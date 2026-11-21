Hình ảnh tuyệt đẹp của Phương Oanh và cặp song sinh ở Hàn Quốc
GĐXH - Phương Oanh trong chuyến công tác ở Hàn Quốc đã đưa cặp song sinh đi cùng và có một bộ ảnh tuyệt đẹp, gây chú ý.
Phương Oanh sinh năm 1989, từng ghi dấu trên màn ảnh qua nhiều bộ phim như Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân... Sau thời gian tạm gác diễn xuất để chăm sóc gia đình và sinh hai con, cô trở lại màn ảnh với vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh vào năm 2025.
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