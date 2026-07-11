Mang hơn 1 tỷ đồng đến trả nợ thay con gái, tôi 'quay xe' ngay khi nghe câu con nói với mẹ chồng

Tôi chỉ có một cô con gái nên luôn dành cho con tất cả

Tôi tên là Lã Lệ Mai, năm nay 68 tuổi. Chồng tôi đã 71 tuổi. Chúng tôi đã sống cùng nhau gần nửa thế kỷ và chỉ có duy nhất một cô con gái. Có lẽ vì vậy mà từ nhỏ đến lớn, con luôn là trung tâm của cả gia đình.

Ngày con lập gia đình, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì con tìm được người để nương tựa, nhưng cũng lo bởi gia đình con rể chỉ ở mức bình thường.

Tôi sợ con phải chịu thiệt thòi nên trong những năm đầu sau khi kết hôn, vợ chồng tôi vẫn âm thầm hỗ trợ tài chính cho hai con.

Khi thấy các con đã có công việc ổn định và cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, chúng tôi mới ngừng chu cấp để tập trung dành dụm khoản tiền dưỡng già.

Những lời nói của con khiến tôi chết lặng Người con mà tôi luôn tin tưởng tuyệt đối lại dễ dàng lừa dối chính cha mẹ mình để lấy khoản tiền dưỡng già. Ảnh minh họa

Chỉ cần con gặp khó khăn, tôi chưa từng nỡ ngoảnh mặt

Dù đã quyết định giữ tiền cho tuổi già nhưng mỗi lần con gặp biến cố, tôi đều không thể làm ngơ.

Có thời điểm con rể thất nghiệp nhiều tháng liền, tôi lặng lẽ đưa tiền cho con gái để trang trải sinh hoạt.

Đến khi cháu ngoại phải nhập viện, nhìn hóa đơn viện phí ngày một tăng, vợ chồng tôi lại tiếp tục giúp các con một phần.

Trong suy nghĩ của tôi, cha mẹ còn giúp được con ngày nào thì vẫn nên cố gắng ngày ấy.

Tôi định dùng toàn bộ tiền dưỡng già để giúp con trả nợ

Vài tháng trước, con gái gọi điện nói vợ chồng con đang nợ ngân hàng 300.000 Nhân dân tệ, tương đương hơn 1 tỷ đồng. Con bảo nếu không trả sớm thì tiền lãi sẽ ngày càng nhiều, cuộc sống sẽ càng áp lực.

Nghe con nói, tôi thương con đến quặn lòng.

Dù biết số tiền ấy gần như là toàn bộ khoản tích lũy dưỡng già của hai vợ chồng, tôi vẫn nghiêng về quyết định giúp con.

Thế nhưng chồng tôi phản đối ngay lập tức. Ông nói chúng tôi đã già, nếu đưa hết tiền cho con thì sau này biết sống bằng gì. Lỡ đau ốm, bệnh tật thì lấy đâu ra tiền chữa trị.

Tôi lại nghĩ khác. Tôi cho rằng con đang ở bước đường khó khăn nhất, làm cha mẹ chẳng lẽ lại khoanh tay đứng nhìn.

Hai vợ chồng tranh cãi suốt nhiều ngày. Không ai chịu nhường ai. Căn nhà vốn yên ấm bỗng trở nên nặng nề đến khó thở.

Tôi âm thầm mang tiền đến nhà con

Cuối cùng, tôi quyết định làm theo trái tim mình. Tôi lấy sổ tiết kiệm rồi lặng lẽ đến nhà con gái.

Trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng cứ giúp con vượt qua khó khăn trước, còn nếu chồng có trách thì sau này tôi sẽ giải thích.

Nhưng đúng lúc định bấm chuông, tôi lại nghe thấy tiếng con gái nói chuyện với mẹ chồng. Tôi vốn không có ý nghe lén. Chỉ là những lời con nói quá rõ, khiến tôi không thể bước tiếp.

Con gái tôi cười rất vui rồi nói rằng chuyện nợ ngân hàng chỉ là cái cớ để xin tiền bố mẹ. Thực ra, vợ chồng con muốn lấy khoản tiền đó để đầu tư vì nghĩ sẽ kiếm được lợi nhuận lớn.

Nghe đến đây, tim tôi như thắt lại.

Tôi tiếp tục nghe mẹ chồng con đáp rằng nếu bố mẹ đẻ đồng ý đưa tiền thì càng tốt, bởi chúng tôi cũng đã lớn tuổi rồi. Từng câu từng chữ như cứa vào lòng tôi.

Người con mà tôi luôn tin tưởng tuyệt đối lại dễ dàng lừa dối chính cha mẹ mình để lấy khoản tiền dưỡng già.

Tôi đứng bất động trước cánh cửa rất lâu. Cuối cùng, tôi lặng lẽ quay về mà không hề gõ cửa.

Tôi quyết định giữ lại khoản tiền dưỡng già

Về đến nhà, tôi cất cuốn sổ tiết kiệm trở lại chỗ cũ. Tôi cũng không kể cho chồng nghe những gì mình vừa biết.

Những ngày sau đó, con gái liên tục gọi điện hỏi chuyện tiền bạc nhưng tôi đều tìm cách từ chối. Đó là quyết định khiến tôi đau lòng nhất trong cuộc đời làm mẹ.

Thế nhưng tôi hiểu rằng, nếu tiếp tục nuông chiều, tôi chỉ khiến con nghĩ việc nói dối cha mẹ là điều có thể chấp nhận được.

Khoản tiền dưỡng già ấy không còn đơn thuần là tiền bạc. Đó là sự bảo đảm cho những năm tháng cuối đời của vợ chồng tôi, là thành quả của cả một đời lao động vất vả.

Yêu con không phải lúc nào cũng là cho tiền

Biến cố ấy khiến tôi nhận ra một điều rất đau đớn. Không phải mọi sự hy sinh của cha mẹ đều được con cái trân trọng. Có những lúc, yêu thương không phải là đáp ứng mọi yêu cầu, mà là biết dừng lại đúng lúc.

Từ chối giúp con lần này khiến tôi day dứt, nhưng tôi tin đó là lựa chọn đúng.

Bởi nếu ngay cả sự trung thực cũng bị đánh đổi vì tiền bạc thì khoản tiền dưỡng già của chúng tôi càng không thể trở thành vốn đầu tư cho một lời nói dối.

Ở tuổi xế chiều, tôi hiểu rằng cha mẹ có thể yêu con hết lòng, nhưng cũng cần biết giữ lại cho mình một chỗ dựa.

Chỉ khi tự bảo đảm được cuộc sống của bản thân, chúng tôi mới có thể bình yên bước qua những năm tháng còn lại.

Theo 163.com