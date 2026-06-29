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Người đàn ông 46 tuổi ngừng tim do bị điện giật, bác sĩ chỉ cách làm đúng để cứu người

Thứ hai, 18:42 29/06/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Theo các bác sĩ, điện giật có thể gây rối loạn nhịp tim, ngừng tim và ngừng tuần hoàn chỉ trong thời gian rất ngắn. Cơ hội sống sót của nạn nhân phụ thuộc hoàn toàn vào những người xung quanh. Nếu nạn nhân được ngắt nguồn điện an toàn, cấp cứu đúng cách và ép tim ngay tại hiện trường, cơ hội cứu sống sẽ tăng lên đáng kể.

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, tại đây vừa cấp cứu cho một trường hợp bị ngừng tim do điện giật khi đang làm việc.

Theo đó, bệnh nhân là ông P.V.T (46 tuổi). Theo lời kể của gia đình, tai nạn xảy ra khi ông T. đang làm việc tại một xưởng hàn. Khoảng 20 phút sau, người con trai đi ăn sáng về mới phát hiện ông T. nằm bất động trên nền xưởng. Quá hốt hoảng, người con lao vào đỡ thì cũng bị điện giật bắn ra, lúc này mới nhận ra nguồn điện chưa được ngắt.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Ngay sau khi nhanh chóng ngắt dòng điện, các đồng nghiệp của ông T. đã lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục ngay tại hiện trường và duy trì suốt chặng đường di chuyển đến bệnh viện.

ThS.BSNT Hà Việt Huy, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Bệnh nhân được ép tim liên tục khoảng 10 phút trên đường di chuyển. Khi nhập khoa Cấp cứu, ông T. đã trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở, tím tái toàn thân, SpO₂ không đo được, đồng tử hai bên giãn 5 mm và mất hoàn toàn phản xạ ánh sáng.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ, tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao. Sau 40 phút cấp cứu tích cực, tim của bệnh nhân đã đập trở lại. Ông T. được chuyển gấp lên Khoa Hồi sức tích cực để điều trị tiếp nhằm bảo vệ cũng như níu giữ lại tia sinh cơ của bệnh nhân.

Dù giữ được huyết động nhưng tình trạng của bệnh nhân vô cùng nguy kịch. Bệnh nhân bị tổn thương đa cơ quan, bao gồm tim mạch, suy thận cấp kèm vô niêu, suy gan cấp, tiêu cơ vân,…

"Ở những bệnh nhân ngừng tuần hoàn được cứu sống, não là cơ quan tổn thương sớm nhất và nặng nề nhất do thiếu oxy. Nếu không bảo vệ não kịp thời, người bệnh dù tim có đập lại vẫn đối mặt với nguy cơ chết não (hay sống thực vật). Do đó, chúng tôi đã chỉ định điều trị hạ thân nhiệt ngay lập tức", BS Hà Việt Huy cho hay.

Bằng cách kiểm soát thân nhiệt đưa nhiệt độ cơ thể bệnh nhân xuống ở mức từ 33°C đến 37°C làm giảm nhu cầu chuyển hóa của tế bào não, hạn chế tối đa các tổn thương thứ phát và mở ra cơ hội phục hồi thần kinh tốt nhất cho người bệnh.

Hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị tích cực nhưng đã có những tín hiệu phục hồi khả quan.

Làm gì khi gặp người bị điện giật?

Theo các bác sĩ, điện giật có thể gây rối loạn nhịp tim, ngừng tim và ngừng tuần hoàn chỉ trong thời gian rất ngắn. Cơ hội sống sót của nạn nhân phụ thuộc hoàn toàn vào những người xung quanh. Nếu nạn nhân được ngắt nguồn điện an toàn, cấp cứu đúng cách và ép tim ngay tại hiện trường, cơ hội cứu sống sẽ tăng lên đáng kể.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Khi phát hiện người bị điện giật, tuyệt đối không chạm trực tiếp vào nạn nhân khi nguồn điện chưa được ngắt. Người cứu hộ cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng ngắt cầu dao tổng hoặc dùng vật cách điện (gậy gỗ khô, nhựa, cao su) để tách nguồn điện ra khỏi người nạn nhân, đồng thời gọi cấp cứu 115.

Nếu nạn nhân ngừng thở, ngừng tim, phải tiến hành ép tim ngoài lồng ngực ngay lập tức (với tần số 100-120 lần/phút) và kiên trì ép liên tục cho đến khi nhân viên y tế đến và tiếp tục duy trì ép tim trong quá trình vận chuyển.

Việc cấp cứu đúng và kịp thời trong những phút đầu tiên có ý nghĩa quyết định đến khả năng cứu sống cũng như hạn chế tối đa di chứng thần kinh về sau.

Người đàn ông 46 tuổi ngừng tim do bị điện giật, bác sĩ chỉ cách làm đúng để cứu người - Ảnh 3.Đi thả diều, nam sinh lớp 8 bị điện giật tử vong

GĐXH - Trong lúc dùng cần câu cá để gỡ diều vướng vào đường dây điện cao thế thì bất ngờ bị dòng điện phóng xuống gây điện giật khiến nam sinh lớp 8 tử vong và 1 em bị thương.


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Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
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