Hà Nội: Kịp thời giải cứu nam thanh niên có biểu hiện bất thường, mắc kẹt dưới dầm cầu Thăng Long

Ngày 11/7, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó vào khoảng 09 giờ 24 phút ngày 09/7/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo về một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, nghi vấn sử dụng chất kích thích, đã trèo lên hệ thống dầm thép dưới cầu Thăng Long.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng điều động Đội CC&CNCH khu vực số 3 cùng các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.

Nam thanh niên được lực lượng chức năng giải cứu thành công. Ảnh: CAHN

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ đã phối hợp cùng Công an xã Thiên Lộc để bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ công tác cứu nạn. Lực lượng chức năng xác định nạn nhân vẫn còn tỉnh táo nhưng đã bị chấn thương, không thể tự di chuyển. Đội cứu hộ đã sử dụng các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận, đưa nạn nhân ra khỏi vị trí nguy hiểm và thực hiện sơ cấp cứu kịp thời.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Đ.V.T (sinh năm 1993, quê quán tại Phú Thọ). Sau khi được đưa ra khỏi vị trí mắc kẹt và sơ cấp cứu, anh T. đã được di chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để theo dõi và điều trị sức khỏe.

Hiện tại, vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Thiên Lộc tiếp nhận, xác minh làm rõ các tình tiết liên quan.