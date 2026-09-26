Vụ bữa ăn bán trú toàn tóp mỡ: Dừng hợp đồng nhà thầu cung cấp dịch vụ

| Giáo dục

Sau sự việc phụ huynh phản ánh thịt lợn “toàn tóp mỡ” và rau củ trầy dập, hư hỏng trong bữa ăn bán trú, UBND xã Quảng Bị (Hà Nội) đã chính thức yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn tạm dừng hợp đồng với nhà thầu cung cấp dịch vụ.

Ngày 26/9, UBND xã Quảng Bị (Hà Nội) có văn bản yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn tạm dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ nấu ăn tại trường với Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển thương mại Thăng Long.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú của Thành phố Hà Nội đã kiểm tra bếp ăn các trường học trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, công ty cung cấp thực phẩm, nấu ăn đã cập nhật một số thông tin cơ bản từ ngày 23/9 nhưng chưa cập nhật thông tin lô hàng, chưa xác nhận đơn hàng và chưa khai báo đầy đủ dữ liệu trên hệ thống, dẫn đến chưa thực hiện được việc truy xuất nguồn gốc.

Việc thiếu sót này dẫn đến không thể thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm, làm ảnh hưởng đến tính liên tục của dữ liệu chuỗi cung ứng: từ đơn hàng, lô hàng, nhà cung cấp thực phẩm sử dụng thực tế tại trường học.

Phụ huynh kiểm tra, giám sát thực phẩm đầu vào tại Trường tiểu học Quảng Bị 1.

Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe cho học sinh, UBND xã Quảng Bị yêu cầu các trường tiểu học dừng hợp đồng với doanh nghiệp thực phẩm, đồng thời khẳng định xã đang khẩn trương triển khai phương án thay thế trong thời gian sớm nhất để việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh không bị gián đoạn.

Trước đó, từ ngày 23-25/9, công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường tiểu học trên địa bàn xã Quảng Bị trở thành tâm điểm chú ý khi phụ huynh liên tục phản ánh chất lượng thực phẩm không đảm bảo.

Tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1, phụ huynh bức xúc vì suất ăn của học sinh có thịt như tóp mỡ, suất ăn chia không đồng đều, thậm chí phải tự bỏ tiền mang mẫu thực phẩm đi kiểm nghiệm.

Tiếp đó, sáng 25/9, tại Trường Tiểu học Quảng Bị 2, phụ huynh, nhà trường tiếp tục phát hiện một số su su giao đến bếp ăn bị trầy dập như để lâu ngày.

Tiến hành kiểm tra đột xuất ngày 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành TP Hà Nội chỉ ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng tại bếp ăn: quy trình bếp một chiều bị vi phạm (thịt sống thái xong đưa ngược vào khu nấu); nhân sự đứng bếp mỏng và có 3 người quá tuổi quy định; dụng cụ, bảo hộ lao động thiếu thống nhất và không bảo đảm vệ sinh.

Đáng chú ý, cả hai trường học kể trên đều ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Thăng Long.

Đầu năm học này, Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều sự việc như: Suất ăn lèo tèo, học sinh chờ cơm đến 13 giờ chiều, phụ huynh phát hiện thịt gà, tôm có mùi lạ...

Vụ bữa ăn bán trú toàn tóp mỡ: Dừng hợp đồng nhà thầu cung cấp dịch vụ - Ảnh 2.Bữa ăn bán trú 40.000 đồng 'lèo tèo' cùng giá đỗ: Bài toán lỗ hổng quản lý và giải pháp giám sát ba bên

GĐXH - Việc tổ chức bữa ăn bán trú học đường hiện nay đang đặt ra nhiều bài toán quản lý phức tạp, từ áp lực gia tăng quy mô học sinh cho đến ranh giới giữa quy trình thủ tục trên giấy và sự an toàn thực chất trên khay cơm. Trao đổi với phóng viên, Bác sĩ Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) đã phân tích trực diện những kẽ hở trong các mô hình bán trú hiện hành, đồng thời gợi mở giải pháp từ cơ chế phối hợp giám sát ba bên.

Hà Linh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Xây dựng “lá chắn tư tưởng” cho học sinh vùng cao trong không gian số: Từ thực trạng đến đột phá công nghệ

Xây dựng “lá chắn tư tưởng” cho học sinh vùng cao trong không gian số: Từ thực trạng đến đột phá công nghệ

Giáo dục -

GĐXH - Tại Lào Cai, việc giúp học sinh nhận diện và giải tỏa “áp lực đồng lứa trong không gian số” không còn là câu chuyện tâm lý học đường đơn thuần, mà đã trở thành nhiệm vụ chính trị cấp bách, có ý nghĩa trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hình nhân cách cho thế hệ công dân số Gen Alpha.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.