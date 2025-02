Từ 1/3, công an xã sẽ cấp căn cước công dân

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thì hiện nay, việc cấp căn cước công dân được thực hiện tại hai cấp: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (công an cấp tỉnh). Đội quản lý hành chính (công an cấp huyện).

(Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, do công an cấp huyện không còn hoạt động từ ngày 1/3, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương chuyển toàn bộ chức năng cấp căn cước công dân về công an cấp xã. Việc triển khai được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo thuận tiện nhất cho người dân, tránh gián đoạn.

Trước mắt, công an các địa phương sẽ bố trí địa điểm thu nhận hồ sơ tại cấp xã, chọn những nơi có vị trí thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận. Đồng thời, tùy vào tình hình thực tế, các địa phương có thể tiếp tục sử dụng trụ sở công an huyện cũ để tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.