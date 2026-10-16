Tỉnh Ninh Bình ra 'tối hậu thư' với bến bãi vi phạm ở Ý Yên, 'hạn chót' trong tháng 10

Những tồn tại nơi bến bãi ven sông Đáy ở Ninh Bình: Sau 1 tháng chờ đợi, UBND xã Ý Yên vẫn chưa cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí GĐXH - Không chỉ tại khu vực Công ty TNHH Vũ Văn Cường, hồ sơ kiểm tra cuối tháng 9/2026 còn ghi nhận nhiều nội dung vi phạm liên quan đến các cơ sở đóng tàu, bến bãi và điểm tập kết than ven sông Đáy, thuộc xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình. Đáng chú ý, một số công trình được xác định xây dựng từ năm 2008, 2009, 2010.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu xử lý dứt điểm trong tháng 10

Theo tài liệu do lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cung cấp, ngày 8/10/2026, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Văn bản số 282/TB-VPUBND thông báo kết luận của ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về đê điều ngày 5/10.

Theo đó, chiều 5/10/2026, ông Trần Anh Dũng chủ trì kiểm tra công tác xử lý vi phạm pháp luật về đê điều tại phường Tây Hoa Lư và xã Ý Yên.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, báo cáo của UBND các địa phương và ý kiến của các thành viên tham dự, lãnh đạo tỉnh ghi nhận thời gian qua, các sở, ngành và chính quyền địa phương đã triển khai xử lý vi phạm, đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều còn tồn đọng tại một số địa phương chưa triệt để. Việc vào cuộc của cấp ủy, chính quyền ở một số nơi chưa quyết liệt, khiến kết quả xử lý còn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình đê điều và khả năng thoát lũ của các tuyến sông.

Một số vi phạm tại xã Ý Yên bị lập biên bản.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo đã ban hành; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các bến bãi đang hoạt động, không để phát sinh mới các hoạt động tập kết, kinh doanh vật liệu, xây dựng công trình, neo đậu và bốc xếp hàng hóa khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Đáng chú ý, các địa phương được yêu cầu rà soát quy hoạch, đất đai, đê điều và hồ sơ công bố hoạt động bến thủy nội địa, cảng thủy nội địa; lập danh sách đầy đủ các bến bãi trên địa bàn, phân loại theo tình trạng hoạt động, hồ sơ pháp lý và từng lĩnh vực quản lý. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, khẩn trương xử lý dứt điểm vi phạm theo từng nhóm; chủ động làm việc với hộ gia đình, doanh nghiệp để vận động tự giác giải tỏa các vi phạm cũ còn tồn tại.

UBND tỉnh cũng yêu cầu việc lập biên bản xử lý vi phạm hành chính phải đúng quy định, xác định đầy đủ hành vi, đối tượng, thời gian, địa điểm và các tình tiết liên quan để áp dụng hoặc đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.

Các địa phương phải báo cáo kết quả định kỳ trước ngày 20 hằng tháng về Sở Nông nghiệp và Môi trường, thông qua Chi cục Thủy lợi, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Riêng đối với xã Ý Yên, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh nêu rõ yêu cầu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, không để phát sinh vi phạm mới; khẩn trương giải tỏa các bến bãi vi phạm chưa thực hiện xong và hoàn thành giải tỏa trong tháng 10/2026. UBND xã phải định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước 10h ngày thứ Năm hằng tuần.

Một số xưởng đóng tàu, bến bãi ở ven sông Đáy thuộc xã Ý Yên - (ảnh Nhật Tân).

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao đôn đốc việc xử lý vi phạm trên địa bàn toàn tỉnh, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện của các địa phương về UBND tỉnh trước ngày 25 hằng tháng; đồng thời thường xuyên kiểm tra các tuyến đê, công trình thủy lợi để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Những yêu cầu này cho thấy việc xử lý các tồn tại tại bến bãi ven sông không chỉ dừng ở kiểm tra, lập biên bản mà còn phải được theo dõi đến kết quả khắc phục, giải tỏa thực tế.

Nhiều bến bãi ở Ý Yên vẫn trong quá trình xử lý

Theo tìm hiểu của phóng viên, công tác xử lý các bến bãi tại xã Ý Yên đã có một số kết quả, song vẫn còn những trường hợp chưa hoàn thành việc giải tỏa.

