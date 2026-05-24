Clip: Kinh hãi cô gái bị máy ép nước mía cuốn xoay nhiều vòng ở TPHCM
Cô gái 18 tuổi bị máy ép nước mía cuốn xoay nhiều vòng khi đang bán hàng, gãy tay, gãy sống mũi phải nhập viện cấp cứu
Ngày 23-5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bánh xoay của máy ép nước mía cuốn khiến nhiều người hoảng sợ.
Clip ghi lại vụ việc
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22-5 trên đường ĐX26, phường Bình Dương, TPHCM. Nạn nhân là chị V.T.N.Y. (SN 2008, ngụ TPHCM).
Thời điểm xảy ra vụ việc, chị Y. đang ép nước mía bán cho khách thì bất ngờ gặp nạn.
Chỉ trong tích tắc, nạn nhân bị nhấc bổng khỏi mặt đất và quay nhiều vòng theo trục máy.
Phát hiện sự việc, một người mua nước mía lập tức chạy đến ngắt nguồn điện. Người dân xung quanh sau đó hỗ trợ đưa tay nạn nhân ra khỏi máy ép và nhanh chóng đưa đi cấp cứu.
Theo người nhà, chị Y. có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Nạn nhân bị gãy sống mũi, gãy tay và đang được các bác sĩ tích cực theo dõi, điều trị.
