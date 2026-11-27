Hình ảnh tuyệt đẹp của Phương Oanh và cặp song sinh ở Hàn Quốc GĐXH - Phương Oanh trong chuyến công tác ở Hàn Quốc đã đưa cặp song sinh đi cùng và có một bộ ảnh tuyệt đẹp, gây chú ý.

Phương Oanh mới đây chia sẻ clip cặp song sinh đang vui chơi cùng nhau. Điều đáng chú ý chính là câu chuyện "giận hờn" vu vơ của Jimmy và Jenny. Theo nữ diễn viên "Hương vị tình thân" tiết lộ, cậu anh Jimmy không giữ được đồ ăn nên phải chạy theo năn nỉ xin cô em gái Jenny. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ của 2 đứa trẻ cũng khiến người hâm mộ nữ diễn viên chú ý. Khán giả nhanh chóng tương tác với clip của Phương Oanh và dành lời khen đến cặp song sinh.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh đáng yêu gây chú ý khi chơi cùng nhau. Clip: FBNV

Được biết, thời gian gần đây sau những sóng gió về cuộc sống gia đình, Phương Oanh hiện đã tích cực chia sẻ hình ảnh bản thân và 2 con trên trang cá nhân. Cô quay video cặp song sinh Jimmy - Jenny cùng mẹ vào bếp, đi chơi... Được biết, kể từ khi chào đón cặp song sinh Jimmy và Jenny, cuộc sống của diễn viên Phương Oanh có nhiều thay đổi. Hai bé không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo khán giả nhờ vẻ ngoài đáng yêu, lanh lợi và những khoảnh khắc đời thường đầy ấm áp.

Jimmy chạy theo em gái Jenny "xin ăn" rất dễ thương. Ảnh cắt từ clip

Ngay từ khi còn rất nhỏ, cặp song sinh đã trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ. Khác với nhiều nghệ sĩ lựa chọn giấu kín hình ảnh con, Phương Oanh khá thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai bé. Từ những bữa ăn, giờ vui chơi, những chuyến du lịch cho đến các cột mốc phát triển đầu đời đều được nữ diễn viên lưu giữ và đăng tải, nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận khen ngợi.

Jimmy được nhiều người nhận xét có vẻ ngoài điềm đạm, tình cảm và khá chững chạc so với tuổi. Trong khi đó, cô em gái Jenny lại gây ấn tượng bởi gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn. Hai bé sở hữu những nét đáng yêu riêng nhưng đều thừa hưởng nhiều đường nét từ bố mẹ.

Phương Oanh dỗ dành 2 con. Ảnh cắt từ clip

Càng lớn, Jimmy và Jenny càng bộc lộ sự lanh lợi, biểu cảm phong phú cùng khả năng tương tác tự nhiên trước ống kính. Mỗi đoạn video hay bộ ảnh được Phương Oanh chia sẻ đều nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem. Nhiều khán giả nhận xét Jimmy sở hữu phong thái điềm tĩnh, trong khi Jenny lại rất dạn dĩ và thường tạo ra những biểu cảm hài hước khiến người xem thích thú. Sự khác biệt trong tính cách của hai bé càng khiến cặp song sinh được yêu mến.

Phương Oanh sinh năm 1989, từng ghi dấu trên màn ảnh qua nhiều bộ phim như Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân... Sau thời gian tạm gác diễn xuất để chăm sóc gia đình và sinh hai con, cô trở lại màn ảnh với vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh vào năm 2025.