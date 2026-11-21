Đáng chú ý, thay vì chỉ xuất hiện trong những chuyến đi chơi hay sinh hoạt gia đình, Jimmy và Jenny còn có dịp đồng hành cùng mẹ trong một số công việc. Trong chuyến đi Hàn Quốc hồi tháng 10/2026, Phương Oanh hài hước gọi hai con là những “đồng nghiệp nhí bất ổn”. Cô tiết lộ một bé khó ngồi yên quá 15 phút, trong khi bé còn lại đôi lúc lại dễ dỗi. Câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhưng lại khiến nhiều người bật cười bởi đây cũng là hình ảnh quen thuộc của các gia đình có con nhỏ. Khi các bé bước vào giai đoạn hiếu động, việc giữ cho trẻ ngồi yên hay tập trung trong một khoảng thời gian nhất định không phải chuyện dễ dàng. Với Phương Oanh, những chuyến đi có thêm hai bạn nhỏ đồng hành chắc chắn cũng mang đến không ít tình huống ngoài dự tính.