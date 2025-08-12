Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe ở Ninh Bình

Thứ ba, 17:09 12/08/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chính quyền địa phương phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình sẽ phối hợp với cơ quan công an xác minh, làm rõ hành vi của nhóm người quay clip có hành động được cho là nhạy cảm, đăng tải lên mạng xã hội.

Ngày 12/8, thông tin với báo chí, một lãnh đạo UBND phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình cho biết, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với cơ quan công an xác minh, làm rõ hành vi của nhóm người quay clip có hành động được cho là nhạy cảm, đăng tải lên mạng xã hội.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, Sở sẽ giao cho phòng, ban chuyên môn xác minh sự việc trên.

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền clip dài khoảng 20 giây ghi lại cảnh người phụ nữ ngồi trên ghế phụ xe Mercedes màu đỏ BKS 90C.139.xx có hành vi nhạy cảm với nam tài xế, trong khi tài xế đang điều khiển phương tiện.

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Hình ảnh nhạy cảm được lan truyền trên mạng xã hội.

Đoạn clip được quay từ bên ngoài khi xe đang di chuyển trên đường. Clip trên nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây xôn xao dư luận.

Sau khi đoạn clip lan truyền rộng rãi, một người đã đăng tải video khác để giải thích và đính chính rằng mình chỉ mượn xe để quay làm "content", một clip vui.

Dù đã lên tiếng giải thích nhưng nhiều người vẫn bày tỏ bức xúc. Đa số cho rằng cần xử phạt nghiêm để răn đe.

Nhật Tân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nhạy cảm quá mức khi yêu: 3 cung hoàng đạo dễ tự làm mình tổn thương

Nhạy cảm quá mức khi yêu: 3 cung hoàng đạo dễ tự làm mình tổn thương

Kỷ luật hiệu trưởng gửi ảnh nhạy cảm trong nhóm Zalo của trường

Kỷ luật hiệu trưởng gửi ảnh nhạy cảm trong nhóm Zalo của trường

Livestream 'nhạy cảm' trên mạng xã hội, cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị kẻ gian quay lại video, tống tiền

Livestream 'nhạy cảm' trên mạng xã hội, cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị kẻ gian quay lại video, tống tiền

Bắc Kạn: Dùng video nhạy cảm nhằm làm nhục người khác, nam thanh niên ở Bạch Thông bị bắt

Bắc Kạn: Dùng video nhạy cảm nhằm làm nhục người khác, nam thanh niên ở Bạch Thông bị bắt

Hà Nội: Chồng đánh vợ tử vong vì phát hiện tin nhắn, video 'nhạy cảm' trong điện thoại

Hà Nội: Chồng đánh vợ tử vong vì phát hiện tin nhắn, video 'nhạy cảm' trong điện thoại

Cùng chuyên mục

Điểm mặt 4 con giáp hay xen vào chuyện người khác, dễ mất bạn vì… lỡ lời

Điểm mặt 4 con giáp hay xen vào chuyện người khác, dễ mất bạn vì… lỡ lời

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi không thể ngồi yên khi xung quanh xảy ra chuyện. Tò mò, thẳng thắn hay thích thể hiện bản thân, đôi khi họ vô tình biến mình thành tâm điểm thị phi.

Bí ẩn ngày sinh Âm lịch của những người dám mạo hiểm: Càng liều lĩnh, càng dễ phát tài

Bí ẩn ngày sinh Âm lịch của những người dám mạo hiểm: Càng liều lĩnh, càng dễ phát tài

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch đặc biệt mang trong mình "gen" liều lĩnh, dám đương đầu với thử thách và biến rủi ro thành cơ hội vàng.

Cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh

Cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 154/2024/NĐ-CP, cha, mẹ phải thực hiện đăng ký cư trú (thường trú, tạm trú) cho trẻ trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh.

Trạm bơm Hữu Bị ở Ninh Bình thành 'bãi tắm' nguy hiểm của thanh thiếu niên

Trạm bơm Hữu Bị ở Ninh Bình thành 'bãi tắm' nguy hiểm của thanh thiếu niên

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Những ngày hè oi bức, khu vực trạm bơm Hữu Bị (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) lại trở thành “bãi tắm” bất đắc dĩ của hàng chục thanh thiếu niên. Họ nhảy từ trên cao xuống dòng nước, hò reo khoe sức mạnh, bất chấp nguy cơ đuối nước đang cận kề.

