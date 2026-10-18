Uống rượu say rồi đập phá 2 ô tô, người đàn ông bị tạm giữ

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Ngày 17/10, Công an phường Lục Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh ra quyết định tạm giữ Phạm Văn Toàn (SN 1983, trú tại thôn Phượng Hoàng, xã Nghĩa Phương, TP Bắc Ninh) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Khoảng 0h30 ngày 16/10, Công an phường Lục Nam tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người đàn ông có biểu hiện say xỉn, cởi trần, cầm thanh kim loại đập phá kính 2 ô tô đang dừng, đỗ tại khu dân cư làn 2, thuộc tổ dân phố Bình Minh.

Hình ảnh Phạm Văn Toàn cầm thanh kim loại liên tục đập phá 2 ô tô đang dừng đỗ tại phường Lục Nam, TP Bắc Ninh. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác minh và ngăn chặn hành vi gây mất an ninh, trật tự.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra xác định người liên quan là Phạm Văn Toàn. Người này bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.

Cũng liên quan đến hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, mới đây, Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) tạm giữ Nguyễn Văn Kiên (SN 1979, trú tại Hà Nội) để điều tra vụ chặn đầu ô tô , dùng thanh sắt đập phá kính xe trên đường Giải Phóng.

Khoảng 10h ngày 10/10, tại khu vực quay đầu xe trước số 1299 đường Giải Phóng, Kiên chặn đầu ô tô do anh V.V.Q. (SN 1992, trú tại xã Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển, đe dọa hành hung rồi dùng thanh sắt hộp đuổi đánh tài xế, đập kính chắn gió và gương chiếu hậu bên trái của xe.

Theo cơ quan công an, vụ việc gây thiệt hại tài sản ước tính hơn 6 triệu đồng. Kiên được xác định có 3 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Hủy hoại tài sản.