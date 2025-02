Chuyển vụ án công an cấp huyện đang điều tra lên cấp tỉnh từ 1/3/2025

Thiếu tướng Trần Văn Toản - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra trả lời trong cuộc họp báo sáng 28/2 như sau:



Bộ Công an đã chủ động xây dựng phương án từ ngày 18/2/2025 về tổ chức công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở công an địa phương khi không tổ chức công an cấp huyện, đảm bảo hoạt này được thực hiện thường xuyên, liên tục, không để ngắt quãng công việc, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của công an cấp tỉnh với công an cấp xã, điều động thêm nhân lực, tăng cường toàn diện cho công an cấp xã, bảo đảm nhiệm vụ an ninh, trật tự ngay tại địa bàn cơ sở.

Trong đó, về phân công, phân cấp tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra, xử lý các vụ án khi không tổ chức cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện sẽ do Cơ quan Cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh thực hiện.

Đồng thời, Bộ Công an đã tổ chức điều tra viên và cán bộ điều tra ở công an cấp xã để tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm tại địa bàn cơ sở để chủ động tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo về tội phạm và trực tiếp thụ lý điều tra giải quyết các vụ án, vụ việc tại địa bàn cơ sở.

Thiếu tướng Trần Văn Toản (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an)

Đối với nhiệm vụ quản lý tạm giữ, tạm giam thi hành án hình sự khi không tổ chức công an cấp huyện, theo đó quy định rất rõ:

- Đối với những vụ việc, vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan cấp tỉnh thì nay vẫn thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Đối với những vụ án, vụ việc thẩm quyền điều tra của cơ quan cấp huyện trước đây, thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân cấp huyện thì nay thuộc cơ quan điều tra công an cấp tỉnh giải quyết, do viện kiểm sát nhân dân cấp huyện theo địa giới hành chính thực hiện quyền công tố.

- Đối với các vụ việc đang kiểm tra, xác minh hoặc đang tạm đình chỉ, cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện ban hành văn bản, phiếu chuyển (kèm theo danh sách các vụ việc đang kiểm tra, xác minh hoặc tạm đình chỉ) đến đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh có thẩm quyền tiếp nhận, thụ lý giải quyết.

- Đối với các vụ án đang điều tra hoặc đang tạm đình chỉ: Cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện ban hành văn bản đề nghị kèm theo danh sách các vụ án đang điều tra hoặc đang tạm đình chỉ, để viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ra quyết định chuyển vụ án đến đơn vị thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh có thẩm quyền để tiếp nhận, thụ lý điều tra