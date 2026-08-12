Người đàn ông 69 tuổi ngừng tim 15 lần liên tiếp, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Người bệnh liên tiếp ngừng tim, rơi vào hôn mê sâu

Thông thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, ông M.Q.C., 69 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, rung nhĩ, suy tim, huyết khối động mạch mạc treo tràng trên và huyết khối nhĩ trái. Trước khi nhập viện, người bệnh vẫn duy trì điều trị thuốc theo đơn ngoại trú sau thời gian điều trị tại nhiều bệnh viện tuyến Trung ương.

Trước khi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ông xuất hiện tức ngực, khó thở, mệt nhiều nên được gia đình đưa đến bệnh viện. Tại Khoa Nội tim mạch và Cấp cứu tim mạch, kết quả điện tim ghi nhận cơn cuồng nhĩ với tần số tim 160 chu kỳ/phút, siêu âm tim cho thấy phân suất tống máu thất trái giảm còn 38%.

Người bệnh đáp ứng kém với điều trị nội khoa. Trong thời gian ngắn sau nhập viện, tình trạng diễn biến phức tạp khi xuất hiện các cơn xoắn đỉnh và rung thất. Các bác sĩ lập tức cấp cứu hồi sinh tim phổi tích cực, sau khoảng 15 phút người bệnh có nhịp tim trở lại.

Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, do thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài, ông C. rơi vào tình trạng hôn mê sâu, suy đa tạng, phải đặt ống nội khí quản và chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc.

Thời điểm chuyển khoa, người bệnh trong tình trạng đặc biệt nguy kịch, hôn mê sâu với Glasgow 4 điểm, đồng tử hai bên giãn 4 mm. Tim đập nhanh với tần số 112 nhịp/phút, huyết áp 100/60 mmHg và phải phụ thuộc hai thuốc vận mạch liều cao.

Các bác sĩ triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu, trong đó có lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ chức năng các cơ quan và kiểm soát các rối loạn chuyển hóa nặng sau ngừng tuần hoàn.

Nguyên nhân khiến người bệnh ngừng tim nhiều lần

Trong quá trình điều trị, người bệnh tiếp tục xuất hiện các cơn rối loạn nhịp nguy hiểm dẫn đến ngừng tim tái diễn nhiều lần. Tổng cộng, ông C. đã ngừng tim khoảng 15 lần.

Trước diễn biến đặc biệt phức tạp, các bác sĩ tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa, đánh giá toàn diện tình trạng để xây dựng chiến lược điều trị phù hợp.

Mặc dù đã được sử dụng các thuốc chống rối loạn nhịp theo phác đồ, người bệnh vẫn xuất hiện các cơn rối loạn nhịp nguy hiểm, rung cuồng nhĩ liên tục với tần số tim khó kiểm soát, kết hợp hàng loạt cơn xoắn đỉnh.

Theo các bác sĩ, tình trạng rối loạn nhịp nguy hiểm là nguyên nhân khiến người bệnh liên tục rơi vào các cơn ngừng tim. Trước tình trạng này, cùng với sự tin tưởng và quyết tâm cao của gia đình, ê-kíp điều trị chỉ định cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn đường dẫn truyền kết hợp triệt đốt nút nhĩ thất nhằm kiểm soát nhịp tim, hạn chế nguy cơ ngừng tim tái diễn.

Người bệnh ngừng tim tỉnh táo sau một tuần điều trị tích cực

Sau một tuần điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Ông C. tỉnh táo, tự thở oxy, chức năng các cơ quan dần hồi phục, tình trạng suy tim được cải thiện và huyết áp ổn định hơn.

Người bệnh sau đó được chuyển về Khoa Nội tim mạch và Cấp cứu tim mạch để tiếp tục theo dõi, điều trị. Sau quá trình điều trị, ông được xuất viện trong tình trạng ổn định và không còn xuất hiện thêm các cơn rối loạn nhịp nguy hiểm.

Trường hợp này cho thấy những người có tiền sử bệnh lý tim mạch, đặc biệt rung nhĩ, suy tim hoặc từng có huyết khối, cần tuân thủ điều trị và theo dõi theo hướng dẫn của bác sĩ.

Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như tức ngực, khó thở, mệt nhiều hoặc tim đập bất thường, người bệnh cần được thăm khám sớm để đánh giá và xử trí kịp thời.