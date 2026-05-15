Phi hành gia NASA nức nở khi thấy một vật thiêng liêng trong ngày trở về Trái Đất sau sứ mệnh Artemis II

Thứ sáu, 07:12 15/05/2026 | Tiêu điểm

Chuyến bay lịch sử không chỉ thay đổi góc nhìn về vũ trụ, mà còn khiến người chỉ huy sứ mệnh Artemis II phải bật khóc khi trở lại Trái Đất.

Phi hành gia bật khóc khi nhìn thấy cây thánh giá

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của chỉ huy sứ mệnh Artemis II, phi hành gia Reid Wiseman, lại không diễn ra ngoài không gian, mà là khi ông trở về Trái Đất.

Chia sẻ tại buổi họp báo sau sứ mệnh, Wiseman cho biết ông đã trải qua một sự thay đổi lớn về nhận thức sau hành trình kéo dài 10 ngày, bay hơn 402.000 km quanh vùng tối của Mặt Trăng.

Khi được hỏi liệu chuyến đi có khiến ông thay đổi cách nhìn về thế giới hay không, vị chỉ huy thừa nhận có, và kể lại một khoảnh khắc đặc biệt sau khi tàu vũ trụ Orion hạ cánh xuống Thái Bình Dương và được Hải quân Mỹ tiếp cận.

Chỉ huy sứ mệnh Artemis II, phi hành gia Reid Wiseman (Ảnh: NASA)

“Tôi không phải là người theo tôn giáo, nhưng lúc đó tôi không còn cách nào khác để lý giải những gì mình vừa trải qua” Wiseman nói “Tôi đã đề nghị được gặp vị linh mục trên tàu Hải quân.”

Ông kể rằng khi vị mục sư bước vào, dù chưa từng gặp trước đó, hình ảnh cây thánh giá trên cổ áo của người này đã khiến ông không kìm được cảm xúc.

“Tôi đã bật khóc” ông nói.

Theo Wiseman, trải nghiệm ngoài không gian là điều “rất khó để hiểu trọn vẹn”, ngay cả khi đã trở về Trái Đất. Trong những ngày sau khi hạ cánh, phi hành đoàn vẫn chưa có nhiều thời gian để xử lý hết những gì họ đã trải qua.

“Đó là một trải nghiệm vượt ngoài thế giới này, thực sự đáng kinh ngạc,” ông chia sẻ.

Ảnh: NASA

Kể từ khi tàu Orion tiếp đất, các phi hành gia đã bước vào giai đoạn kiểm tra y tế và thể chất nghiêm ngặt để đánh giá ảnh hưởng của chuyến bay dài ngày trong không gian.

Sứ mệnh Artemis II được xem là bước tiến quan trọng trong kế hoạch đưa con người quay trở lại Mặt Trăng, đồng thời mở ra những góc nhìn mới không chỉ về khoa học mà còn về chính trải nghiệm con người khi đối diện với vũ trụ bao la.

Khoảnh khắc “không thể hiểu nổi” khi nhìn Trái Đất từ ngoài không gian

Không chỉ riêng chỉ huy Reid Wiseman, toàn bộ phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II, gồm phi công Victor Glover và các chuyên gia nhiệm vụ Christina Koch, Jeremy Hansen, đều thừa nhận họ chưa có đủ thời gian để thực sự suy ngẫm về hành trình lịch sử vừa qua.

Chuyến bay kéo dài 10 ngày đã đưa họ đi xa hơn bất kỳ con người nào trước đây, lập kỷ lục về khoảng cách xa nhất từng đạt được tính từ Trái Đất.

“Chúng tôi vẫn chưa có khoảng thời gian ‘giải nén’, chưa có lúc để thực sự nhìn lại,” Wiseman nói.

Trong suốt hành trình, phi hành đoàn đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc hiếm có, như cảnh Trái Đất “lặn” sau Mặt Trăng, hiện tượng nhật thực ngoạn mục và hình ảnh hành tinh quê nhà lơ lửng giữa không gian tối đen.

“Khi Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất, tôi quay sang Victor và nói rằng: tôi không nghĩ nhân loại đã tiến hóa đủ để hiểu được những gì chúng ta đang nhìn thấy lúc này,” Wiseman kể lại.

Ảnh: Reuters

Với Jeremy Hansen, việc tìm từ ngữ để mô tả trải nghiệm này gần như là bất khả thi.

“Tôi cứ cố gắng diễn đạt, nhưng điều khiến tôi bị cuốn hút nhất là cảm giác về chiều sâu của thiên hà khi nhìn qua cửa sổ tàu,” anh nói. “Điều đó thật sự khiến tôi choáng ngợp. Tôi cảm thấy sự mong manh và nhỏ bé đến vô cùng.”

Hiện tượng thay đổi nhận thức mà các phi hành gia trải qua khi nhìn Trái Đất từ không gian được gọi là Overview Effect, thường đi kèm với cảm giác kinh ngạc, sự kết nối sâu sắc với hành tinh và nhận thức rõ hơn về sự mong manh của nhân loại.

Trước đó, phi hành gia Edgar Mitchell, người thứ sáu đặt chân lên Mặt Trăng trong sứ mệnh Apollo 14, từng mô tả trải nghiệm này bằng những lời nổi tiếng: “Bạn sẽ có ngay một ý thức toàn cầu, một sự định hướng về con người, một sự không hài lòng mãnh liệt với hiện trạng thế giới và thôi thúc phải làm điều gì đó. Từ Mặt Trăng nhìn về, chính trị quốc tế trở nên thật nhỏ nhặt.”

Dù trải qua những khoảnh khắc mang tính “thay đổi nhận thức”, cuộc sống sau khi trở về Trái Đất của các phi hành gia lại khá... bình thường. Christina Koch cho biết cả đội ngủ rất ngon, nhưng những ngày đầu vẫn chưa quen với trọng lực.

“Mỗi lần tỉnh dậy, tôi đều nghĩ mình đang lơ lửng. Tôi thực sự tin là mình đang bay và phải tự thuyết phục bản thân rằng không phải vậy,” cô chia sẻ. Thậm chí, có lúc cô buông tay khỏi chiếc áo, nghĩ rằng nó sẽ trôi giữa không trung, nhưng lại bất ngờ khi nó rơi xuống.

Không phải mọi thứ đều suôn sẻ trong chuyến bay. Wiseman tiết lộ một sự cố căng thẳng đã xảy ra khi thiết bị báo khói bất ngờ kích hoạt vào ngày áp chót, khi tàu vẫn còn cách Trái Đất khoảng 129.000 km.

“Đó là vài phút khá căng thẳng cho đến khi chúng tôi xử lý lại hệ thống,” ông nói.

Khi được hỏi về tàu Orion spacecraft, nơi cả phi hành đoàn sinh sống suốt hành trình, Wiseman thừa nhận vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự tin tưởng lớn vào độ an toàn của con tàu.

“Cá nhân tôi nghĩ rằng họ hoàn toàn có thể đưa tàu Orion của Artemis III lên hệ thống phóng ngay ngày mai, và phi hành đoàn vẫn sẽ ở trong trạng thái rất tốt,” ông nói.

Theo kế hoạch, sứ mệnh Artemis tiếp theo sẽ thử nghiệm các tàu đổ bộ Mặt Trăng thương mại trong quỹ đạo Trái Đất, trước khi tiến tới mục tiêu lớn hơn: đưa con người quay trở lại bề mặt Mặt Trăng vào năm 2028.

Nguồn: Daily Mail

Phạm Trang
