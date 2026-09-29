Nữ thủ khoa đầu ra Đại học Bách khoa Hà Nội trúng tuyển 2 suất thạc sĩ Ireland

Nguyễn Thu Giang, sinh năm 2004 tại Hà Nội, sinh viên lớp Tiếng Anh KHKT 03-K67, tự nhận mình không phải kiểu sinh viên lúc nào cũng “căng mình” với việc học, vừa trở thành Thủ khoa Khoa Ngoại ngữ - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cô tốt nghiệp với điểm trung bình GPA 3,95/4,0 và điểm rèn luyện 99/100. Đồng thời, trúng tuyển hai chương trình Thạc sĩ tại Trinity College Dublin và University College Dublin, Ireland.

Nguyễn Thu Giang - tân Thủ khoa Khoa Ngoại ngữ - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thu Giang cho biết, lựa chọn học tập tại Đại học Bách Khoa đến với Giang từ rất sớm, trước cả khi cô biết mình muốn trở thành ai. Vì thế, đến với Bách Khoa gần giống như việc trở về “nhà”.

Giang theo học chuyên ngành Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Bách khoa Hà Nội - lĩnh vực mà Giang cho rằng nằm ở giao điểm giữa ngôn ngữ và công nghệ. Ngoài chuyên ngành, cô thử sức với nghiên cứu khoa học, thiết kế kỹ thuật, các cuộc thi, câu lạc bộ và hoạt động tình nguyện.

Nữ thủ khoa tự nhận mình không phải kiểu sinh viên lúc nào cũng “căng mình” với việc học. Cô có ngày chăm chỉ, cũng có lúc lười biếng và “ham chơi, thường là nhiều hơn”.

Một kỷ niệm với cô Bùi Thị Kim Phượng cũng khiến Giang nhớ về những người thầy cô đã đồng hành với mình. Khi nhận ra Giang chưa tập trung vào môn Phương pháp nghiên cứu khoa học và điểm số của cô giảm, cô Phượng gọi nữ sinh lại nhắc nhở. Giang khi ấy chỉ nói: “Em sẽ cố gắng hơn ạ”.

Sau đó, Thu Giang quay lại với môn học nghiêm túc hơn và đạt 10/10. “Em nhớ không phải vì điểm 10, mà vì cảm giác mình đã không để lời mình nói với cô trở thành một lời hứa bị bỏ quên”, nữ sinh kể.

Với cô, Bách Khoa không chỉ là nơi học tập mà còn là môi trường có những người khiến cô muốn tốt hơn mỗi ngày.

“Sập nguồn” năm cuối và bài học bỏ bớt

Năm cuối đại học là giai đoạn Giang chịu nhiều áp lực nhất khi phải cùng lúc học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia cuộc thi giải case, làm khóa luận và đi thực tập. Những ngày về nhà trong trạng thái “sập nguồn” trở thành chuyện bình thường.

Nữ sinh phát biểu tại một hội nghị khoa học.

Chính lúc ấy, Giang nhận ra mình không thể làm tốt tất cả. “Em nhận ra mình không thể cân hết mọi thứ, cũng chưa đủ giỏi để làm tốt tất cả những điều mình muốn làm ”, cô nói. Từ đó, nữ sinh học cách lựa chọn, sắp xếp thứ tự ưu tiên và chấp nhận đôi khi cần chậm lại.

Mỗi đầu kỳ, Giang lập kế hoạch nâng cao gồm thời khóa biểu, mục tiêu và thời hạn thực hiện. Tài liệu, ghi chép, đề cương từng môn cũng được cô sắp xếp từ sớm. Trên lớp, nữ sinh cố gắng hiểu bài ngay và chủ động hỏi khi chưa rõ. Nhờ vậy, Giang có thể dành thêm thời gian cho nghiên cứu, các cuộc thi và hoạt động khác.

Thành tích không chỉ nằm trên bảng điểm

Trong bốn năm đại học, Giang là tác giả chính của 3 bài báo khoa học trong nước và 1 kỷ yếu hội thảo quốc tế. Cô giành Giải Nhì Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUST năm 2025, Giải Ba năm 2024, Giải Nhì BK-V.IDEAS 2025, lọt Top 16 HSBC Business Case Competition.

Nữ sinh còn giành Giải Ba Chung kết miền Bắc Olympic môn Tiếng Anh năm 2023 và Giải Khuyến khích International Students Multidisciplinary Design Camp 2025. Về học bổng, Giang có 6 kỳ Học bổng Khuyến khích học tập của Đại học Bách khoa Hà Nội và 2 năm Học bổng Nitori (Nhật Bản) vào các năm 2023 và 2024.

Cô đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2022-2023, đồng thời được khen thưởng vì những đóng góp tích cực trong các chiến dịch “Mùa hè xanh” và “Xuân yêu thương”.

Những trải nghiệm đó, theo Giang, quan trọng không kém điểm số. Cô đặc biệt nhớ nhóm bạn tại CLB SOICT Innovation Club (Sinno), những người thường kéo cô vào các dự án mới và buộc cô phải tìm hiểu những điều chưa từng biết.

“Có nhiều đến mức đôi khi em thấy có lẽ không hiểu còn khó hơn cả hiểu”, Giang nói vui.

Sau bốn năm, điều cô nhận được không chỉ là kiến thức. “Có lẽ điều em mang theo sau những năm tháng ở Bách Khoa không phải là việc em đã biết được bao nhiêu, mà là em hiểu rõ hơn mình còn chưa biết đến nhường nào”, Giang chia sẻ.

Thu Giang (đeo kính) tại Lễ trao giải Sinh viên Nghiên cứu khoa học của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hai suất thạc sĩ và chặng đường mới

Sau khi tốt nghiệp, Giang muốn tiếp tục phát triển trong lĩnh vực công nghệ, hướng tới những công việc ở giao điểm giữa con người, công nghệ và việc biến ý tưởng thành dự án thực tế. Hai suất trúng tuyển chương trình thạc sĩ tại Trinity College Dublin và University College Dublin mở ra chặng đường mới, nhưng Giang không xem đó là đích đến.

Cô gái Việt muốn được làm việc với những người giỏi, tham gia những dự án đủ khó để bản thân phải học thêm mỗi ngày và từng bước tìm ra lĩnh vực muốn theo đuổi lâu dài.

Với học sinh, sinh viên đang hướng tới Bách Khoa, Thu Giang nhắn nhủ: “Hãy thử thật nhiều và cũng đừng ngại sai thật nhiều”.

“Sống hết mình một chút. Chúng ta còn trẻ mà, sai thì sửa, chưa được thì làm lại. Sai cho đã đời, rồi có khi đến một ngày nhìn lại, mình đã lớn lên lúc nào chẳng hay”, nữ thủ khoa chia sẻ.