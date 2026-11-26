Trong tập 23 phim "Xóm nhỏ" đã phát sóng, Phong tìm đến nhờ anh Nam tư vấn chuyện tình cảm. Sau nụ hôn bất ngờ dành cho Trâm khi chưa kịp ngỏ lời, Phong rơi vào trạng thái bối rối vì cô vùng chạy và hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Trước băn khoăn của Phong về việc Trâm ngại ngùng hay thực sự ghét bỏ mình, anh Nam thẳng thắn phân tích: “Nếu thích thì sẽ để cho mày tiếp cận, tâm sự thủ thỉ để thúc đẩy mối quan hệ. Còn nếu lảng tránh là không muốn gặp, có khi còn cạch mặt nhau luôn”. Dù vậy, Nam cũng trấn an Phong rằng việc cô không phản ứng gay gắt ngay lúc đó cho thấy mọi chuyện vẫn chưa hẳn đã hết hy vọng.

Phong bị Hiệp bắt gặp khi cố gắng để xem Trâm đang làm gì. Ảnh VFC

Trong lúc đứng lấp ló trước cửa nhà trọ để nghe ngóng tình hình của Trâm, Phong bị Hiệp bắt gặp. Hiệp nhanh chóng tiết lộ Trâm nhận được một bó hoa kèm thiệp nhưng ngay lập tức mang vứt thẳng ra sọt rác. Cho rằng Trâm không hề rung động trước người tặng hoa kia, Hiệp hào hứng động viên Phong mạnh dạn tiến tới.

Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của cả hai bị cắt ngang khi ông Đô xuất hiện. Nghi ngờ Phong có ý đồ không đứng đắn với con gái mình, ông Đô tỏ thái độ gay gắt. Rất may, sự có mặt kịp thời của bà Phẩm đã "cứu" Phong.

Trâm thổ lộ với bà Phẩm rằng từng ngăn cản nhiều người đến với bố. Ảnh VFC

Tình cảm giữa ông Đô và bà Phẩm ngày càng trở nên gắn bó, ấm áp qua những quan tâm đời thường như cùng đi dạo hay bà Phẩm tự tay đun nước đậu đen rang bồi bổ sức khỏe cho ông Đô... Thế nhưng, trong buổi đi bộ tập thể dục cùng bà Phẩm ở công viên, Trâm tâm sự rằng đã từng ngăn cản nhiều người phụ nữ đến làm quen với bố vì muốn ông mãi chung thủy với người mẹ đã khuất. Bà Phẩm không ngần ngại chỉ ra rằng nếu sau này Trâm đi lấy chồng, ông Đô sẽ cô đơn, không có người bầu bạn lúc tuổi già.

Ông Đô ngày càng mạnh dạn thổ lộ tình cảm với bà Phẩm. Ảnh VFC

Trong khi đó, ông Đô chính thức bày tỏ lòng mình với bà Phẩm: “Lâu nay tôi không nghĩ đến chuyện xa xôi đâu. Hai cha con sống với nhau từ lâu rồi. Nhưng không hiểu sao từ khi gặp Phẩm, tôi cảm thấy mình trẻ lại, yêu đời hơn, và muốn tìm một người để bầu bạn hơn. Phẩm cũng có tình cảm với tôi chứ gì? Chúng ta chỉ là hai người xa lạ thôi, nhưng mà chẳng hiểu sao giờ đến mức này. Nhưng mà tôi rất vui khi được đồng hành cùng với Phẩm”.

Ông Đô bất ngờ gặp lại vợ cũ. Ảnh VFC

Trong lúc đi giao bánh mì tại cổng bệnh viện, ông Đô vô tình chứng kiến một phụ nữ bị xe máy va chạm. Khi bước tới hỏi thăm, ông Đô sững sờ nhận ra đó chính là bà Hảo - người vợ cũ năm xưa đã nhẫn tâm bỏ rơi bố con ông để chạy theo đồng tiền.

Gặp lại chồng cũ trong hoàn cảnh éo le, bà Hảo nghẹn ngào xin lỗi và ngỏ ý muốn được gặp mặt con gái một lần vì luôn mang nỗi áy náy. Ông Đô lạnh lùng từ chối: “Gặp? Với tư cách gì? Cô đã có gia đình mới. Hãy để cho con bé nó nghĩ mẹ nó đã chết đi. Cho con bé một ký ức đẹp về mẹ nó”.

Bà Hảo tìm cách xin số điện thoại của ông Đô và Trâm. Ảnh VFC

Biết hoàn cảnh hiện tại của bà Hảo đang chật vật vì người chồng sau bị tai biến nằm liệt giường, ông Đô rút tiền đưa cho bà như một sự trợ giúp cuối cùng, đồng thời dứt khoát yêu cầu bà không bao giờ được xuất hiện trước mặt Trâm.

Ngay sau khi ông Đô rời đi, bà Hảo đã chủ động tiếp cận một vị khách vừa mua bánh mì của ông để xin số điện thoại với lý do muốn đặt mua bánh mì cho con.

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