Cụ thể, theo thông tin phóng viên tìm hiểu được, địa phương đã xử lý dứt điểm 3/14 bến bãi. Có 6/14 bến bãi tập kết vật liệu đã dừng hoạt động, không nhập vật liệu mới; lượng vật liệu cũ tại các bến này được giải tỏa khoảng 50-80%.

Một bến bãi khác đang trong quá trình giải tỏa vật liệu cũ thì phát hiện bom trong khu vực bãi. Cơ quan chức năng đang yêu cầu dừng việc vận chuyển vật liệu tại đây.

Bên cạnh đó, thông tin được cung cấp cho biết có 4/16 bến bãi có phép vẫn đang hoạt động. UBND xã Ý Yên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 10/14 bến bãi chưa thực hiện xong việc giải tỏa.

Các số liệu trên phản ánh những trạng thái xử lý khác nhau, từ đã giải tỏa, dừng nhập vật liệu mới đến đang tạm dừng vận chuyển để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, việc dừng hoạt động hoặc đang giải tỏa vật liệu không đồng nghĩa với việc toàn bộ vi phạm tại một bến bãi đã được khắc phục. Kết quả cuối cùng cần được đối chiếu với hồ sơ xử lý và hiện trạng thực tế tại từng cơ sở.

Trọm trộn bê tô nằm trên đị bàn xã Ý Yên ở ven sô Đáy bị ngập trong nước - (ảnh Nhật Tân).

Trong bối cảnh UBND tỉnh đặt thời hạn hoàn thành giải tỏa các bến bãi vi phạm tại xã Ý Yên ngay trong tháng 10/2026, việc kiểm tra, xác định khối lượng công việc còn lại và tiến độ thực hiện là vấn đề cần được quan tâm.

Hồ sơ kiểm tra ghi nhận nhiều hạng mục tồn tại lâu năm

Trước thời điểm lãnh đạo tỉnh kiểm tra, trong các ngày 25 và 30/9/2026, cơ quan chức năng đã lập biên bản ghi nhận nhiều nội dung tại các cơ sở ven sông Đáy thuộc xã Ý Yên.

Theo Biên bản vi phạm hành chính số 16/BB-VPHC, lập khoảng 8h35 ngày 30/9/2026 tại vị trí Km153+500, khu vực Công ty TNHH Vũ Văn Cường, Hạt Quản lý đê Ý Yên và đại diện chính quyền địa phương ghi nhận việc để cát trên bãi sông không có trong quyết định cấp phép; đặt container, vật tư phục vụ đóng tàu trong hành lang bảo vệ đê.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Biên bản cũng ghi nhận nhà kho, lán xưởng được lắp dựng năm 2009; lán xe và lán che máy móc, thiết bị được dựng từ cùng năm.

Những nội dung này đặt ra yêu cầu làm rõ tình trạng pháp lý của từng hạng mục, phạm vi được phép sử dụng đất bãi sông và hành lang bảo vệ đê, cũng như việc chấp hành các quy định về đê điều của doanh nghiệp.

Tại vị trí Km154+650 đê tả Đáy, thuộc thôn Cầu Cổ 2, xã Ý Yên, Biên bản vi phạm hành chính số 17/BB-VPHC lập ngày 30/9/2026 ghi nhận nhiều nội dung liên quan đến cơ sở của ông Bùi Văn Thanh.

Khu vực Công ty TNHH Vũ Văn Cường thời điểm chưa bị ngập, nhiều tàu thuyền đang sữa chữa, đóng mới nằm ngay sát mặt nước - (ảnh Nhật Tân).

Theo biên bản, tại khu vực này có 4 tàu đang được đóng mới, với kích thước lần lượt là 50m x 10m x 1,2m; 50m x 10m x 0,6m; 40m x 8m x 0,6m và 30m x 8m x 0,6m. Ngoài ra, cơ quan chức năng ghi nhận 5 container đặt trên bãi, 3 lán tạm có bao che xung quanh, các vi phạm cũ còn tồn tại và một trạm trộn bê tông tươi được xác định xây dựng năm 2018, không có trong nội dung cấp phép.

Cũng tại thôn Cầu Cổ 2, ở vị trí Km155+400 đê tả Đáy, Công ty TNHH Dương Gia bị lập biên bản vào khoảng 9h ngày 25/9/2026.

