Chuyến "hàng trắng" không trót lọt của hai mẹ con

Tráng Thị Dợ và Lầu Thị Xi tại cơ quan Công an.

Theo đó, tại bản Co Cháy, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Mộc Châu chủ trì, phối hợp với Công an huyện Vân Hồ, Công an xã Lóng Sập, Đồn Biên Phòng cửa khẩu Lóng Sập, Chi cục Hải Quan cửa khẩu Lóng Sập phá thành công chuyên án, bắt thành công Tráng Thị Dợ (SN 1981) và Lầu Thị Xi (SN 2003), là 2 mẹ con cùng trú tại bản Co Cháy, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Vật chứng thu giữ gồm 2 bánh heroin và 2 ĐTDĐ cùng một số vật chứng khác có liên quan.