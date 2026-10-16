Lặn tìm người đàn ông nghi mất tích ở Huế

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GĐXH - Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế triển khai phương tiện và tổ chức lặn tìm kiếm nạn nhân.

Sáng 16/10, lãnh đạo UBND phường Hóa Châu (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nghi mất tích tại khu vực cầu Tam Giang.

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Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Huế) lặn tìm nạn nhân dưới nước. Ảnh: AP.

"Bước đầu, nghi nạn nhân tự gây tai nạn, rơi xuống cầu. Tuy nhiên, đây mới giả thiết căn cứ vào hiện trường, hiện công an đang điều tra", lãnh đạo UBND phường Hóa Châu cho biết.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Huế), khoảng 1h ngày 16/10, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo về trường hợp nghi mất tích tại khu vực cầu Tam Giang.

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Khu vực cầu Tam Giang. Ảnh: AP.

Nạn nhân được xác định là anh H.T.Q. (SN 1991), trú tại tổ dân phố Thái Dương Hạ, phường Thuận An, TP Huế.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đến hiện trường, triển khai phương tiện và tổ chức lặn tìm kiếm nạn nhân.

Lặn tìm người đàn ông nghi mất tích ở Huế - Ảnh 3.Cứu ngư dân mất tích, trôi dạt trên biển gần 2 ngày

GĐXH - Trong lúc dùng thuyền thúng đi câu mực, ông Châu bị sóng đánh trôi dạt, mất tích, gần 2 ngày sau ông mới được phát hiện, cứu giúp.


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