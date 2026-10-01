Tất tần tật các thông tin liên quan đến ban đại diện cha mẹ học sinh áp dụng từ 15/11

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Mới đây, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2026, thay thế Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ. Việc kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ được thực hiện theo Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều lệ này áp dụng đối với:

- Cơ sở giáo dục mầm non công lập, dân lập và tư thục;

- Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và tư thục;

- Ban đại diện cha mẹ học sinh, cha mẹ học sinh, người đứng đầu cơ sở giáo dục, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh bao gồm:

- Là cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ mầm non, học sinh đang học tại nhóm, lớp hoặc cơ sở giáo dục nơi Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập;

- Tự nguyện tham gia và được Hội nghị có thẩm quyền quy định tại Điều 9 của Điều lệ này bầu.

Từ ngày 15/11/2026, Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực, quy định rõ điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ảnh minh họa: AI

Về vị trí, vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định:

- Ban đại diện cha mẹ học sinh là tổ chức đại diện của cha mẹ học sinh, do cha mẹ học sinh bầu theo quy định của Điều lệ này, được thành lập tại nhóm, lớp và cơ sở giáo dục; không thuộc cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục, không có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh đại diện, tập hợp và phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cha mẹ học sinh; phối hợp với cơ sở giáo dục và cha mẹ học sinh trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, học sinh theo quy định của Điều lệ này.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh chịu trách nhiệm trước cha mẹ học sinh đã bầu ra Ban đại diện về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền theo quy định của Điều lệ này.

Về nhiệm vụ, Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT nêu rõ ban đại diện cha mẹ học sinh có các nhiệm vụ sau:

- Tập hợp, đại diện và phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cha mẹ học sinh trong nhóm, lớp;

- Phối hợp với giáo viên phụ trách nhóm, lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, học sinh theo quy định tại Điều lệ này;

- Hỗ trợ trao đổi thông tin giữa cha mẹ học sinh với giáo viên phụ trách nhóm, lớp, giáo viên chủ nhiệm và cơ sở giáo dục;

- Phối hợp thực hiện các hoạt động có sự tham gia của cha mẹ học sinh theo kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục;

- Báo cáo kết quả hoạt động với Hội nghị cha mẹ học sinh nhóm, lớp.

Ban đại diện cha mẹ học sinh có các quyền sau đây:

- Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;

- Tham gia ý kiến về nội dung phối hợp trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, học sinh trong nhóm, lớp;

- Phản ánh, kiến nghị với giáo viên phụ trách nhóm, lớp, giáo viên chủ nhiệm hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp;

- Đề nghị giáo viên phụ trách nhóm, lớp, giáo viên chủ nhiệm hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức trao đổi về những vấn đề liên quan đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, học sinh trong nhóm, lớp;

- Được cơ sở giáo dục tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ này.

Những việc Ban đại diện cha mẹ học sinh và thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm

Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT quy định rõ Ban đại diện cha mẹ học sinh và thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thực hiện các hành vi sau đây:

- Can thiệp vào tổ chức bộ máy, quản trị, quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn của cơ sở giáo dục; can thiệp vào việc thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra, đánh giá trẻ mầm non, học sinh; tham gia đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục.

- Lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện hành vi trái pháp luật hoặc trái quy định của Điều lệ này; cản trở hoạt động của cơ sở giáo dục; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Đặt ra khoản đóng góp bắt buộc; ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu, thời hạn hỗ trợ; ép buộc, gây áp lực đối với cha mẹ học sinh trong việc hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Sử dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục; thu, tiếp nhận, quản lý hoặc sử dụng tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.

- Thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; sử dụng hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ không đúng mục đích; lợi dụng hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh để vụ lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân.

- Phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi đối với trẻ mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh vì việc tham gia hoặc không tham gia hoạt động, hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Thu thập, cung cấp, sử dụng hoặc công khai trái quy định của pháp luật thông tin, dữ liệu cá nhân, thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của trẻ mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh và cá nhân có liên quan.

- Thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh không đúng quy định của Điều lệ này; thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh liên trường, ở cấp hành chính hoặc tổ chức, đầu mối đại diện cha mẹ học sinh khác ngoài quy định của Điều lệ này.

- Thực hiện hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.

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