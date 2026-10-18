Công an làm việc với người đàn ông lái ôtô vứt rác bên đường gây phẫn nộ

| Đời sống

Thấy ven đường đã có rác, người đàn ông ở Nghệ An dừng ôtô, vứt thêm thùng giấy chứa rác thải sinh hoạt xuống lòng đường.

Ngày 18/10, Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) cho biết đã xác minh, mời ông N.T.T. (45 tuổi, trú tại địa phương) đến làm việc sau khi mạng xã hội phản ánh hành vi vứt rác không đúng nơi quy định.

Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm xảy ra ngày 17/10 trên tuyến đường 72 m, đoạn qua khối 9 Hưng Đông, phường Vinh Hưng.

Công an phường Vinh Hưng làm việc với ông T.

Theo lời trình bày, sau khi dọn dẹp nhà cửa, ông T. gom rác thải vào thùng giấy, đặt lên cốp ôtô để mang đi đổ. Khi di chuyển trên đường 72 m, thấy ven đường đã có một số rác thải, ông dừng xe và vứt thùng giấy chứa rác sinh hoạt xuống lòng đường.

Công an phường Vinh Hưng đã lập biên bản vụ việc để làm căn cứ xử lý theo quy định. Ông T. cam kết không tái phạm.

Trước đó, ngày 17/10, một diễn đàn có đông thành viên tại Nghệ An đăng tải hình ảnh, thông tin về người đàn ông lái ôtô, lấy rác từ cốp xe rồi vứt xuống ven đường 72 m. Đáng chú ý, khu vực này đã được cơ quan chức năng cắm biển cấm đổ rác.

Hình ảnh người đàn ông vứt rác bên đường.

Hình ảnh sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người bức xúc, cho rằng hành vi trên không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn thể hiện sự thiếu ý thức trong bảo vệ môi trường.

Hiện, Công an phường Vinh Hưng đang tham mưu UBND phường này ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông T. về hành vi đổ rác ra đường bộ theo Nghị định 336/2025/NĐ-CP, với mức phạt dự kiến 1-2 triệu đồng.

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