Người đàn ông 42 tuổi ngừng tim khi chơi thể thao trong thời tiết nắng nóng: Có dấu hiệu này cần dừng ngay
GĐXH - Trong lúc chơi thể thao, anh S. bất ngờ xuất hiện tình trạng tức ngực, khó thở rồi mất ý thức, ngừng tim...
Nhiều người cho rằng tập luyện thể thao luôn có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết nắng nóng hoặc khi cơ thể tiềm ẩn các vấn đề tim mạch chưa được phát hiện, hoạt động thể lực cường độ cao có thể làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố nguy hiểm như ngừng tim đột ngột.
Trường hợp của anh P.D.S. (42 tuổi, trú tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) là một ví dụ điển hình.
Ngừng tim đột ngột khi đang chơi thể thao
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, trong lúc chơi thể thao, anh S. bất ngờ xuất hiện tình trạng tức ngực, khó thở rồi mất ý thức.
Người bệnh được những người xung quanh cấp cứu ngay tại chỗ và may mắn có tim đập trở lại. Tuy nhiên, khi vừa được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, anh tiếp tục rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn lần thứ hai.
Các bác sĩ lập tức triển khai hồi sức tim phổi nâng cao. Sau khoảng 15 phút nỗ lực cấp cứu, tuần hoàn của người bệnh được tái lập.
Bác sĩ tìm nguyên nhân sau hai lần ngừng tuần hoàn
Sau khi ổn định bước đầu, các bác sĩ tiến hành hàng loạt xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh để xác định nguyên nhân gây ngừng tim.
Người bệnh được chụp cắt lớp vi tính nhằm loại trừ các nguyên nhân nguy hiểm như đột quỵ não hoặc tắc động mạch phổi. Đồng thời, bác sĩ cũng thực hiện chụp động mạch vành qua da để loại trừ nhồi máu cơ tim cấp.
Sau khi có đầy đủ kết quả cận lâm sàng và hội chẩn chuyên khoa Tim mạch, các bác sĩ nhận định nguyên nhân nhiều khả năng liên quan đến rối loạn nhịp tim dẫn đến ngừng tuần hoàn đột ngột.
Kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy giúp bảo vệ não
Người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực, Chống độc - Đột quỵ trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy qua ống nội khí quản và phải sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp.
Các bác sĩ triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như thở máy, lọc máu liên tục, kiểm soát huyết động, cân bằng dịch và điều chỉnh rối loạn kiềm toan.
Đặc biệt, người bệnh được áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy - một phương pháp hiện đại nhằm bảo vệ não sau ngừng tuần hoàn.
Với hệ thống hạ thân nhiệt nội mạch, các bác sĩ đưa một ống thông chuyên biệt vào tĩnh mạch lớn, sau đó hạ nhiệt độ trung tâm cơ thể từ 37 độ C xuống khoảng 33 độ C và duy trì liên tục trong vòng 24 giờ.
Mục tiêu của phương pháp này là làm giảm nhu cầu chuyển hóa của tế bào não, hạn chế tổn thương thứ phát do thiếu oxy và tăng khả năng phục hồi chức năng thần kinh.
Hồi phục hoàn toàn sau hai tuần điều trị
Nhờ chiến lược hồi sức toàn diện cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt từng ngày.
Sau hai tuần điều trị tích cực, anh S. tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp bình thường, ăn uống bằng đường miệng, vận động tốt và không ghi nhận tình trạng yếu liệt hay tổn thương thần kinh.
Theo bác sĩ CKII Hà Mạnh Hùng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Chống độc - Đột quỵ, ở những trường hợp ngừng tuần hoàn, mục tiêu điều trị không chỉ là cứu sống người bệnh mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng não bộ.
"Bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện có nguy cơ di chứng thần kinh rất cao. Việc triển khai sớm kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy cùng các biện pháp hồi sức chuyên sâu đã góp phần quan trọng giúp người bệnh phục hồi tốt, gần như không để lại di chứng thần kinh", bác sĩ Hùng cho biết.
Cảnh giác nguy cơ ngừng tim khi vận động trong thời tiết nắng nóng
Các chuyên gia khuyến cáo, trong những ngày nắng nóng kéo dài, người dân cần thận trọng khi tham gia các hoạt động thể thao cường độ cao.
Nhiệt độ môi trường tăng cao có thể khiến cơ thể mất nước, rối loạn điện giải, làm gia tăng gánh nặng cho hệ tim mạch và tăng nguy cơ xảy ra các biến cố nguy hiểm như rối loạn nhịp tim hoặc ngừng tim đột ngột, đặc biệt ở những người có bệnh lý nền nhưng chưa được phát hiện.
Nếu trong quá trình tập luyện xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, hồi hộp, chóng mặt, choáng váng hoặc mệt bất thường, cần ngừng vận động ngay và đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là kiểm tra tim mạch trước khi tham gia các hoạt động thể thao cường độ cao nhằm giảm nguy cơ xảy ra những biến cố đáng tiếc.
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