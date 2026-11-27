Trong trích đoạn giới thiệu tập 25 phim "Đội bóng nữ làng Xuân", sau những nỗ lực và biến cố đã trải qua, Đào đứng trước khả năng trở lại với môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Thông tin này khiến những người đồng đội không giấu được niềm vui, liên tục dành lời chúc mừng và những câu đùa vui cho Đào.

Đào chia sẻ chuyện trở lại với bóng đá chuyên nghiệp nhưng cũng đầy trăn trở cho tương lai. Ảnh VTV

Tuy nhiên, Đào vẫn mang trong mình những tâm tư về gia đình. Những câu chuyện trong quá khứ một lần nữa được nhắc đến, khiến cô có dịp nhìn lại mối quan hệ với người bố ruột và những người đã đồng hành, chăm sóc mình trong suốt nhiều năm.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Minh cũng đón nhận thông tin tích cực liên quan đến tương lai của mình. Thế nhưng, niềm vui của cô dường như chưa thể trọn vẹn khi những vấn đề về sức khỏe bắt đầu trở thành mối lo đáng ngại.

Vốn luôn nỗ lực hết mình trên sân cỏ, Minh có nguy cơ phải đối diện với một thử thách không dễ vượt qua. Những dấu hiệu bất thường ở chân khiến cô phải tìm đến sự hỗ trợ của bác sĩ.

Minh phải đối mặt với chấn thương dây chằng. Ảnh VTV

Tập 25 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" phát sóng lúc 20h ngày 27/11 trên VTV3.

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