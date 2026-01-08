Hà Nội: Nhà cao tầng bốc cháy ngùn ngụt ở Hà Đông, nghi có cụ già mắc kẹt

Sáng 8/1, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) đang khẩn trương triển khai đội hình chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tại một ngôi nhà trên phố Lê Lợi (quận Hà Đông).

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h00 sáng cùng ngày tại khu vực tầng 1 của ngôi nhà số 77 phố Lê Lợi.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội tại khu vực tầng 1 của ngôi nhà.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, ngôi nhà bị cháy cao 7 tầng, trong đó tầng 1 được sử dụng để kinh doanh đồ điện. Do chứa nhiều hàng hóa, vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan rất nhanh, cột khói đen đặc cuồn cuộn bốc lên các tầng cao, bịt kín lối thoát.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm sự việc xảy ra trong nhà có 8 người. Trong đó, một người đàn ông đã buộc phải nhảy từ ban công tầng cao xuống đất để thoát thân. Hậu quả, người này bị gãy chân và đã được người dân cùng lực lượng y tế đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Cháy lớn tại nhà dân ở Hà Đông, nghi có người mắc kẹt.

Đáng lo ngại, theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, bên trong ngôi nhà nghi vẫn còn 1 cụ già cao tuổi bị mắc kẹt, chưa thể thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo ưu tiên, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã lập tức điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ và xe thang chuyên dụng đến hiện trường.

Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực phun nước dập lửa tầng 1 để ngăn cháy lan, đồng thời xe thang đang tiếp cận các tầng cao để tìm kiếm và giải cứu nạn nhân mắc kẹt.