7 giờ trước

GĐXH - Không đơn thuần là câu chuyện một cô gái cùng lúc tìm hiểu ba người đàn ông, nhân vật Yên do Thúy Ngân đảm nhận trong phim "Bắt cá ba tay" còn mang trong mình nỗi sợ bị bỏ rơi từ những tổn thương thời thơ ấu. Đằng sau những lựa chọn tình cảm gây tranh cãi là một cô gái khao khát được yêu thương nhưng lại không đủ tin tưởng để đặt trọn tình cảm vào một người.