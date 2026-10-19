Cô gái 24 tuổi đột ngột ngừng tim sau buổi phỏng vấn xin việc: 5 dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Cô gái 24 tuổi ngừng tim sau buổi phỏng vấn xin việc

Thanhnienviet.vn đưa tin theo truyền thông Trung Quốc, cô gái họ Lưu, 24 tuổi, vừa trải qua một buổi phỏng vấn xin việc vào tháng 5. Đến tối cùng ngày, cô bất ngờ ngừng tim.

Điều đáng tiếc là các dấu hiệu bất thường đã xuất hiện từ khoảng 2 ngày trước đó. Cô thường xuyên cảm thấy tức ngực, khó thở, chóng mặt, thậm chí có lúc tối sầm mắt. Tuy nhiên, những triệu chứng này không được cô chú ý đúng mức.

Do trước đó có tiền sử cảm lạnh, các bác sĩ nghi ngờ tình trạng của cô có thể liên quan đến viêm cơ tim tối cấp. Đây là bệnh lý có thể khiến chức năng tim suy giảm nhanh chóng và gây rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

Khi nhập viện, đồng tử của cô đã giãn, huyết áp không thể duy trì ổn định. Tình trạng quá nặng khiến các bác sĩ không thể tiến hành chụp mạch vành để kiểm tra. Dù được cấp cứu, cô vẫn không qua khỏi.

Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia y tế, không nên xem trường hợp này là bằng chứng cho thấy cảm lạnh hay căng thẳng do phỏng vấn chắc chắn là nguyên nhân dẫn đến biến cố. Muốn xác định chính xác nguyên nhân tử vong cần dựa trên hồ sơ y tế và các kết quả chẩn đoán liên quan.

Một trong những vấn đề đáng lo ngại là người trẻ thường cho rằng cơ thể mình còn khỏe nên dễ bỏ qua những triệu chứng bất thường. Tức ngực sau một ngày làm việc dài có thể bị xem là mệt mỏi; chóng mặt hoặc tim đập nhanh lại bị cho là do thiếu ngủ, lo âu hay uống quá nhiều cà phê.

5 dấu hiệu cảnh báo ngừng tim đột ngột cần lưu ý

Theo thông tin từ Hệ thống nhà thuốc Long Châu, ngừng tim đột ngột là tình trạng tim ngừng bơm máu một cách đột ngột, gây nguy hiểm đến tính mạng và cần được cấp cứu ngay lập tức. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường có thể giúp người bệnh được can thiệp kịp thời.

Đau tức ngực, cảm giác bóp nghẹt ở ngực: Đây là triệu chứng cần đặc biệt lưu ý. Người bệnh có thể cảm thấy như có vật nặng đè lên ngực hoặc ngực bị siết chặt. Cơn đau có thể xuất hiện trong vài phút, đôi khi lan ra vai, cổ, lưng hoặc cánh tay. Triệu chứng này có thể liên quan đến thiếu máu cơ tim cấp và cần được đánh giá y tế kịp thời.

Hồi hộp, đánh trống ngực: Khi nhịp tim trở nên bất thường, quá nhanh, quá chậm hoặc không đều, người bệnh có thể cảm thấy tim đập mạnh trong lồng ngực. Đây có thể là biểu hiện của rối loạn nhịp tim, trong đó một số dạng có khả năng dẫn đến ngừng tim. Tình trạng này có thể xảy ra ngay cả khi đang nghỉ ngơi, đôi khi kèm cảm giác khó chịu, lo lắng hoặc choáng nhẹ.

Khó thở không rõ nguyên nhân: Khó thở đột ngột, đặc biệt khi không vận động gắng sức, có thể là dấu hiệu của vấn đề tim mạch nghiêm trọng. Người bệnh có thể cảm thấy hụt hơi, khó hít thở sâu, kèm nặng ngực hoặc mệt lả.

Ngất xỉu hoặc choáng váng thoáng qua: Ngất đột ngột, mất ý thức hoặc choáng váng trong vài giây có thể liên quan đến tình trạng giảm lưu lượng máu lên não. Đây là dấu hiệu không nên xem nhẹ, nhất là khi xảy ra trong lúc hoạt động thể lực. Người bị ngất cần được đánh giá y tế; nếu bất tỉnh, không đáp ứng hoặc không thở bình thường, cần gọi cấp cứu ngay.

Đổ mồ hôi lạnh, buồn nôn, bồn chồn không rõ nguyên nhân: Khi tim và hệ tuần hoàn gặp vấn đề, cơ thể có thể xuất hiện các biểu hiện như đổ mồ hôi lạnh, buồn nôn hoặc bồn chồn. Những triệu chứng này không đặc hiệu cho bệnh tim, nhưng nếu xuất hiện đột ngột, đặc biệt khi đi kèm đau tức ngực, khó thở hoặc choáng váng, cần được xử trí kịp thời.

Cách phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe tim mạch

Ngừng tim đột ngột là tình trạng cấp cứu nguy hiểm. Việc duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và phát hiện sớm bệnh lý tim mạch có thể góp phần giảm nguy cơ biến cố.

Duy trì chế độ ăn lành mạnh cho tim: Chế độ ăn cân đối, giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, cá và các loại hạt có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát cholesterol và hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch. Nên giảm tiêu thụ muối, đường tinh luyện và chất béo bão hòa từ thịt đỏ hoặc đồ chiên rán. Chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải hoặc DASH là những mô hình ăn uống được khuyến nghị có lợi cho tim mạch.

Luyện tập thể dục đều đặn: Hoạt động thể chất giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng sức bền và hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Người trưởng thành nên tập ít nhất 150 phút mỗi tuần với các bài tập aerobic cường độ vừa phải như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc 75 phút mỗi tuần với các bài tập cường độ cao. Người có bệnh lý nền hoặc xuất hiện triệu chứng bất thường khi vận động nên tham khảo ý kiến bác sĩ về mức độ tập luyện phù hợp.

Kiểm soát huyết áp, đường huyết và mỡ máu: Tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn mỡ máu là những yếu tố nguy cơ quan trọng đối với bệnh tim mạch. Cần kiểm tra sức khỏe định kỳ, dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ và duy trì lối sống lành mạnh để kiểm soát các chỉ số.

Bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia: Thuốc lá làm tăng nguy cơ tổn thương mạch máu và bệnh mạch vành; rượu bia cũng có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe tim mạch, đặc biệt khi sử dụng nhiều. Ngừng hút thuốc và hạn chế rượu bia là những bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe.

Quản lý căng thẳng và ngủ đủ giấc: Căng thẳng kéo dài và thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến huyết áp, nhịp tim và sức khỏe tổng thể. Nên duy trì thời gian ngủ phù hợp, kết hợp các phương pháp thư giãn như thiền, yoga hoặc hít thở sâu để hỗ trợ kiểm soát căng thẳng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở đột ngột, ngất hoặc choáng váng bất thường, người bệnh không nên tự cho rằng nguyên nhân chỉ là mệt mỏi, thiếu ngủ hay căng thẳng. Nếu triệu chứng nghiêm trọng hoặc kéo dài, cần được đánh giá y tế ngay.