Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người vi phạm giao thông có thể bị trừ tiền từ tài khoản

Vi phạm giao thông có thể bị trừ tiền từ tài khoản?

Chính phủ đã ban hành Nghị định 296/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2026 quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, vi phạm hành chính là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện có lỗi, xâm phạm quy định quản lý nhà nước nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bao gồm các hành vi phổ biến như vi phạm giao thông, gây mất trật tự công cộng, vi phạm về môi trường, thuế... Các hình thức xử phạt bao gồm cảnh cáo, phạt tiền, tước giấy phép/đình chỉ hoạt động, tịch thu tang vật và trục xuất.

Theo đó, trường hợp vi phạm giao thông sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Theo Nghị định 296/2025/NĐ-CP, người vi phạm giao thông có thể bị trừ tiền tài khoản nếu không chấp hành đóng phạt. Ảnh minh họa: TL

Tại các Điều 15, 16, 17, 18 19 Nghị định 296/2025/NĐ-CP nêu rõ đối tượng, thủ tục khấu trừ tiền từ tài khoản khi vi phạm hành chính trong đó có vi phạm giao thông như sau:

Đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản

Đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản là tổ chức, cá nhân không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, không thanh toán hoặc thanh toán chưa đủ kinh phí cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, chi phí cưỡng chế mà có mở tài khoản hoặc tiền gửi tại tổ chức tín dụng, kho bạc Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam.

Xác minh thông tin về tài khoản, tiền gửi của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế

Điều 16 Nghị định 296/2025/NĐ-CP quy định rõ xác minh thông tin về tài khoản, tiền gửi của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế như sau:

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu cung cấp thông tin và các tài liệu liên quan kèm theo (nếu có) của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế, cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế có trách nhiệm cung cấp cho người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thông tin về tài khoản, tiền gửi của mình tại tổ chức tín dụng, kho bạc Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Việc xác minh thông tin về tài khoản, tiền gửi của cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trực tiếp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, kho bạc Nhà nước phải được lập thành biên bản xác minh.

2. Trường hợp chưa có thông tin về tài khoản, tiền gửi của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế thì việc xác minh thông tin thực hiện như sau:

a. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc hết thời hạn mà cơ quan nơi người có thẩm quyền xử phạt yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn trả kinh phí đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thì người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế hoặc người có thẩm quyền thuộc cơ quan tiếp nhận quyết định cưỡng chế để tổ chức thi hành gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng và các tài liệu liên quan kèm theo (nếu có) đề nghị tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Kho bạc Nhà nước cung cấp thông tin về tài khoản, tiền gửi của cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

b. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm chuyển thông tin cho người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng và các tài liệu liên quan kèm theo (nếu có) quy định tại điểm a khoản này.

3. Trường hợp người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế có thông tin về tài khoản, tiền gửi của cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế tại tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam nhưng chưa đầy đủ thì người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin về tài khoản, tiền gửi của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế và các tài liệu liên quan kèm theo (nếu có) đến tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam nơi có thông tin tài khoản, tiền gửi đó. Trình tự, thủ tục xác minh thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Người được cung cấp thông tin quy định tại Điều này có trách nhiệm bảo mật những thông tin được cung cấp.

5. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm công bố, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước danh sách các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, trong đó phải có thông tin: Tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính.

Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản, tiền gửi

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được thông tin về tài khoản, tiền gửi, căn cứ vào điều kiện thi hành quyết định cưỡng chế, người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản, tiền gửi của cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

- Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản, tiền gửi bao gồm những nội dung cơ bản sau: Số quyết định; ngày, tháng, năm ra quyết định; căn cứ ra quyết định; họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người ra quyết định; số tiền bị khấu trừ, lý do khấu trừ; họ tên, số tài khoản, số sổ tiền gửi của cá nhân, tổ chức bị khấu trừ; yêu cầu phong tỏa tài khoản, tiền gửi; tên, địa chỉ tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi đối tượng bị áp dụng khấu trừ mở tài khoản, sổ tiền gửi; tên, số tài khoản của Kho bạc Nhà nước nhận số tiền cưỡng chế; chữ ký của người ra quyết định và đóng dấu cơ quan ra quyết định.

- Sau khi ban hành quyết định cưỡng chế, trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế xác minh thông tin về điều kiện thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 16 Nghị định này.

Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế mở tài khoản, sổ tiền gửi

- Cung cấp thông tin về điều kiện thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng và các tài liệu liên quan kèm theo (nếu có) của người có thẩm quyền cưỡng chế theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 16 Nghị định này.

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản, tiền gửi, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam phải phong tỏa số tiền trong tài khoản, sổ tiền gửi tương đương với số tiền mà cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế phải nộp hoặc phong tỏa toàn bộ số tiền trong tài khoản, sổ tiền gửi trong trường hợp số dư trong tài khoản, sổ tiền gửi ít hơn số tiền mà cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế phải nộp và thông báo cho cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế biết việc phong tỏa và trích chuyển số tiền trong tài khoản, sổ tiền gửi.

- Ngay sau khi hết thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo cho cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế biết việc phong tỏa và trích chuyển số tiền trong tài khoản, sổ tiền gửi, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam phải trích chuyển số tiền phải nộp từ tài khoản, sổ tiền gửi của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế để nộp vào ngân sách nhà nước.

- Trường hợp tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam không cung cấp thông tin, phong tỏa, trích chuyển tiền từ tài khoản, sổ tiền gửi của cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo yêu cầu, quyết định của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thì được xem là có hành vi cản trở, không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Sau khi thực hiện trích chuyển, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam nơi cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế mở tài khoản, sổ tiền gửi có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế biết.

Chấm dứt phong tỏa tài khoản

- Ngay sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đang quản lý tài khoản, sổ tiền gửi của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế đã thực hiện khấu trừ đủ số tiền theo yêu cầu của người ra quyết định cưỡng chế về khấu trừ tiền trong tài khoản hoặc trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thi hành xong quyết định cưỡng chế thì người ra quyết định cưỡng chế phải gửi văn bản đề nghị tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đang quản lý tài khoản, sổ tiền gửi của tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế chấm dứt phong tỏa tài khoản, sổ tiền gửi.

- Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đang quản lý tài khoản, sổ tiền gửi của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế thực hiện chấm dứt phong tỏa tài khoản, sổ tiền gửi ngay khi nhận được văn bản đề nghị chấm dứt phong tỏa tài khoản, sổ tiền gửi và thông báo bằng văn bản việc chấm dứt phong tỏa tài khoản, sổ tiền gửi cho người ra quyết định cưỡng chế và cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt phong tỏa tài khoản, sổ tiền gửi.

Theo các quy định nêu trên, kể từ ngày 1/1/2026, người vi phạm giao thông có thể bị trừ tài khoản để đóng phạt nếu không chấp hành đóng phạt.

