Cái kết đắng lòng của chủ ngôi nhà 3 tầng từ chối bồi thường, đòi đền bù gấp 4 lần mới chịu di dời
GĐXH - Chủ của 1 ngôi nhà 3 tầng ở Trung Quốc đã phải nhận kết cục đầy cay đắng do đòi mức đền bù không tưởng mới chịu dời đi.
Chủ ngôi nhà 3 tầng từ chối nhận bồi thường, đòi nhận đền bù gấp 4 lần mới chịu di dời
Vào năm 2010, khi tuyến đường sắt cao tốc Hàng Châu – Ninh Ba đi qua khu vực Páo Giang, thuộc thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, được phê duyệt quy hoạch. Theo thiết kế ban đầu, một số hộ dân trong khu vực này cần di dời để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.
Trong bối cảnh đời sống nông thôn còn nhiều khó khăn, khoản đền bù lên tới hàng triệu NDT giúp người dân ở đây có "cơ hội đổi đời". Vì vậy, sau khi có thông báo từ phía chính quyền, phần lớn các hộ dân đã nhanh chóng đồng ý di dời theo phương án chung. Chỉ có gia đình ông Tôn (tên nhân vật đã được thay đổi) từ chối phương án bồi thường, không chịu di dời.
Theo người này, căn nhà 3 tầng của ông có sân vườn và nằm ở vị trí thuận lợi nên mức đền bù theo tiêu chuẩn chung là "không thỏa đáng". Gia đình ông đưa ra yêu cầu bồi thường cao gấp 4 lần mức mà chính quyền đề xuất.
Con số này lập tức gây tranh cãi. Các cơ quan chức năng từ chối yêu cầu này vì cho rằng sẽ tạo tiền lệ xấu, làm phá vỡ tính công bằng trong công tác giải phóng mặt bằng. Các cuộc thương lượng giữa 2 bên diễn ra nhiều lần nhưng đều rơi vào bế tắc.
Không lâu sau, gia đình họ Vương – một hộ dân sống sát bên – cũng thay đổi quyết định. Ban đầu, họ dự định chấp nhận phương án bồi thường để di dời như các hộ khác. Nhưng khi thấy gia đình họ Tôn kiên quyết "giữ nhà", gia đình họ Vương cũng nảy sinh tâm lý chờ đợi, hy vọng có thể đạt được mức bồi thường cao hơn nếu tiếp tục bám trụ. Điều này khiến việc giải phóng mặt bằng càng thêm phức tạp.
Cái kết đắng lòng
Việc hai hộ dân không chấp nhận di dời khiến tiến độ dự án bị ảnh hưởng. Trong khi đó, tuyến đường sắt cao tốc là công trình trọng điểm, không thể kéo dài vô thời hạn chỉ vì một vài trường hợp cá biệt. Sau nhiều cuộc họp đánh giá, chính quyền địa phương cùng đơn vị thi công đã đưa ra quyết định điều chỉnh thiết kế tuyến đường.
Thay vì tiếp tục thương lượng hoặc tiến hành cưỡng chế, tuyến cao tốc được thiết kế "né" 2 căn nhà nói trên. Cứ thế, đường ray được bẻ cong, chạy lệch so với phương án ban đầu để không đi qua khu đất của 2 hộ dân này. Nhờ đó, dự án vẫn được triển khai đúng tiến độ, dù chi phí và độ phức tạp trong thi công tăng lên đáng kể.
Không còn nằm trong diện phải thu hồi đất, 2 gia đình nói trên cuối cùng không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào. Khi dự án đường sắt cao tốc hoàn thành và đi vào vận hành, ngôi nhà của họ trở thành những công trình "lọt thỏm" giữa không gian đã bị giải phóng mặt bằng. Mỗi ngày, các đoàn tàu cao tốc liên tục chạy qua, kéo theo tiếng ồn lớn, rung chấn mạnh và bụi bặm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt.
