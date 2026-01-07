10 trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026, người dân nên cập nhật

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu được tính trực tiếp dựa trên thu nhập chịu thuế của người nộp thuế để nộp vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ.

Theo quy định, nhiều khoản tiền từ chuyển khoản không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Ảnh minh họa: TL

Những trường hợp nào nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Từ năm 2026, việc áp dụng Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi), các quy định về ngưỡng chịu thuế và các trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có nhiều thay đổi tích cực, giúp người dân giảm bớt gánh nặng tài chính.

Dưới đây là các trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế TNCN trong năm 2026:

1. Các khoản tiền nhận được từ người thân, bạn bè với mục đích vay mượn, giúp đỡ, hỗ trợ tài chính không được xem là thu nhập chịu thuế. Để tránh bị nhầm lẫn, nên ghi rõ nội dung chuyển khoản như "vay tiền", "mượn tiền", "giúp đỡ"...

2. Khoản tiền được chuyển vào tài khoản để tất toán khoản vay ngân hàng rồi vay lại không tạo ra thu nhập cá nhân.

3. Tiền từ người thân ở nước ngoài gửi về được miễn thuế TNCN để khuyến khích nguồn ngoại tệ. Điều kiện là tiền phải được gửi qua các kênh chính thức như ngân hàng, công ty chuyển tiền hợp pháp. Đồng thời cần có chứng từ chứng minh đã nộp thuế và chuyển tiền qua ngân hàng chính thống.

4. Tiền lãi tiết kiệm nhận được khi gửi tiền vào ngân hàng. Đây là khoản tiền cá nhân chuyển từ tiền mặt sang tài khoản ngân hàng bản chất chỉ là chuyển đổi hình thức tài sản, không làm phát sinh thu nhập. Do đó, dòng tiền này không thuộc diện chịu thuế.

5. Các cá nhân làm dịch vụ thu hộ tiền hàng (COD), hoặc nhận tiền rồi chi lại theo ủy quyền không phải kê khai TNCN. Vì đây không phải là thu nhập thực tế.

6. Nhận tiền bán nhà, đất đã hoàn thành nghĩa vụ thuế: Nếu đã nộp đầy đủ các loại thuế liên quan (thuế TNCN, lệ phí trước bạ...) khi bán bất động sản, số tiền nhận được sau đó không bị trừ thuế lại. Tuy nhiên, nếu cơ quan thuế phát hiện việc khai giá thấp hơn giá thực tế để trốn thuế, họ có quyền truy thu.

6. Tiền lương đã khấu trừ thuế chuyển cho người thân: Tiền lương sau thuế chuyển cho vợ, chồng hoặc người thân khác không được xem là thu nhập mới và không bị tính thuế lại. Cần chứng minh được nguồn tiền là từ tiền lương đã qua khấu trừ thuế.

7. Các khoản tiền bồi thường (bảo hiểm, tai nạn lao động, bồi thường nhà nước...) cũng thuộc diện miễn thuế.

8. Dòng tiền từ kinh doanh nhà trọ được xác định là thu nhập từ hoạt động kinh doanh, nên nghĩa vụ thuế phụ thuộc vào tổng doanh thu trong năm. Nếu doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm, người kinh doanh không phải nộp thuế nhưng vẫn phải thực hiện kê khai thuế định kỳ theo quy định (nộp tờ khai thuế hai lần/năm).

9. Dòng tiền thu nhập khi người dân tự nuôi, tự trồng bán ra. Theo quy định, người dân tự nuôi, tự trồng các sản phẩm và bán ra chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế thông thường thì được miễn thuế.

10. Lương dưới 17 triệu đồng/tháng: Nếu không có người phụ thuộc, sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc, nếu thu nhập từ lương dưới mức này thì sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Từ 2026, lương của giáo viên bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân? GĐXH - Theo Luật Nhà giáo 2025, lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Từ 2026, lương của giáo viên bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?