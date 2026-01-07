Mới nhất
10 trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026, người dân nên cập nhật

Thứ tư, 07:03 07/01/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Không phải mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Việc hiểu đúng sẽ giúp người dân yên tâm và hạn chế rủi ro pháp lý.

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu được tính trực tiếp dựa trên thu nhập chịu thuế của người nộp thuế để nộp vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ.

10 trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026, người dân nên cập nhật - Ảnh 1.

Theo quy định, nhiều khoản tiền từ chuyển khoản không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Ảnh minh họa: TL

Những trường hợp nào nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Từ năm 2026, việc áp dụng Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi), các quy định về ngưỡng chịu thuế và các trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có nhiều thay đổi tích cực, giúp người dân giảm bớt gánh nặng tài chính.

Dưới đây là các trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế TNCN trong năm 2026:

1. Các khoản tiền nhận được từ người thân, bạn bè với mục đích vay mượn, giúp đỡ, hỗ trợ tài chính không được xem là thu nhập chịu thuế. Để tránh bị nhầm lẫn, nên ghi rõ nội dung chuyển khoản như "vay tiền", "mượn tiền", "giúp đỡ"...

2. Khoản tiền được chuyển vào tài khoản để tất toán khoản vay ngân hàng rồi vay lại không tạo ra thu nhập cá nhân.

3. Tiền từ người thân ở nước ngoài gửi về được miễn thuế TNCN để khuyến khích nguồn ngoại tệ. Điều kiện là tiền phải được gửi qua các kênh chính thức như ngân hàng, công ty chuyển tiền hợp pháp. Đồng thời cần có chứng từ chứng minh đã nộp thuế và chuyển tiền qua ngân hàng chính thống.

4. Tiền lãi tiết kiệm nhận được khi gửi tiền vào ngân hàng. Đây là khoản tiền cá nhân chuyển từ tiền mặt sang tài khoản ngân hàng bản chất chỉ là chuyển đổi hình thức tài sản, không làm phát sinh thu nhập. Do đó, dòng tiền này không thuộc diện chịu thuế.

5. Các cá nhân làm dịch vụ thu hộ tiền hàng (COD), hoặc nhận tiền rồi chi lại theo ủy quyền không phải kê khai TNCN. Vì đây không phải là thu nhập thực tế.

6. Nhận tiền bán nhà, đất đã hoàn thành nghĩa vụ thuế: Nếu đã nộp đầy đủ các loại thuế liên quan (thuế TNCN, lệ phí trước bạ...) khi bán bất động sản, số tiền nhận được sau đó không bị trừ thuế lại. Tuy nhiên, nếu cơ quan thuế phát hiện việc khai giá thấp hơn giá thực tế để trốn thuế, họ có quyền truy thu.

6. Tiền lương đã khấu trừ thuế chuyển cho người thân: Tiền lương sau thuế chuyển cho vợ, chồng hoặc người thân khác không được xem là thu nhập mới và không bị tính thuế lại. Cần chứng minh được nguồn tiền là từ tiền lương đã qua khấu trừ thuế.

7. Các khoản tiền bồi thường (bảo hiểm, tai nạn lao động, bồi thường nhà nước...) cũng thuộc diện miễn thuế.

8. Dòng tiền từ kinh doanh nhà trọ được xác định là thu nhập từ hoạt động kinh doanh, nên nghĩa vụ thuế phụ thuộc vào tổng doanh thu trong năm. Nếu doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm, người kinh doanh không phải nộp thuế nhưng vẫn phải thực hiện kê khai thuế định kỳ theo quy định (nộp tờ khai thuế hai lần/năm).

9. Dòng tiền thu nhập khi người dân tự nuôi, tự trồng bán ra. Theo quy định, người dân tự nuôi, tự trồng các sản phẩm và bán ra chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế thông thường thì được miễn thuế.

10. Lương dưới 17 triệu đồng/tháng: Nếu không có người phụ thuộc, sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc, nếu thu nhập từ lương dưới mức này thì sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Từ 2026, lương của giáo viên bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?Từ 2026, lương của giáo viên bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

GĐXH - Theo Luật Nhà giáo 2025, lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Từ 2026, lương của giáo viên bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Quy định mới nhất về Luật Thuế thu nhập cá nhânQuy định mới nhất về Luật Thuế thu nhập cá nhân

GĐXH - Quốc hội chính thức thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với nhiều điều chỉnh.