Đáng chú ý, đường ray tàu cao tốc chỉ cách ngôi nhà của ông Tôn chưa đầy 10m, khiến căn nhà rung lên rõ rệt mỗi khi tàu chạy qua với tốc độ cao. Cùng với những bất tiện về sinh hoạt, giá trị sử dụng và giá trị kinh tế của ngôi nhà cũng sụt giảm rõ rệt. Nằm sát tuyến đường sắt cao tốc, căn nhà khó có thể cải tạo, mở rộng hay chuyển đổi mục đích sử dụng. Điều này khiến chủ nhà rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: ở lại thì phải chấp nhận tiếng ồn, rung chấn kéo dài, còn nếu muốn bán hoặc di dời cũng không hề dễ dàng.
Cổ văn Nhật Bản 800 năm hé lộ hiện tượng vũ trụ nguy hiểmTiêu điểm - 4 giờ trước
Các nhà khoa học vừa giải mã thành công hiện tượng "ánh sáng đỏ ở bầu trời phương Bắc" mà quyển Minh Nguyệt Ký thế kỷ XIII của Nhật Bản ghi lại.
Sinh viên cá biệt từng khiến thầy cô đau đầu bất ngờ quay lại trường cũ sau gần 40 năm làm điều khiến hàng nghìn người phải xúc độngTiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Một doanh nhân công nghệ Trung Quốc từng được coi là sinh viên cá biệt đã quay trở lại trường cũ trao khoản quyên góp 100 triệu nhân dân tệ và chia sẻ câu chuyện thời đi học khiến nhiều người xúc động.
Cây cầu ‘điên rồ’ nhất Nhật Bản gây tranh luận xôn xao trên mạng xã hộiTiêu điểm - 2 ngày trước
Một trong những cây cầu dốc nhất thế giới tại Nhật Bản đang gây ám ảnh cho nhiều tài xế, đến mức họ cho biết thường xuyên gặp ác mộng về nó.
Hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báoTiêu điểm - 2 ngày trước
Nghiên cứu mới cho thấy hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báo, làm gia tăng nguy cơ sụp đổ với tác động lớn đến khí hậu toàn cầu.
Phi hành gia NASA nức nở khi thấy một vật thiêng liêng trong ngày trở về Trái Đất sau sứ mệnh Artemis IITiêu điểm - 2 ngày trước
Chuyến bay lịch sử không chỉ thay đổi góc nhìn về vũ trụ, mà còn khiến người chỉ huy sứ mệnh Artemis II phải bật khóc khi trở lại Trái Đất.
Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 métTiêu điểm - 3 ngày trước
Sau 30 phút vật lộn và nhờ sự giúp đỡ của những người bạn, người đàn ông đã đưa được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét vào bờ.
"Di tích" của một vũ trụ khác đang bao vây chúng ta?Tiêu điểm - 4 ngày trước
Thứ vật chất ma quái mà các nhà khoa học theo đuổi bấy lâu nay có thể là tàn tích của các lỗ đen từ một vũ trụ khác.
Trái đất sẽ vượt ngưỡng giới hạn vào năm 2027?Tiêu điểm - 4 ngày trước
Chúng ta đang phải cùng lúc đối mặt với mối nguy kép.
Tin xấu từ thế giới 7 hành tinh "gần giống Trái Đất"Tiêu điểm - 6 ngày trước
Kính viễn vọng James Webb đã cung cấp dữ liệu chi tiết đầu tiên về khí hậu của 2 hành tinh TRAPPIST-1 b và TRAPPIST-1 c.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất có một nửa là đất liền và một nửa là nước?Tiêu điểm - 6 ngày trước
Nước là khởi nguồn của mọi sự sống trên hành tinh. Nếu lượng nước khổng lồ biến mất để nhường chỗ cho đất liền, khí hậu toàn cầu sẽ sụp đổ. Con người và muôn loài sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến sinh tồn vô cùng tàn khốc.
Lý do tiếp viên hàng không luôn ngồi lên bàn tay mình khi máy bay cất, hạ cánhTiêu điểm
GĐXH - Tiếp viên hàng không thường ngồi lên tay mình chứ không phải đặt tay ở trước và đây không phải một điều ngẫu nhiên.