Theo biên bản, tại cơ sở này còn tồn tại các vi phạm trên bãi. Nhà quản lý được ghi nhận xây dựng không đúng quy định trong quyết định của UBND tỉnh Nam Định trước đây; công trình được xác định xây dựng từ năm 2008.

Tại vị trí Km154+300 đê tả Đáy, cơ sở của bà Nguyễn Thị Hiền cũng bị lập biên bản trong ngày 25/9/2026. Nội dung ghi nhận gồm việc tập kết khoảng 290m³ cát trên bãi sông khi không có giấy phép của UBND tỉnh và một nhà mái tôn còn tồn tại trên bãi, được xác định xây dựng từ năm 2010.

Theo nội dung biên bản, bà Hiền trình bày số hàng được đưa về khoảng 3 năm trước nhưng chưa tiêu thụ hết, hiện gia đình đang giải tỏa dần.

Trong ngày 30/9/2026, đoàn kiểm tra cũng lập biên bản đối với Công ty TNHH Than Hà Nam Ninh tại vị trí Km154+650 đê tả Đáy. Theo biên bản, doanh nghiệp bị ghi nhận hành vi để than trên bãi sông khi không có giấy phép của UBND tỉnh. Tại khu vực này còn có nhà quản lý xây dựng năm 2016; nhà kho xây dựng năm 2009 và năm 2012; nhà ăn xây dựng năm 2017; lán để xe lắp dựng năm 2016; tường bao, trụ cổng xây dựng năm 2014 và lán che than.

Một số bến bãi ngay sát sông Đáy bị ngập trong mùa mưa bão - (ảnh Nhật Tân).

Theo phần trình bày trong biên bản, ông Nguyễn Tất Thắng, đại diện tổ chức vi phạm, cho biết đã tiếp nhận bãi Yên Bằng từ năm 2019 và các công trình trên bãi được giữ nguyên, không thay đổi kể từ thời điểm tiếp nhận.

Các biên bản nêu trên phản ánh nhiều nội dung cần được tiếp tục rà soát, xử lý tại các cơ sở ven sông Đáy. Trong đó, một số công trình được xác định đã tồn tại từ nhiều năm trước; vật liệu, container, lán xưởng và các hạng mục phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng được ghi nhận tại những vị trí liên quan đến bãi sông, hành lang bảo vệ đê.

Việc các hạng mục được xây dựng từ nhiều năm trước không tự thân xác định tình trạng pháp lý hiện tại của chúng. Do đó, cần đối chiếu hồ sơ cấp phép, các quyết định liên quan và kết quả kiểm tra để xác định cụ thể hạng mục nào phải tháo dỡ, di dời hoặc khắc phục, đồng thời làm rõ tiến độ thực hiện tại từng cơ sở.

Từ kết quả kiểm tra và các tài liệu được cung cấp, có thể thấy UBND tỉnh Ninh Bình đã đặt ra yêu cầu cụ thể về thời hạn xử lý vi phạm tại xã Ý Yên. Trong đó, mốc hoàn thành giải tỏa trong tháng 10/2026 và chế độ báo cáo hằng tuần là căn cứ để theo dõi tiến độ thực hiện chỉ đạo.

Vấn đề đặt ra hiện nay là các bến bãi chưa giải tỏa sẽ được xử lý như thế nào trong thời gian còn lại của tháng 10; những hạng mục đã được lập biên bản có được tháo dỡ, di dời hoặc khắc phục đúng yêu cầu hay không; và cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, xác nhận kết quả thực hiện ra sao.

Bên cạnh đó, cần làm rõ việc giám sát các bến bãi đã dừng hoạt động để tránh phát sinh hoạt động tập kết, kinh doanh vật liệu mới khi chưa đủ điều kiện; phương án xử lý vật liệu tồn đọng, cũng như biện pháp bảo đảm an toàn tại khu vực đang tạm dừng vận chuyển do phát hiện bom.

Phóng viên tiếp tục đề nghị UBND xã Ý Yên và các cơ quan chuyên môn liên quan thông tin về tiến độ thực hiện kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh, kết quả giải tỏa tại từng bến bãi và các biện pháp xử lý đối với những tồn tại đã được ghi nhận.