Tags:

Sát Tết, 3 con giáp làm ăn phát đạt nhưng dễ bị tiểu nhân 'chọc gậy bánh xe'

Sát Tết, 3 con giáp làm ăn phát đạt nhưng dễ bị tiểu nhân 'chọc gậy bánh xe'

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Sát Tết là thời điểm nhiều con giáp bước vào giai đoạn thu hoạch lớn về tiền bạc. Tuy nhiên, chính sự hanh thông đó lại vô tình khiến họ trở thành mục tiêu của sự ganh ghét, đố kỵ.

Người mang con số này trong ngày sinh thường không nghèo lâu, chỉ sợ sống quá an phận

Người mang con số này trong ngày sinh thường không nghèo lâu, chỉ sợ sống quá an phận

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong nhân số học Pythagoras, có một con số chủ đạo được xem là biểu tượng của sự linh hoạt, bản lĩnh và khả năng làm giàu vượt trội. Những người sở hữu con số này trong ngày sinh thường dễ thành công.

Hàng triệu người dân đón tin vui, từ 2026, đi khám chữa bệnh chỉ cần mở VNeID

Hàng triệu người dân đón tin vui, từ 2026, đi khám chữa bệnh chỉ cần mở VNeID

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-BYT về việc công bố dữ liệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID thay thế sổ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.

Vận hạn tuổi Thân 2026 và cách hóa giải để tiền bạc, sự nghiệp cùng thăng hoa

Vận hạn tuổi Thân 2026 và cách hóa giải để tiền bạc, sự nghiệp cùng thăng hoa

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình của người tuổi Thân được dự báo là một năm hung cát đan xen, trong đó cát khí có phần nhỉnh hơn nhờ ngũ hành lưu niên tương sinh.

Từ 2026, vi phạm giao thông bị khấu trừ tiền lương thế nào?

Từ 2026, vi phạm giao thông bị khấu trừ tiền lương thế nào?

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Từ 1/1/2026, Nghị định 296/2025/NĐ-CP có hiệu lực hướng dẫn về việc trừ lương để đóng phạt vi phạm hành chính, trong đó có vi phạm giao thông.

Khổ vì sống trong vùng dự án treo

Khổ vì sống trong vùng dự án treo

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Hàng chục hộ dân tại dự án đường Lê Mao kéo dài và đường Phạm Hồng Sơn (Nghệ An) đang gặp không ít khó khăn vì sống trong vùng quy hoạch 'dự án treo' từ 20 năm trước, nhưng vẫn chưa được chuyển đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống.

Năm Bính Ngọ mở vận an cư: 4 con giáp dễ mua nhà nhờ tài chính khởi sắc

Năm Bính Ngọ mở vận an cư: 4 con giáp dễ mua nhà nhờ tài chính khởi sắc

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình tài chính của một số con giáp có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, đủ để họ mạnh dạn ký hợp đồng sở hữu căn hộ đầu tiên trong đời.

Dự báo những thay đổi tuần đầu năm 2026 của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi

Dự báo những thay đổi tuần đầu năm 2026 của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tuần đầu năm 2026, các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn.... sẽ có những thay đổi thú vị. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những điều này. Hãy cùng khám phá vận may và tài lộc của từng con giáp.

Con số ngày sinh nói lên trí tuệ, tham vọng và tiền bạc của mỗi người

Con số ngày sinh nói lên trí tuệ, tham vọng và tiền bạc của mỗi người

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhân số học, ngày sinh không chỉ là một mốc thời gian đánh dấu sự ra đời, mà còn được xem là "mật mã" phản ánh khá rõ cá tính, trí tuệ và xu hướng phát triển cuộc đời của mỗi người.

Người hưởng bảo hiểm xã hội nhận tin vui khi được nhận gộp 2 tháng tiền lương hưu và trợ cấp

Người hưởng bảo hiểm xã hội nhận tin vui khi được nhận gộp 2 tháng tiền lương hưu và trợ cấp

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam có văn bản hướng dẫn về việc chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2026.

