Gặp được người có 7 đặc điểm này, đừng dễ dàng đánh mất
GĐXH - Nếu bạn gặp được người sở hữu 7 đặc điểm dưới đây, hãy trân trọng và gìn giữ, bởi họ không chỉ rất đáng tin cậy mà còn là nền tảng cho những mối quan hệ bền vững lâu dài.
Một người đáng tin cậy không thể hiện qua lời nói hoa mỹ mà được nhận diện qua những hành vi nhất quán, thái độ rõ ràng và cách họ đối xử với các cam kết đã đưa ra.
Người đáng tin cậy luôn đúng giờ và tôn trọng cam kết
Đúng giờ là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất ở một người đáng tin cậy.
Theo Our Mental Health, việc có mặt đúng hẹn không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối phương mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc trong công việc cũng như các mối quan hệ.
Người đúng giờ không để người khác phải chờ đợi hay cảm thấy bị xem nhẹ, từ đó tạo cảm giác yên tâm khi hợp tác và giao phó nhiệm vụ.
Tính nhất quán trong lời nói và hành động tạo nên sự tin tưởng
Người đáng tin cậy thường thể hiện sự nhất quán giữa những gì họ nói và những gì họ làm.
Họ hoàn thành đúng cam kết, duy trì thói quen làm việc ổn định và biết cách quản lý thời gian hiệu quả.
Việc xây dựng lịch trình rõ ràng, theo dõi tiến độ và không ngừng cải thiện bản thân giúp họ duy trì hiệu suất đều đặn, tạo nền tảng vững chắc cho các mối quan hệ lâu dài.
Trung thực là nền tảng của người đáng tin cậy
Trung thực luôn là yếu tố không thể thiếu khi nhắc đến sự đáng tin cậy.
Những người này đề cao sự minh bạch và chân thành, sẵn sàng thừa nhận sai sót thay vì che giấu hay né tránh trách nhiệm.
Họ cũng thẳng thắn góp ý với tinh thần xây dựng, giúp người khác cải thiện và phát triển. Chính sự rõ ràng trong cách hành xử giúp họ tạo dựng niềm tin lâu dài với những người xung quanh.
Tinh thần trách nhiệm giúp xây dựng uy tín cá nhân
Người đáng tin cậy luôn chịu trách nhiệm về mọi hành động và quyết định của mình. Khi đã nhận nhiệm vụ, họ nỗ lực thực hiện đến cùng, không viện cớ hay đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Đồng thời, họ thường xuyên nhìn lại quá trình làm việc để điều chỉnh và nâng cao hiệu quả.
Thái độ có trách nhiệm không chỉ giúp công việc trôi chảy mà còn mang lại sự tôn trọng và tin tưởng từ tập thể.
Khả năng thích nghi tốt trước thay đổi và áp lực
Khả năng thích nghi là điểm mạnh nổi bật ở những người đáng tin. Họ không bị ràng buộc bởi lối suy nghĩ cũ mà sẵn sàng tiếp nhận những phương pháp mới để đạt kết quả tốt hơn.
Khi đối mặt với tình huống bất ngờ, họ giữ được sự bình tĩnh và tập trung tìm giải pháp thay vì hoảng loạn.
Điều này giúp họ duy trì hiệu suất ổn định ngay cả trong môi trường nhiều áp lực.
Chú ý đến chi tiết giúp hạn chế sai sót
Người đáng tin cậy luôn cẩn trọng trong từng chi tiết công việc. Họ có thói quen kiểm tra lại nhiệm vụ, đảm bảo mọi khâu đều chính xác và hoàn chỉnh.
Việc tuân thủ quy trình rõ ràng không chỉ giúp giảm thiểu sai sót mà còn mang lại kết quả chất lượng cao và ổn định trong thời gian dài.
Luôn chủ động trong giao tiếp để tránh hiểu lầm
Một dấu hiệu quan trọng khác của người đáng tin cậy là sự chủ động trong giao tiếp.
Họ không chờ đến khi bị hỏi mới phản hồi mà thường xuyên cập nhật tiến độ, đồng thời thông báo kịp thời khi có thay đổi.
