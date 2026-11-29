Tôi bắt đầu để ý mẹ chồng có thói quen đi lại trong nhà vào khoảng nửa đêm. Bà sống cùng vợ chồng tôi đã gần hai năm, từ ngày con gái tôi vào lớp một. Bình thường bà rất thương cháu, nhưng gần đây tôi nhận thấy cứ khoảng 1-2 giờ sáng, bà lại nhẹ nhàng mở cửa phòng con bé rồi ở trong đó khá lâu.

Ban đầu, tôi nghĩ bà chỉ vào kéo chăn cho cháu. Nhưng chuyện này diễn ra gần như mỗi đêm. Có hôm tôi tỉnh giấc, thấy bà đứng trước cửa phòng con gái, đợi một lúc mới bước vào. Tôi hỏi thì bà chỉ nói cháu ngủ hay đạp chăn, bà vào xem có bị lạnh không.

Tôi không tin lắm. Con gái tôi đã 8 tuổi, ngủ khá ngoan, hơn nữa phòng có điều hòa và tôi luôn kiểm tra nhiệt độ trước khi đi ngủ. Tôi bắt đầu nghĩ mẹ chồng đang can thiệp quá sâu vào việc chăm sóc cháu, thậm chí có thể bà đang giấu tôi chuyện gì đó.

Ảnh minh họa

Một đêm cuối tuần, tôi cố tình giả vờ ngủ sớm. Khoảng hơn 1 giờ sáng, tôi nghe tiếng cửa phòng con gái mở rất khẽ. Qua khe cửa, tôi thấy mẹ chồng bước vào, không bật đèn mà đi thẳng đến giường cháu.

Bà không kéo chăn như tôi tưởng. Bà đứng nhìn con bé một lúc, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cháu. Khi con gái tôi bất ngờ ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền, bà lập tức đỡ lấy người cháu rồi dìu xuống giường.

Tôi giật mình định bật dậy thì thấy bà đưa con bé đi về phía cửa phòng. Cháu bước đi chậm chạp, hai mắt vẫn nhắm, miệng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa. Mẹ chồng nhẹ nhàng dẫn cháu ra khỏi hành lang, tránh cầu thang rồi đưa trở lại giường.

Tôi không thể nằm yên thêm nữa. Khi bà vừa ra khỏi phòng, tôi bước theo và hỏi thẳng chuyện gì đang xảy ra.

Mẹ chồng nhìn tôi, có vẻ rất bất ngờ. Một lúc sau, bà mới kể rằng khoảng hai tuần trước, bà phát hiện con gái tôi tự mở cửa phòng, đi ra hành lang trong lúc vẫn ngủ. Bà đã kịp thời đưa cháu trở lại giường. Những đêm sau đó, tình trạng này tiếp tục xảy ra.

Bà không nói với tôi vì con bé đã nắm tay bà, dặn đừng kể cho bố mẹ biết. Cháu sợ tôi sẽ mắng vì trước đó từng bị nhắc nhở không được tự ý ra khỏi phòng ban đêm. Bà thương cháu nên cứ âm thầm thức dậy để trông chừng.

Tôi vừa thương con vừa giận mẹ chồng. Tôi hỏi tại sao bà không báo ngay cho chúng tôi, bởi đây không phải chuyện có thể tự xử lý bằng cách đưa cháu trở lại giường. Bà chỉ cúi đầu nói rằng bà sợ tôi lo lắng, nhưng cũng biết mình không nên giấu lâu hơn.

Sáng hôm sau, tôi đưa con đi khám để hỏi về tình trạng mộng du và cách xử lý an toàn. Tôi cũng quyết định lắp thêm chốt an toàn ở cửa ra ban công, cầu thang và thống nhất với mẹ chồng rằng nếu chuyện này tiếp diễn, cả nhà phải cùng theo dõi chứ không ai được tự ý giấu người khác.

Tôi biết bà thương cháu, nhưng cách bà âm thầm giải quyết khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Trong một gia đình, liệu có nên giữ bí mật với cha mẹ chỉ vì muốn bảo vệ một đứa trẻ khỏi bị mắng, ngay cả khi bí mật ấy liên quan trực tiếp đến sự an toàn của con? Tôi nên góp ý thế nào để bà hiểu?