minh Nguyệt Ký thế kỷ XIII của Nhật Bản ghi lại.
Cái kết đắng lòng của chủ ngôi nhà 3 tầng từ chối bồi thường, đòi đền bù gấp 4 lần mới chịu di dờiTiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Chủ của 1 ngôi nhà 3 tầng ở Trung Quốc đã phải nhận kết cục đầy cay đắng do đòi mức đền bù không tưởng mới chịu dời đi.
Sinh viên cá biệt từng khiến thầy cô đau đầu bất ngờ quay lại trường cũ sau gần 40 năm làm điều khiến hàng nghìn người phải xúc độngTiêu điểm - 4 ngày trước
GĐXH - Một doanh nhân công nghệ Trung Quốc từng được coi là sinh viên cá biệt đã quay trở lại trường cũ trao khoản quyên góp 100 triệu nhân dân tệ và chia sẻ câu chuyện thời đi học khiến nhiều người xúc động.
Cây cầu ‘điên rồ’ nhất Nhật Bản gây tranh luận xôn xao trên mạng xã hộiTiêu điểm - 4 ngày trước
Một trong những cây cầu dốc nhất thế giới tại Nhật Bản đang gây ám ảnh cho nhiều tài xế, đến mức họ cho biết thường xuyên gặp ác mộng về nó.
Hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báoTiêu điểm - 5 ngày trước
Nghiên cứu mới cho thấy hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báo, làm gia tăng nguy cơ sụp đổ với tác động lớn đến khí hậu toàn cầu.
Cái kết đắng lòng của chủ ngôi nhà 3 tầng từ chối bồi thường, đòi đền bù gấp 4 lần mới chịu di dờiTiêu điểm
GĐXH - Chủ của 1 ngôi nhà 3 tầng ở Trung Quốc đã phải nhận kết cục đầy cay đắng do đòi mức đền bù không tưởng mới chịu dời đi.