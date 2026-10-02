Chuẩn bị bộ sách giáo khoa mới lớp 1 đến 12, dự kiến sử dụng từ 2028

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Đáng chú ý, bản quyền sách sẽ được chuyển giao về Bộ, đồng thời nghiên cứu phương án giao các địa phương tổ chức in ấn nhằm giảm chi phí.

Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Vụ Giáo dục Phổ thông được giao xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa, hướng tới hoàn thành bộ sách mới để sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029.

Đây là nhiệm vụ được Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu tại cuộc họp ngày 21/9 về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và một số vấn đề trọng tâm của ngành giáo dục.

Chuyển bản quyền sách giáo khoa về Bộ GD&ĐT

Tại Thông báo kết luận số 494/TB-VPCP ngày 22/9, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình và sách giáo khoa, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm tiến độ hoàn thành bộ sách mới. Bộ phải báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng trong tháng 10/2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc thay đổi cơ chế quản lý bản quyền sách giáo khoa.

Bộ GD&ĐT đang xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình và sách giáo khoa mới, dự kiến sử dụng thống nhất trên cả nước từ năm học 2028-2029. (Ảnh: NXBGDVN)

Thủ tướng yêu cầu xác định bản quyền sách giáo khoa là tài sản của Nhà nước, do Bộ GD&ĐT chỉ đạo biên soạn, chịu trách nhiệm về nội dung và giữ bản quyền. Ban Quản lý các dự án được giao tổ chức tiếp nhận, quản lý và giữ bản quyền bộ sách mới, trong đó có việc chuyển giao quyền tác giả từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về Bộ GD&ĐT.

Đơn vị này đồng thời xây dựng phương án khai thác bản quyền nhằm phát hành miễn phí sách giáo khoa cho học sinh theo lộ trình.

Đặc biệt, Thủ tướng đặt mục tiêu phấn đấu cung ứng miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh từ năm học 2028-2029, góp phần giảm gánh nặng chi phí học tập cho các gia đình.

Về phương thức biên soạn, phát hành và cung ứng, Vụ Kế hoạch - Tài chính được giao chủ trì đổi mới quy trình, cắt giảm các khâu trung gian, nghiên cứu phương án giao các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm in ấn, phát hành sách giáo khoa.

Theo định hướng này, việc tổ chức in ấn tại địa phương được nghiên cứu nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước và giảm chi phí mua sách của học sinh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có trách nhiệm bảo đảm học sinh, giáo viên được truy cập miễn phí bản điện tử sách giáo khoa và thực hiện chuyển giao bản quyền theo yêu cầu.

Sách giáo khoa mới sẽ điều chỉnh những nội dung nào?

Sách giáo khoa mới sẽ giảm kiến thức chuyên sâu, tăng giáo dục toàn diện

Trong kết luận cuộc họp ngày 21/9, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT xác định rõ những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong nội dung và quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông, bộ sách giáo khoa hiện hành.

Việc rà soát chương trình phải thực hiện theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, bảo đảm mọi học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết.

Yêu cầu đặt ra đối với việc rà soát, hoàn thiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông là bảo đảm phù hợp với đặc điểm, điều kiện, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu thực tiễn dạy và học của giáo viên, học sinh ở các vùng, miền.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu: “Không để có nhiều kiến thức chuyên sâu, gây áp lực cho công tác dạy và học, không thực sự cần thiết đối với mặt bằng giáo dục phổ thông (kiến thức chuyên sâu dành cho tài liệu tham khảo, nâng cao của các môn học); đồng thời góp phần giảm áp lực thi cử, tuyển sinh”.

Bên cạnh yêu cầu giảm tải, sách giáo khoa cần chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho học sinh.

Chương trình cần bổ sung nội dung về các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc. Đồng thời, Bộ GD&ĐT phải rà soát các vấn đề liên quan đến tác giả, chủ biên và bản quyền sách giáo khoa.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng cho biết dự kiến điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tăng cường giáo dục toàn diện, chú trọng trải nghiệm và thực hành.

Thủ tướng chỉ đạo, trong quá trình thực hiện lộ trình xây dựng, triển khai bộ sách giáo khoa mới, Bộ GD&ĐT phải cầu thị, lắng nghe ý kiến của đội ngũ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, các tầng lớp nhân dân, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy để hoàn thiện.