Tuổi già an nhàn: 4 con giáp càng lớn tuổi càng thịnh vượng, tài lộc bội thu

Tuổi già an nhàn: 4 con giáp càng lớn tuổi càng thịnh vượng, tài lộc bội thu

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải ai cũng may mắn tích lũy đủ đầy để tuổi già thong dong. Nhưng với 5 con giáp này, càng bước qua tuổi 40, sự nghiệp và tài lộc lại càng nở rộ.

Khổ tận cam lai: 3 số cuối ngày sinh Âm lịch gian truân lúc trẻ, phát lộc về già

Khổ tận cam lai: 3 số cuối ngày sinh Âm lịch gian truân lúc trẻ, phát lộc về già

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những ai có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này thường trải qua tuổi trẻ nhiều thử thách nhưng hậu vận lại viên mãn, tài lộc sung túc.

4 con giáp xóa bỏ vận xui, tài lộc đổ về ầm ầm vào những ngày giữa tháng 8 dương lịch 2025

4 con giáp xóa bỏ vận xui, tài lộc đổ về ầm ầm vào những ngày giữa tháng 8 dương lịch 2025

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới từ 11/8 – 17/8, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 4 con giáp này may mắn, tài lộc đổ về.

Công chức, viên chức mừng thầm sẽ được nhận tiền thưởng hơn 8 triệu đồng nếu đạt được thành tích này

Công chức, viên chức mừng thầm sẽ được nhận tiền thưởng hơn 8 triệu đồng nếu đạt được thành tích này

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP, nếu công chức, viên chức được tặng hoặc truy tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” sẽ được thưởng hơn 8 triệu đồng (3,5 lần mức lương cơ sở).

Tin sáng 11/8: Miền Bắc chiều tối và đêm có mưa rào; tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội

Tin sáng 11/8: Miền Bắc chiều tối và đêm có mưa rào; tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11/8 khu vực miền Bắc, miền Trung có mưa rào và dông rải rác, nắng nóng giảm dần.

TP.HCM mưa lớn, có nơi trên 80mm, nhiều tuyến đường ngập nặng

TP.HCM mưa lớn, có nơi trên 80mm, nhiều tuyến đường ngập nặng

Đời sống - 1 ngày trước

Cơn mưa lớn diện rộng vào chiều tối 10/8 đã khiến nhiều tuyến đường và khu vực phía Đông TP.HCM ngập úng, giao thông bị ảnh hưởng.

Xem nhiều

Tháng sinh Âm lịch được trời ưu ái: Cả đời ít phiền não, may mắn luôn vây quanh

Tháng sinh Âm lịch được trời ưu ái: Cả đời ít phiền não, may mắn luôn vây quanh

Đời sống

GĐXH - Những ai sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường có cuộc đời hanh thông, tránh xa rắc rối, dễ đạt được thành công và hạnh phúc viên mãn.

Tuổi già an nhàn: 4 con giáp càng lớn tuổi càng thịnh vượng, tài lộc bội thu

Tuổi già an nhàn: 4 con giáp càng lớn tuổi càng thịnh vượng, tài lộc bội thu

Đời sống
Công chức, viên chức mừng thầm sẽ được nhận tiền thưởng hơn 8 triệu đồng nếu đạt được thành tích này

Công chức, viên chức mừng thầm sẽ được nhận tiền thưởng hơn 8 triệu đồng nếu đạt được thành tích này

Đời sống
Khổ tận cam lai: 3 số cuối ngày sinh Âm lịch gian truân lúc trẻ, phát lộc về già

Khổ tận cam lai: 3 số cuối ngày sinh Âm lịch gian truân lúc trẻ, phát lộc về già

Đời sống
4 con giáp xóa bỏ vận xui, tài lộc đổ về ầm ầm vào những ngày giữa tháng 8 dương lịch 2025

4 con giáp xóa bỏ vận xui, tài lộc đổ về ầm ầm vào những ngày giữa tháng 8 dương lịch 2025

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top