Cách giao tiếp rõ ràng và chủ động giúp hạn chế hiểu lầm, tăng cường sự phối hợp và xây dựng niềm tin trong tập thể.
Hà Nội: Nhà cao tầng bốc cháy ngùn ngụt ở Hà Đông, nghi có cụ già mắc kẹtĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Sáng 8/1, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát dữ dội tại ngôi nhà cao tầng trên đường Lê Lợi (phường Hà Đông, TP Hà Nội). Thời điểm xảy ra sự việc, một người đàn ông đã phải nhảy từ ban công tầng cao xuống đất, trong nhà nghi còn người mắc kẹt.
'Cò đất' ùn ùn đổ về, ô tô đậu kín đường làng sau thông tin đề xuất khu công nghiệp VSIP 4Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An bất ngờ trở thành "điểm nóng" thị trường bất động sản khi ô tô nối đuôi đổ về. Người dân tập trung hỏi mua đất nền, đốt cả lửa sưởi ấm để phục vụ giao dịch sau thông tin đề xuất khu công nghiệp VSIP 4.
Top con giáp có cuộc sống đủ đầy nhất năm 2026: Công danh, hạnh phúc đều thăng hoaĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Trong năm 2026, có những con giáp âm thầm nỗ lực, dùng sự tinh tế và trí tuệ cảm xúc để tạo dựng sự nghiệp vững vàng, đồng thời sở hữu một mái ấm hạnh phúc trọn vẹn.
Ngày sinh Âm lịch của người không ngừng nỗ lực, giàu có chỉ là vấn đề thời gianĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số ngày Âm lịch nhất định thường mang trong mình ý chí mạnh mẽ và khả năng tích lũy tài lộc nhờ chính nỗ lực của bản thân.
Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người vi phạm giao thông có thể bị trừ tiền từ tài khoảnĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Từ 1/1/2026, Nghị định 296/2025/NĐ-CP có hiệu lực quy định về thủ tục khấu trừ tiền từ tài khoản nếu vi phạm hành chính. Theo đó, người vi phạm giao thông có thể bị trừ tiền từ tài khoản nếu không chấp hành đóng phạt.
Tam Tai chưa buông tha: Tuổi Mùi năm 2026 cần tránh điều gì kẻo mất trắng?Đời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Năm 2026 được đánh giá là một năm tương đối cát lành đối với người tuổi Mùi. Tuy nhiên, song hành với vận may vẫn tồn tại ảnh hưởng của hạn Tam Tai, nhất là vào nửa cuối năm.
Hà Nội: Cháy nhà 3 tầng lúc rạng sáng, 15 người nhập viện cấp cứu vì ngạt khóiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Đám cháy bùng lên tại tầng 1 ngôi nhà trong ngõ nhỏ ở phường Nghĩa Đô (TP Hà Nội) vào sáng sớm. Vụ việc khiến 15 người sinh sống trong nhà phải nhập viện, kiểm tra y tế do hít phải khói.
Sát Tết, 3 con giáp làm ăn phát đạt nhưng dễ bị tiểu nhân 'chọc gậy bánh xe'Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sát Tết là thời điểm nhiều con giáp bước vào giai đoạn thu hoạch lớn về tiền bạc. Tuy nhiên, chính sự hanh thông đó lại vô tình khiến họ trở thành mục tiêu của sự ganh ghét, đố kỵ.
Người mang con số này trong ngày sinh thường không nghèo lâu, chỉ sợ sống quá an phậnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong nhân số học Pythagoras, có một con số chủ đạo được xem là biểu tượng của sự linh hoạt, bản lĩnh và khả năng làm giàu vượt trội. Những người sở hữu con số này trong ngày sinh thường dễ thành công.
10 trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026, người dân nên cập nhậtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Việc hiểu đúng sẽ giúp người dân yên tâm và hạn chế rủi ro pháp lý.
10 trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026, người dân nên cập nhậtĐời sống
GĐXH - Không phải mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Việc hiểu đúng sẽ giúp người dân yên tâm và hạn chế rủi ro pháp lý.