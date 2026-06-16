Người đàn ông 67 tuổi bất ngờ ngừng tim sau 15 phút đi vệ sinh vì biến chứng đái tháo đường
GĐXH - Người đàn ông mắc đái tháo đường và tăng huyết áp nhiều năm bất ngờ ngừng tuần hoàn sau khi tự đi vệ sinh.
Người đàn ông đái tháo đường nhập viện vì loét bàn chân
Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận người bệnh L.V.V. (67 tuổi, Hải Phòng) có tiền sử đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp kéo dài 12 năm nhưng điều trị không thường xuyên. Người bệnh từng bị nhồi máu não để lại di chứng yếu nửa người phải, đồng thời có tiền sử ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim trên nền tổn thương hẹp tắc ba thân động mạch vành.
Khi nhập khoa Điều trị tích cực, người bệnh xuất hiện nhiều vết loét nhiễm trùng ở cả hai bàn chân. Một số vết loét ăn sâu lộ cơ, bề mặt phủ giả mạc, vùng mô xung quanh tím đen và thiểu dưỡng. Vết loét lớn nhất ở bàn chân trái có kích thước khoảng 8x9 cm. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị loét bàn chân đái tháo đường mức độ nặng (Wagner IV), nguy cơ cao tổn thương mạch máu ngoại vi và nhiễm trùng lan rộng.
Nhiễm trùng tiến triển phức tạp, người bệnh bất ngờ ngừng tuần hoàn
Mặc dù được điều trị tích cực bằng kháng sinh phổ rộng, kiểm soát đường huyết, thay băng và cắt lọc tổ chức hoại tử, tình trạng của người bệnh vẫn diễn biến nặng. Kết quả xét nghiệm cho thấy số lượng bạch cầu và chỉ số viêm CRP tăng cao. Đồng thời, men tim tăng mạnh, cảnh báo tình trạng thiếu máu cơ tim và tổn thương cơ tim đang tiến triển.
Đến trưa ngày 29/4, sau khoảng 15 phút tự đi vệ sinh một mình, người bệnh được phát hiện trong tình trạng hôn mê tại nhà vệ sinh, tím tái toàn thân, huyết áp không đo được và rơi vào ngừng tuần hoàn.
Hơn 2 giờ cấp cứu giành lại sự sống cho bệnh nhân
Ngay lập tức, ê-kíp trực triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao, đặt nội khí quản, sốc điện 6 lần, sử dụng thuốc vận mạch và tiến hành hồi sức tích cực kéo dài.
Sau hơn 2 giờ nỗ lực cấp cứu, người bệnh có mạch trở lại nhưng vẫn hôn mê sâu, phải thở máy và sử dụng nhiều thuốc trợ tim liều cao. Kết quả hội chẩn liên chuyên khoa xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp trên nền bệnh mạch vành hẹp tắc nghiêm trọng cả ba thân động mạch, kèm theo đái tháo đường, suy thận mạn và tình trạng loét nhiễm trùng bàn chân đang tiến triển nặng.
Bác sĩ cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ đái tháo đường
Theo các bác sĩ, đây là trường hợp điển hình cho chuỗi biến chứng nguy hiểm do đái tháo đường kéo dài nhưng kiểm soát không tốt. Bệnh không chỉ làm tăng đường huyết mà còn âm thầm gây tổn thương mạch máu, thần kinh và tim mạch, dẫn đến loét bàn chân, nhiễm trùng nặng, nhồi máu cơ tim, thậm chí đe dọa tính mạng.
Những vết thương lâu lành, chảy dịch, đổi màu tím đen hoặc mất cảm giác ở bàn chân là dấu hiệu cảnh báo biến chứng nghiêm trọng, có nguy cơ hoại tử và phải cắt cụt chi nếu không được điều trị kịp thời.
Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh đái tháo đường cần kiểm soát tốt đường huyết, huyết áp, tuân thủ điều trị và khám định kỳ tim mạch, thận, mạch máu để phát hiện sớm biến chứng. Đồng thời, cần chăm sóc bàn chân hằng ngày, tránh đi chân trần và hạn chế các chấn thương dù rất nhỏ. Khi xuất hiện dấu hiệu trầy xước, loét, sưng nề hoặc chảy dịch ở bàn chân, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được xử trí, tránh nguy cơ nhiễm trùng lan rộng và các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.
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