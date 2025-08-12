Cơ quan chức năng vào cuộc vụ đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe ở Ninh Bình
GĐXH - Chính quyền địa phương phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình sẽ phối hợp với cơ quan công an xác minh, làm rõ hành vi của nhóm người quay clip có hành động được cho là nhạy cảm, đăng tải lên mạng xã hội.
Ngày 12/8, thông tin với báo chí, một lãnh đạo UBND phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình cho biết, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với cơ quan công an xác minh, làm rõ hành vi của nhóm người quay clip có hành động được cho là nhạy cảm, đăng tải lên mạng xã hội.
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, Sở sẽ giao cho phòng, ban chuyên môn xác minh sự việc trên.
Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền clip dài khoảng 20 giây ghi lại cảnh người phụ nữ ngồi trên ghế phụ xe Mercedes màu đỏ BKS 90C.139.xx có hành vi nhạy cảm với nam tài xế, trong khi tài xế đang điều khiển phương tiện.
Đoạn clip được quay từ bên ngoài khi xe đang di chuyển trên đường. Clip trên nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây xôn xao dư luận.
Sau khi đoạn clip lan truyền rộng rãi, một người đã đăng tải video khác để giải thích và đính chính rằng mình chỉ mượn xe để quay làm "content", một clip vui.
Dù đã lên tiếng giải thích nhưng nhiều người vẫn bày tỏ bức xúc. Đa số cho rằng cần xử phạt nghiêm để răn đe.
